Kostenloser PSG gegen Bayern München Livestream: So kannst du die UEFA Champions League heute online live streamen

Paris am Valentinstag ist ein Garant für Zusammenhalt und Harmonie, aber bei PSG ist nicht alles gut, das ist klar. Kapitän Marquinhos führt anscheinend einen Krieg gegen die eigene Fangemeinde, Lionel Messi ist wegen Fitnessproblemen immer wieder ausgefallen und Neymars Ego sorgt für den Rest. Zum Glück für Trainer Christophe Galtier könnte Kylian Mbappe wieder ins Geschehen eingreifen, wenn Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel den sechsfachen Europameister Bayern München empfängt.

Die Pariser haben sich ohne ihren Superstar Nr. 7 sehr schwer getan und zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele hintereinander verloren. Wenn Mbappes Platz in der Hackordnung von PSG vorher nicht ganz klar war, sollte er es jetzt sein.

Auch die Münchner hatten ihre Probleme auf dem Spielfeld, doch die jüngsten Anzeichen sind vielversprechend. Nach drei Unentschieden in Folge in einem schwierigen Januar haben sie drei überzeugende Siege in Folge eingefahren und dabei jedes Mal mindestens drei Tore erzielt, wobei Jamal Musiala, Thomas Müller und Kingley Coman jeweils zweimal trafen.

Die Tatsache, dass auch Leroy Sane und Serge Gnabry getroffen haben, zeigt, wie viel Qualität Julian Nagelsmann zur Verfügung steht. Und mit der Verpflichtung von Joao Cancelo - der als bester Außenverteidiger der Welt gilt, auch wenn Achraf Hakimi anderer Meinung ist - hat die Mannschaft eine weitere messerscharfe Offensivwaffe bekommen.

PSG vs Bayern München Livestream Datum: Dienstag, 14. Februar Anpfiff: 21 Uhr Austragungsort: Parc des Princes, Paris Livestream: Amazon Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Also sei gespannt und verpasse das Spiel auf keinen Fall! Folge unserem Leitfaden, um dir PSG gegen Bayern München im Live-Stream anzusehen und die Champions League von überall aus online zu streamen.

Um die UEFA Champions League live bei Amazon Prime Video streamen zu können, musst du Prime Kunde sein. Du hast bereits ein Abonnement und kannst dich neben kostenlosem Versand und 1-Tages-Lieferung an vielen weiteren Vorteilen erfreuen? Perfekt!

Du hast bisher gezögert? Dann nutze jetzt die Chance und sichere dir die besten Plätze in deinem Heim-Stadion und genieße die UEFA Champions League live und exklusiv - mit Prime Video und einem kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum!