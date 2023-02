Krypto-Börsen: Wo kann man 2023 sicher Bitcoin und Co. kaufen?

Kryptowährungen wie Bitcoin haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und sind mittlerweile zu einem ernstzunehmenden Investitions- und Handelsinstrument geworden. Dabei spielt die Wahl der richtigen Krypto-Börse eine entscheidende Rolle, um sicher und erfolgreich in Kryptowährungen zu investieren.

Doch welche Krypto-Börsen sind wirklich sicher und vertrauenswürdig? Welche Faktoren sollte man bei der Wahl einer Krypto-Börse berücksichtigen? Und welche sind die besten Handelsplattformen für Kryptowährungen im Jahr 2023?

In diesem Artikel werden wir diese Fragen beantworten und dir allgemeine Aspekte aufzeigen, die du bei einem Vergleich der besten Krypto-Börsen (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu Rate ziehen solltest.

Was sind Krypto-Börsen?

Bevor wir uns jedoch mit den besten Krypto-Börsen und deren Vergleich beschäftigen, wollen wir zunächst klären, was Krypto-Börsen überhaupt sind und wie sie funktionieren.

Krypto-Börsen im Vergleich zu traditionellen Börsen

Krypto-Börsen sind Online-Handelsplattformen, auf denen man Kryptowährungen wie Bitcoin (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Ethereum kaufen, verkaufen und handeln kann. Dabei funktionieren Krypto-Börsen ähnlich wie traditionelle Börsen, an denen Aktien und andere Wertpapiere gehandelt werden.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: Während traditionelle Börsen zentralisiert sind und von Finanzmarktaufsichten oder anderen Institutionen reguliert werden, sind Krypto-Börsen - je nach Firmensitz - nur teilweise abhängig von staatlicher Kontrolle. Dadurch ergeben sich für Krypto-Börsen sowohl Vor- als auch Nachteile gegenüber traditionellen Börsen. Dies gilt insbesondere für dezentrale Börsen.

Blicken wir also zunächst auf die Vor- und Nachteile von Krypto-Börsen.

Vor- und Nachteile von Krypto-Börsen

Einer der größten Vorteile von Krypto-Börsen ist, dass sie in der Regel rund um die Uhr geöffnet sind und man jederzeit und von überall aus auf sie zugreifen kann. Zudem sind Krypto-Börsen oft mit fortschrittlichen Technologien wie Blockchain und künstlicher Intelligenz ausgestattet, um eine schnelle und sichere Abwicklung der Transaktionen zu gewährleisten.

Allerdings gibt es auch einige Nachteile von Krypto-Börsen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit. Da Krypto-Börsen oft dezentralisiert und unreguliert sind, besteht ein höheres Risiko für Veruntreuung, Hacks, Betrug und Diebstahl. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, eine sichere und vertrauenswürdige Krypto-Börse zu wählen.

(Image credit: Anna Tarazevich | Pexels)

Worauf sollte man bei der Wahl einer Krypto-Börse achten?

Bevor es überhaupt um den Kauf von Kryptowährungen geht, solltest du sicherstellen, dass du weißt, was Bitcoin ist (Öffnet sich in einem neuen Tab) und wie die Kryptowährung funktioniert.

Wenn man sich für den Kauf oder Handel von Kryptowährungen entscheidet, ist die Wahl der richtigen Krypto-Börse von entscheidender Bedeutung. Dabei gibt es eine Reihe von Faktoren, die man bei der Wahl einer Krypto-Börse berücksichtigen sollte, um sicherzustellen, dass man eine sichere und vertrauenswürdige Handelsplattform wählt.

Sicherheit und Reputation

Zunächst einmal sollte man die Reputation der Krypto-Börse überprüfen. Es ist wichtig, dass die Börse einen guten Ruf hat und bereits seit einiger Zeit erfolgreich in Betrieb ist. Das gute alte “Word of Mouth” kann hier bereits als erster Filter fungieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Sicherheit der Krypto-Börse. Da es beim Handel mit Kryptowährungen um sensible finanzielle Transaktionen geht, ist es wichtig, dass die Krypto-Börse strenge Sicherheitsmaßnahmen hat, um die Kunden und deren Vermögen zu schützen. Dazu gehören beispielsweise eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie die sichere Verwahrung der Kryptowährungen auf Cold Wallets.

Liquidität

Ein weiterer Faktor, der bei der Wahl einer Krypto-Börse wichtig ist, ist das Handelsvolumen. Eine Krypto-Börse mit einem höheren Handelsvolumen bietet in der Regel bessere Liquidität und ermöglicht es dir als Nutzer, schnell und zu fairen Preisen zu handeln.

Gebühren

Neben diesen Faktoren sollte man auch die Gebührenstruktur und die verfügbaren Kryptowährungen berücksichtigen. Man sollte sicherstellen, dass die Gebühren fair und transparent sind und dass die Krypto-Börse die gewünschten Kryptowährungen unterstützt. Einige Krypto-Börsen bieten nur eine begrenzte Auswahl an Kryptowährungen an, während andere eine breitere Palette anbieten.

Indem man diese Faktoren berücksichtigt, kann man sicherstellen, dass man eine sichere und vertrauenswürdige Krypto-Börse wählt, um in Kryptowährungen zu investieren oder sie zu handeln.

(Image credit: AlphaTradeZone | Pexels)

Vergleich der besten Krypto-Börsen

Es gibt eine Vielzahl von Krypto-Börsen auf dem Markt, und es kann schwierig sein, die beste Option zu finden. An dieser Stelle möchten wir auch nochmals betonen, dass “die beste Krypto-Börse” ein äußerst subjektiver Begriff ist, keine Frage.

Faktoren wie die Benutzerfreundlichkeit sind individuell, außerdem kannst du am besten für dich entscheiden, welche der oben genannten Kriterien du am stärksten gewichtest.

Hier sind dennoch einige der besten und sichersten Krypto-Börsen, die man im Allgemeinen in Betracht ziehen kann:

Binance: Binance ist eine der größten und beliebtesten Krypto-Börsen der Welt. Die Plattform hat ein hohes Handelsvolumen, eine breite Palette von Kryptowährungen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Binance verfügt über starke Sicherheitsmaßnahmen, darunter eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine sichere Verwahrung von Kryptowährungen. Der absolute Nachteil besteht in der fehlenden Regulierung durch staatliche Institutionen.

Coinbase: Coinbase ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen und ein Pionier in der Branche. Die Plattform ist einfach zu bedienen und bietet eine große Auswahl an Kryptowährungen. Coinbase hat auch eine Versicherungspolice, die die Kryptowährungen der Kunden vor Diebstahl oder Hacks schützt. Das Unternehmen ist außerdem an der US-Börse NASDAQ gelistet und hat eine deutsche BaFin Lizenz.

Kraken: Kraken ist eine weitere beliebte Krypto-Börse mit einem hohen Handelsvolumen und einer breiten Palette von Kryptowährungen. Kraken verfügt über eine starke Sicherheitsinfrastruktur und bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie eine sichere Verwahrung der Kryptowährungen in Cold Wallets an.

Während die drei genannten Krypto-Börsen nicht-europäisch sind, gibt es mit der Bison App der Börse Stuttgart, der österreichischen Handelsplattform Bitpanda oder der niederländischen Krypto-Börse Bitvavo drei weitere Möglichkeiten, sicher in Bitcoin und Co. zu investieren.

Fazit: So findest du die richtige Börse für Kryptowährungen

Wie bei allen finanziellen Themen gilt der Grundsatz: Don’t trust, verify. Aus diesem Grund solltest du alle im Artikel vorgestellten Faktoren berücksichtigen, kritisch hinterfragen und dir deine eigenen Gedanken zur persönlichen Präferenz machen.

Bei der Entscheidungsfindung können insbesondere Online-Vergleiche sowie die Meinung von Freunden und Bekannten helfen. Zum Beginn des Beitrages haben wir hier beispielsweise auf den Krypto-Börsen Vergleich der Experten von Bitcoin2Go verlinkt. Eine Google-Recherche zum Thema Krypto-Börsen findet weitere Vergleiche von Plattformen wie Finanzwissen, dem Handelsblatt oder Forbes.