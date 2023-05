So reinigst du deinen TV-Bildschirm

Jeder, der jemals einen Großbildfernseher besessen hat, weiß, dass er ein wahrer Magnet für Staub ist. Unabhängig von der Größe des TVs hast du dich wahrscheinlich schon gefragt, wie du ihn sicher reinigen kannst, ohne ihn zu beschädigen. Und das nicht ohne Grund, denn hier ist Vorsicht geboten!

Im Gegensatz zu den einstigen Röhrenfernsehern mit Glasbildschirm haben moderne Flachbildfernseher eine spezielle Beschichtung auf der Bildschirmoberfläche, die beschädigt werden kann, wenn man typische Haushaltsreiniger verwendet, die Chemikalien wie Alkohol oder Ammoniak enthalten. Um den Bildschirm deines Fernsehers sicher zu reinigen, musst du demnach auf alternative Methoden zurückgreifen - und wir zeigen dir, wie das geht.

Es gibt zwar auch spezielle TV-Reinigungssets, die du kaufen könntest, allerdings können eben diese recht teuer sein und oft enthalten sie ohnehin die gleichen (einfachen) Materialien, die wir unten auflisten. Es gibt auch eine große Auswahl an Reinigungstüchern, die speziell für Fernseher und Computermonitore beworben werden. Und obwohl sie ihre Aufgabe erfüllen, enthalten auch einige dieser Reinigungslösungen Alkohol, der sichtbare Schlieren hinterlassen kann.

Die beste und sicherste Methode zur Reinigung eines Fernsehbildschirms ist aber eine trockene Methode, vor allem mit einem Mikrofasertuch. Das ist auch die Empfehlung, die die meisten TV-Hersteller in ihren Bedienungsanleitungen geben, und sie ist für die meisten Reinigungssituationen effektiv. Im Folgenden gehe ich noch näher auf die Trockenreinigung ein und gebe dir außerdem Tipps für schwierigere Reinigungssituationen. Und weil wir einmal dabei sind, gibt es auch gleich noch ein paar Ratschläge zur Reinigung deiner Fernbedienung.

Immerhin ist die richtige Reinigung essenziell, um eine klare und saubere Bildqualität zu erhalten. Mit den richtigen Methoden sowie Materialien gewährleistest du schließlich, dass du möglichst lang etwas von deinem TV-Vergnügen hast und eine optimale Nutzererfahrung genießt!

2. Benutze ein in destilliertes Wasser getauchtes Tuch, um Flecken zu entfernen

(Image: © Future)

Tauche ein Mikrofasertuch in destilliertes Wasser (findest du in den meisten Supermärkten oder Drogerien). Für diejenigen, die es nicht wissen: Destilliertes Wasser ist Wasser, das aufbereitet wurde, um Mineralien und andere Verunreinigungen zu entfernen. Außerdem dient es zum Reinigen von Geräten in Laboren und Industrieanlagen. Wische wieder in kreisförmigen Bewegungen über die Stellen, an denen noch Flecken vorhanden sind. Anschließend kannst du mit einem trocknen Mikrofasertuch über die Fläche gehen, um sie zu trocknen und alle Schlieren zu entfernen.