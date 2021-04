Apple investiert weitere 80 Mrd. US-Dollar in 5G und Silicon

Apple wird in den nächsten fünf Jahren weitere 80 Milliarden US-Dollar in den USA bereitstellen, um neue Anlagen zu eröffnen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Ressourcen für Zukunftstechnologien - einschließlich 5G - als Teil eines 430 Milliarden US-Dollar schweren Fünfjahresprogramms zu schaffen.

Das Unternehmen hatte bereits zugesagt, zwischen 2018 und 2023 350 Milliarden Dollar zu investieren und 20.000 Arbeitsplätze zu fördern. Nun erhöht es diese Zusage um 20 % und schafft weitere 20.000 Arbeitsplätze als Teil eines Pakets, das wirtschaftliche Vorteile für jeden US-Bundesstaat verspricht.

Die Zahl von 430 Milliarden Dollar umfasst sowohl die direkten Investitionen von Apple als auch andere Ausgaben mit Zulieferern und für die Erstellung von Inhalten durch Apple TV+. Sie beinhaltet auch lokale Infrastrukturinvestitionen und gemeinnützige Aktivitäten.

Apple 5G-Investition

Das Hauptprojekt ist ein neuer 1-Milliarde-Dollar-Campus in North Carolina, der sich auf Bereiche wie maschinelles Lernen, KI und Software-Engineering konzentrieren wird. Es folgen jedoch auch Erweiterungen an Standorten in anderen Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Colorado und Washington, während der Bau eines neuen Campus in Austin, Texas, sowie eines Rechenzentrums in Iowa im Gange ist.

Apple sagt auch, dass weitere Arbeitsplätze bei Zulieferern in Bereichen wie Silicon-Engineering, Fertigung und 5G geschaffen werden, wobei letzteres seit der Einführung seines ersten kompatiblen Smartphones eine Priorität für das Unternehmen geworden ist.

"In diesem Moment der wirtschaftlichen Erholungsphase und des Wiederaufbaus verdoppelt Apple sein Engagement für Innovation und Fertigung in den USA mit einer generationsübergreifenden Investition, die Gemeinden in allen 50 Bundesstaaten erreicht", sagt Tim Cook, CEO von Apple.

"Wir schaffen Arbeitsplätze in hochmodernen Bereichen - von 5G über Silicon-Engineering bis hin zu künstlicher Intelligenz -, investieren in die nächste Generation innovativer neuer Unternehmen und bauen bei all unserer Arbeit an einer grüneren und gerechteren Zukunft."

Apple wird hoffen, dass sein Engagement für die Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen und die Ankurbelung der breiteren Technologiebranche dem Unternehmen viel Wohlwollen einbringt, während sich die USA von der Covid-19-Pandemie erholen, insbesondere inmitten der allgemeinen Diskussion über Steuererhöhungen.

Das Unternehmen behauptet bereits, der größte Steuerzahler in den USA zu sein mit einer Summe von 45 Milliarden Dollar in den letzten fünf Jahren und dass es 2,7 Millionen Arbeitsplätze direkt und indirekt durch Zulieferer und das App-Ökosystem unterstützt.