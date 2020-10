Das Schöne an Apple Pay? Es ist klassisch Apple: einfach und elegant. Apple Pay kombiniert die Technologie, die du bereits hast (ein iPhone oder iPad mit Touch ID oder Face ID, oder eine Apple Watch) mit einem einstufigen Zahlungsprozess, der in einem wasserdichten Sicherheitssystem verpackt ist. Und das bedeutet sicherer als das herkömmliche Zahlen mit Chip oder PIN.

Alles was du tun musst: platziere dein iPhone in der Nähe eines NFC Karten-Terminals und lege deinen Finger auf den Touch ID Sensor. Oder falls du ein iPhone X, iPhone XS oder ein anderes Gerät mit Face ID hast - schaue einfach auf dein Smartphone.

Aber zuerst musst du Apple Pay einstellen. Dies ist ziemlich einfach. Wir zeigen dir hier, wie leicht das geht. Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und installiere dir diese bequeme Zahlmethode.

Wallet einrichten

Damit du beginnen kannst, Apple Pay zu nutzen, öffne zuerst das Wallet (ehemals Passbook) auf deinem iPhone, tippe auf das blaue Plus rechts oben oder auf "Karte hinzufügen" und füge deine Kartendetails hinzu.

Klicke auf "Weiter", nun wird deine Karte von deiner Bank verifiziert. Sobald die Verifizierung abgeschlossen ist, klicke erneut auf "Weiter". Herzlichen Glückwunsch, du kannst Apple Pay nun nutzen!

Du möchtest eine Karte doch nicht (mehr) nutzen? Wir zeigen dir, wie du eine Karte bei Apple Pay löschen kannst!

How to: Wie nutze ich Apple Pay?

Halte dein iPhone in die Nähe eines kontaktlosen Kartenlesegeräts und ein Bild deiner Karte wird auf dem Display erscheinen. Dann - es sei denn du nutzt ein iPhone mit Face ID - legst du deinen Finger auf den Touch ID Sensor (aber du drückst dabei nicht den Home Button) und wartest eine Sekunde zum Prüfen deines Fingerabdrucks und voilà! So einfach ist das.

Um eine andere Karte zu nutzen, tippe einmal auf den Screen und wähle eine andere. (Du kannst dir auch eine Karte auf den Sperrbildschirm legen indem du du den Home Button doppelklickst).

Auf der iPhone X und iPhone XS Serie funktioniert Apple Pay etwas anders, denn diese Smartphones haben keinen Fingerabdruckscanner. Stattdessen klickst du zweimal auf den Knopf an der Seite, schaust kurz auf den Bildschirm um dich via Face ID zu authentifizieren und hältst dann das obere Ende des iPhones in den zugehörigen Bereich des Kartenlesegeräts.

Du möchtest auf deinem neuesten iPhone eine andere Karte nutzen? Dann tippe deine Standard-Karte mit einem Doppelklick auf den Side Button an und wähle eine andere Karte aus.

Apple Pay - Teilnehmende Banken in Deutschland:

Allianz

American Express

boon.

bunq

comdirect

Commerzbank AG

Consors Bank

Consors Finanz

Crosscard

Deutsche Bank

Deutsche Kreditbank AG (Visa-Kreditkarten, Lufthansa Miles & More-Kreditkarte)

fidor BANK

Fleetmoney

Hanseatic Bank

HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG

ING

Klarna

Monese

N26

Netbank

Norisbank

o2 Banking

Openbank

Revolut

Sparkasse

Ticket Restaurant Edenred

Viabuy

VIMpay

Stand: 04.02.2020

Apple Pay - Teilnehmende Banken in Österreich:

Bank Austria

boon.

bunq

Erste Bank und Sparkasse

Monese

N26

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank

Raiffeisen

Revolut

SPARDA-BANK

VIMpay

Volksbank

Stand: 04.02.2020

Apple Pay - Teilnehmende Banken in der Schweiz:

Aargauische Kantonalbank

acrevis Bank (Kreditkarten)

AEK BANK 1826 Genossenschaft

Alpha RHEINTAL Bank (Kreditkarten)

Alternative Bank Schweiz AG

Appenzeller Kantonalbank

Banca Credinvest SA (Kreditkarten)

Banca dello Stato del Cantone Ticino

Bank BSU

Bank Cler AG

Bank EEk AG

Bank in Zuzwil

Bank J. Safra Sarasin (Kreditkarten)

Bank Leerau Genossenschaft

Bank SLM AG

Bank Thalwil Genossenschaft (Kreditkarten)

Bank Zimmerberg AG

Banque Cantonale de Fribourg (Kreditkarten)

Banque Cantonale de Genève

Banque Cantonale du Jura

Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise (Kreditkarten)

Banque du Léman SA (Kreditkarten)

Basellandschaftliche Kantonalbank

Basler Kantonalbank

BBO Bank Brienz Oberhasli AG

Berner Kantonalbank

Bernerland Bank AG

Bonus Card (Kredit- und Prepaidkarten von Visa)

boon. by Wirecard

C.I.M. Banque

Caisse d'Epargne Courtelary

Caisse d'Epargne de Cossonay

Clientis Bank Aareland

Clientis Bank im Thal

Clientis Bank Oberaargau AG

Clientis Bank Thur Genossenschaft

Clientis Bank Toggenburg

Clientis Biene - Bank im Rheintal

Clientis BS Bank Schaffhausen

Clientis EB Entlebucher Bank AG

Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen

Clientis Sparcassa 1816

Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft

Clientis Sparkasse Sense

Clientis Zürcher Regionalbank Genossenschaft

Cornèrcard (Kredit- und Prepaidkarten von Mastercard und Visa)

Credit Mutuel de la Vallee

Credit Suisse

Ersparniskasse Affoltern i. E. AG

Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft (Kreditkarten)

Ersparniskasse Schaffhausen

Glarner Kantonalbank

Graubündner Kantonalbank

GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft

Hypothekarbank Lenzburg

Leihkasse Stammheim

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Luzerner Kantonalbank AG

Migros Bank AG

Monese

N26

Nidwaldner Kantonalbank

NPB Neue Privat Bank (Kreditkarten)

Obwaldner Kantonalbank

Regiobank Männedorf AG

Regiobank Solothurn

Revolut

Rothschild & Co Bank AG

SB Saanen Bank AG

Schaffhauser Kantonalbank (Kreditkarten)

Schwyzer Kantonalbank

Spar + Leihkasse Gürbetal AG

Spar- und Leihkasse Bucheggberg (Kreditkarten)

Spar- und Leihkasse Frutigen AG

Spar- und Leihkasse Riggisberg

Sparkasse Schwyz AG

St.Galler Kantonalbank (Kreditkarten)

Swiss Bankers (Prepaidkarten von Mastercard)

Swisscard (Kreditkarten von American Express, Cashback, mydrive, Pointup, SWISS Miles & More, Neutral Mastercard-Kreditkarten, wow Visa-Prepaidkarte)

Thurgauer Kantonalbank

Urner Kantonalbank

Valiant Bank

Viseca

Zuger Kantonalbank

Zürcher Kantonalbank (Kreditkarten)

Zürcher Landbank AG

Stand: 04.02.2020

Bezahlen per Apple Watch

Apple Pay funktioniert auch ausgezeichnet mit der Apple Watch. Öffne die Apple Watch App auf deinem iPhone und wähle "Meine Watch".

Als nächsten Schritt tippst du dein Wallet & Apple Pay an, dann "Karte hinzufügen" und auf "Weiter". Gib deine Kartendetails ein und klicke "Weiter".

Damit du mit Apple Pay und deiner Watch bezahlen kannst, doppel-klicke auf den Side Button und halte die Oberseite deiner Watch an den Kartenleser. Ein Ton und eine sanfte Vibration zeigt dir an, dass deine Transaktion erfolgreich abgeschlossen ist.

Für einen umfassenderen Blick, sieh dir auch unseren Guide: How to: Wie installiere ich Apple Pay auf der Apple Watch an.

In-App und Online-Käufe

Apple Pay in einer App oder mit Safari zu nutzen, ist so easy wie die Verwendung an anderer Stelle. Tippe auf den "Mit Apple Pay kaufen" Button, überprüfe die Zahlungsmodalitäten und platziere deinen Finger auf dem Touch ID Sensor um deine Transaktion abzuschließen.

So ist der Prozess viel effizienter als deine Apple ID Daten einzugeben und die biometrische Autorisierung macht das ganze zusätzlich noch sicherer. Bei der iPhone X oder iPhone XS Serie nutzt du stattdessen die Face ID, die angeblich sogar noch sicherer ist.

Bezahlen via iMessage

Moderne iPhones machen das bezahlen mit iMessage möglich. Tippe einfach auf das "A"-Symbol auf der linken Seite des Textfensters in deiner Unterhaltung. Danach klickst du auf das Apple Pay Icon.

Nun gib den Geldwert ein, den du senden möchtest, stimme der Zahlung via Touch ID oder Face ID zu und das Geld wird sofort bei deinem Kontakt ankommen.