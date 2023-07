Threads bekommt bald diese 3 Features, die dich zum Bleiben überreden werden, plus 1, das du vielleicht hasst

Metas Twitter-Konkurrent Threads war schon früh sehr erfolgreich und hat als schnellste App überhaupt die Marke von 150 Millionen Downloads überschritten. Um den 50%igen Rückgang bei den täglich aktiven Nutzern zu bremsen (SimilarWeb berichtete), braucht Meta jedoch einige Verbesserungen - und laut einem Leak könnten bald drei große kommen.

Die Social-Media-Plattform ist bei weitem nicht so furchtbar, wie sie ist, aber viele Nutzer bemerken bereits, dass sie sich wie eine Art Twitter Lite anfühlt - ihr fehlen wichtige Funktionen, die auf anderen Mikroblogging-Plattformen zu finden sind. Einige notwendige Verbesserungen könnten jedoch schon bald kommen. Insider hat (über einen kostenpflichtigen Artikel) ein geleaktes Meta-Dokument veröffentlicht, in dem drei kommende Funktionen beschrieben werden: Direktnachrichten, Trends & Themen und eine verbesserte Suche.

Allerdings ist nicht alles eitel Sonnenschein für die Social-Media-Plattform: Die Einführung von Limits hat einige Threads-Nutzer verärgert - und lässt die Seite in den Augen einiger Leute etwas scheinheilig erscheinen. Trotzdem solltest du Threads nicht zu schnell verlassen, denn die Limits unterscheiden sich ein wenig von denen, die Twitter Anfang des Monats eingeführt hat.

Mehr dazu später, aber zunächst einmal sind hier die drei Funktionen, die laut diesem Leak für Threads geplant sind:

1. Direktnachrichten

Obwohl der CEO von Instagram, Adam Mosseri, in einem am 6. Juli veröffentlichten Interview mit The Verge erklärte, dass "wir zunächst keine DMs machen wollen", war Direct Messaging eine der kommenden Funktionen, die in dem geleakten Threads-Dokument genannt wurden. Mosseri merkte in dem Interview an, dass die Menschen langsam "Posteingangsmüdigkeit" verspüren. DMs sind für viele Nutzer ein wichtiger Teil des Twitter-Erlebnisses, und um ein echter Konkurrent zu sein, braucht Threads diese Funktion.

Viele Menschen nutzen Microblogging-Plattformen, um ihre Gedanken oder Neuigkeiten mit Freunden, Familie und ihren Followern zu teilen, aber sie sind auch ein Ort, an dem sie ihre erstaunlichen Fähigkeiten zeigen, Arbeitsmöglichkeiten finden und Erfahrungen aus erster Hand über wichtige Ereignisse teilen können.

Threads-DMs würden es nicht nur ermöglichen, über die App mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, sondern sie sollten auch Content-Erstellern die Möglichkeit geben, potenzielle Mitarbeiter für ein Projekt zu benachrichtigen oder Journalisten die Möglichkeit geben, Quellen für eine Story so einfach zu kontaktieren, wie sie es auf Twitter tun können - und es diesen Menschen leichter machen, vollständig zu Threads zu wechseln.

DMs sind ein wichtiger Bestandteil von Twitter, und Threads braucht sie so schnell wie möglich (Image credit: Twitter)

Es ist unklar, wie Threads DMs aussehen werden - vielleicht kannst du nur anderen Threads-Nutzern Nachrichten schicken, oder es könnte den plattformübergreifenden Ansatz anderer Meta-Apps übernehmen - aber wie auch immer das System aussehen wird, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis wir es selbst ausprobieren können.

2. Trends & Themen

Für Menschen, die sich gerne über aktuelle Themen auf dem Laufenden halten - sei es Politik, Wissenschaft, Sport, Mode oder irgendetwas dazwischen - ist Twitters Trending-Tab eine wichtige Quelle. Er bietet dir eine leicht zugängliche Liste der wichtigsten Themen für die Nutzer auf der Plattform, die zwar manchmal etwas willkürlich wirken kann, aber auch einen guten Einblick in das gibt, was gerade in der Welt passiert.

Laut dem durchgesickerten Dokument, das Insider zugespielt wurde, wird auch Threads bald eine eigene Funktion für Trends & Themen erhalten, die hoffentlich eine ähnliche Erfahrung bietet wie die, mit der Twitter-Nutzer vertraut sind.

3. Verbesserte Suche

Threads sollten es bald einfacher machen, Inhalte zu finden, die du liebst (Image credit: Future)

Eines der ärgerlichsten Dinge an Threads ist, dass du mit der Suchfunktion nur nach Account-Namen suchen kannst. Das macht es schwer, Accounts und Inhalte zu finden, die du noch nicht kennst oder die vom Algorithmus empfohlen werden. Verbesserte Suchfunktionen sind jedoch offenbar auf dem Weg und sollten dieses Problem lösen.

Aus dem geleakten Dokument geht nicht hervor, wie die Suchfunktion in Threads verbessert werden soll, aber wir vermuten, dass sie es den Nutzern ermöglicht, sowohl nach Themen (die bald hinzugefügt werden) als auch nach Account-Namen zu suchen. Das würde bedeuten, dass du unabhängig davon, ob ein Thema aktuell ist oder nicht, Threads-Posts finden kannst, die mit dem Inhalt zu tun haben, für den du dich interessierst, und dass es einfacher wird, deine Chronik zu sortieren.

Eine weniger gute Nachricht: Limits

Ja, du hast richtig gelesen. Limits - die ärgerliche Twitter-Änderung, die dazu beigetragen hat, die Leute zu überzeugen, Threads auszuprobieren - werden jetzt auch von Metas Plattform verwendet, wie Mosseri am Montag, den 17. Juli, in einem Post auf Threads bestätigte. Das heißt, es ist ein Unterschied wie zwischen Äpfeln und Birnen, auch wenn der Begriff derselbe ist.

Anders als Twitter scheint Meta nur Konten einzuschränken, von denen es annimmt, dass sie von Spammern betrieben werden, und nicht wie Twitter alle Konten zu sperren (selbst wenn sie zahlen). Außerdem kannst du, wenn du fälschlicherweise von Threads angegriffen wirst, einen Verifizierungsprozess durchlaufen, um die Beschränkungen aufzuheben - obwohl Nutzer, die dies getan haben, sagen, dass es ein paar Tage dauern kann.

Das ist sicherlich ärgerlich und könnte die Leute davon überzeugen, Threads ebenfalls zu verlassen, aber zumindest ist es nicht ganz so schlimm wie die von Twitter auferlegten Einschränkungen.

Neugierig auf Threads? Deutsche Nutzer sind bisher ausgeschlossen und es scheint, als würde das auch erst einmal so bleiben. Wir halten dich natürlich auf dem Laufenden, sollte es Ankündigungen geben.