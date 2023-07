Meta hat endlich seinen lang erwarteten Konkurrenten zu Twitter in die freie Wildbahn entlassen: Threads, eine Instagram-App. Ja, das ist der tatsächliche Name; wir nennen sie natürlich nur Threads, aber Meta hat sich nicht mit den eingebauten Verbindungen zu Instagram zurückgehalten.

Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du loslegen kannst - aber keine Sorge, es ist relativ einfach und wir haben den kompletten Guide für dich hier. Wenn du ein Android-Gerät verwendest - pass auf! Im Google Play Store scheint es eine andere App unter dem Namen "Threads Early Access" zu geben, und die Suche nach "Threads" zeigt dir nicht die App von Meta. Du musst stattdessen nach "Instagram Threads" suchen. Es ist unklar, ob es sich um eine völlig andere App handelt, die sich in der Entwicklung befindet, oder um einen heimlichen Nachahmer, also sei vorsichtig, was du herunterlädst.

So lädst du Threads herunter und schnappst dir deinen Handle

Gehe in den Apple App Store oder Google Play Store

Finde "Threads, eine Instagram-App" und lade sie herunter.

Melde dich mit deinem Instagram-Konto an

Ein iOS- oder Android-Gerät

Ein Instagram-Konto

Eine brennende Abneigung gegen Elon Musk (optional)

Schritt für Schritt Guide

1. So lädst du Threads herunter (Image: © Future) Du kannst damit beginnen, indem du den Apple App Store oder den Google Play Store (je nach Gerät) öffnest und nach "Instagram Threads" suchst. Wenn du die App gefunden hast, drückst du einfach auf "Installieren" und schon hast du Threads heruntergeladen.

Das war doch ganz einfach, oder? Öffne sie und melde dich an. Achte nur darauf, dass du die richtige Threads-App von Meta herunterlädst, wenn du den Play Store verwendest, wie wir oben erwähnt haben.

2. Einrichten deines Kontos und Beanspruchung deines Handles (Image: © Meta) Im Gegensatz zu den meisten anderen Social-Media-Apps kannst du für Threads kein Konto erstellen. Stattdessen musst du dich mit deinem Instagram-Konto anmelden - ja, das bedeutet, dass du ein Instagram-Konto erstellen musst, wenn du noch keins hast, aber zum Glück kannst du das von der Threads-Anmeldeseite aus tun, ohne Instagram extra öffnen zu müssen.

Wenn du bereits ein Konto hast, ist dein Instagram-Handle bereits für dich "reserviert" und du kannst es in Threads verwenden! Andernfalls kannst du deinen Benutzernamen bei der Erstellung eines Kontos festlegen.

Wenn du ein neues Konto erstellst, scheint Threads dich sofort zu sperren - aber keine Sorge, wenn du einen kurzen Verifizierungsprozess durchläufst, kannst du die Sperrung anfechten und erhältst (hoffentlich) in ein oder zwei Tagen wieder vollen Zugang.

Abschließende Gedanken

Es ist etwas frustrierend, dass diejenigen von uns, die noch keinen Instagram-Account haben, von der Nutzung von Threads während des ersten Tages ausgeschlossen werden, aber laut Mark Zuckerberg wurde die neue Plattform in den ersten sieben Stunden ihrer Verfügbarkeit bereits zehn Millionen Mal heruntergeladen.

Das bedeutet, dass die Beschränkungen wahrscheinlich nur dazu dienen, die Server von Meta zu entlasten und die Neuzugänge zu durchkämmen, um Bot-Accounts abzuschrecken - es ist also nichts Hinterhältiges.

In jedem Fall sollte die Einrichtung von Threads für Instagram-Nutzer reibungslos verlaufen - du kannst sogar Leute aus deiner Instagram-Followerliste auswählen, denen du folgen möchtest, was sehr praktisch ist. Wird Threads die Social-Media-App sein, die Twitter endlich stürzt? Das wird nur die Zeit zeigen.