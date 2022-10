Das sind die besten Horrorfilme aller Zeiten

(Bildnachweis: Ben Rothstein/© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.)

Sich mit einem der besten Horrorfilme zu vergnügen, ist die perfekte Art, einen Abend zu genießen, wenn du dich gerne hinter Kissen versteckst und den Fernseher anschreist: "Tu das nicht!" Herzlichen Glückwunsch an alle Horrorfans, zu deren Hobbys es gehört, sich mit einem Gruselfilm in Angst und Schrecken zu versetzen - hier bist du richtig! Hier findest du eine Auswahl der besten Horrorfilme, die jemals gedreht wurden, und zwar in Form von Chillern, Thrillern und Schockern.

Die besten Horrorfilme bieten etwas für jeden Filmgeschmack. Es gibt Filme mit Freddy Krueger, der seine Eingeweide auf allen Oberflächen verteilt, spannende Thriller wie The Invitation, bei denen du dich fragst, was real ist, und Gruselfilme wie It Follows, bei denen du danach garantiert immer eine Taschenlampe dabei hast. Kurz gesagt? Du wirst nicht besonders gut schlafen, wenn du die besten Horrorfilme gesehen hast, aber wir versprechen dir, dass es sich lohnt.

Nightmare - Mörderische Träume

(Image credit: New Line Cinema)

A Nightmare on Elm Street (zu Deutsch: Nightmare - Mörderische Träume) bleibt ein Klassiker wegen seines einfachen, aber verheerenden Motivs: Wenn Freddy Krueger dich in einem Traum tötet, stirbst du in Wirklichkeit. Inspiriert von einem Zeitungsbericht über Flüchtlinge, die im Schlaf sterben, folgt Wes Cravens Film Nancy Thompson (Heather Langenkamp) und ihren Freunden, die von einem toten Kindermörder verfolgt werden.

Doch die cleveren Jugendlichen erkennen, dass er mehr ist als eine Warnung, die sich als Traumdämon tarnt: Er ist auf Rache aus, und zwar auf die grausamste Art, die man sich vorstellen kann. Robert Englunds Freddy ist hier in Bestform, seine schreckliche Visage ist ein beängstigendes Sinnbild. Seine Bösartigkeit wird nur noch von Langenkamps unerbittlichem letzten Mädchen übertroffen, das sich weigert, aufzugeben.

Frankensteins Braut

(Image credit: Universal Pictures)

Frankensteins Braut, der heute als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten gilt, war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung eine Art Kuriosität: eine Fortsetzung. Der Schlüssel zum Erfolg des Films, der an den Kinokassen genauso gut abschnitt wie das Original und von der Kritik durchweg gelobt wurde, war sein Schöpfer James Whale.

Der Autor und Regisseur verlangte dieses Mal die kreative Kontrolle, und das Ergebnis ist eine herrliche Mischung aus Liebeskomödien und Boris Karloffs schwerfälligem Monster, das für den nötigen Pathos sorgt. Der aufgespießte Blitz in Elsa Lancasters Haar ist ein Klassiker des Genres und so ikonisch wie der Film selbst. Der Zusatz "Bride of" (Braut von) zierte in den 80er und 90er Jahren so manches schrullige Sequel.

Der Unsichtbare

(Image credit: Universal)

Universal hat eine ganze Reihe altbekannter Geschichten im Programm, so dass man meinen könnte, die jüngste Neuverfilmung sei eine Geldschneiderei. Aber Leigh Whannells Version des Invisible Man frischt die kultige Geschichte auf; Chevy Chases Der Unsichtbare ist das nicht. Der Film des Drehbuchautors und Regisseurs aus dem Jahr 2020 erschreckt von der langsamen Eröffnungssequenz bis zur letzten Einstellung.

Elisabeth Moss liefert in ihrer Rolle als Cecelia, die von ihrem misshandelnden Ex verfolgt wird, eine spannende und brutale Geschichte über häusliche Gewalt. Du wirst dich an den Rand deines Sitzes klammern, wenn sich der Film seinem Höhepunkt nähert - vorausgesetzt, du hast ihn nicht schon während des Abendessens komplett zerrissen.

The Conjuring

(Image credit: Warner Bros.)

Dieser Rückgriff auf Spukfilme der alten Schule basiert auf einem anderen Fall, der von dem realen Paar untersucht wurde, das den Spuk in Amityville erforschte: Ed und Lorraine Warren. Noch vor dem legendären Vorfall werden die beiden gerufen, um der Familie Perron in Rhode Island zu helfen.

Kaum sind sie eingezogen, geschehen seltsame Dinge: Die Uhren gehen um 3 Uhr morgens aus, die jüngste Tochter sieht einen bösen Geist in ihrem Zimmer und ein anderes Kind wird im Keller eingesperrt... Ja, das ist nicht gut, ganz zu schweigen von dem schrecklichen Versteckspiel. James Wans typischer atmosphärischer Horror in seiner besten Form.

The Texas Chain Saw Massacre

(Image credit: Bryanston Distributing Company)

Tobe Hoopers The Texas Chain Saw Massacre hat die gleiche Wucht wie zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung. In den flotten 83 Minuten Laufzeit wird nichts verschwendet. Wir beginnen mit Sally Hardesty, ihrem Bruder Franklin und ihren Freunden, die auf einem Roadtrip sind, um das alte Gehöft der Familie zu erkunden. Was dann folgt, ist eine fesselnde Geschichte darüber, was passiert, wenn du dich auf ein fremdes Grundstück verirrst, als sie auf das hünenhafte Leatherface treffen.

Der Film ist relativ unblutig und schockiert vor allem durch die Zufälligkeit des Geschehens, was auch bei Sallys "letztem Abendmahl" mit der Familie zum Ausdruck kommt. Die Produktionskosten erforderten gewisse Abstriche, z. B. verrottende Tierkadaver, die während des heißen Sommers am Set aufgehängt wurden, um den Schrecken noch zu verstärken.

The Night House

(Image credit: Netflix)

David Bruckners Nachfolger von The Ritual beweist einmal mehr, dass man ihn im Auge behalten muss: The Night House ist der wohl beste Horrorfilm des Jahres 2021. Rebecca Hall spielt eine trauernde Witwe, die versucht, den scheinbar unerklärlichen Selbstmord ihres Mannes zu verstehen, und dabei auf ein Geheimnis stößt, das nahelegt, dass er nicht der Mann war, an den sie sich erinnerte.

Der Film bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Angst und Herzschmerz und spiegelt die Wahrheit im Leben wider, die an die Oberfläche kommt, wenn wir trauern, vor allem dank Halls (meist) Solo-Performance, während sie mit dem Geist ihres Mannes interagiert. Ein wahrhaft gruseliger Film mit einem Produktionsdesign, das dein Gehirn zum Schmelzen bringt und noch lange nach dem Abspann nachwirkt.

It Follows

(Image credit: Radius-TWC)

Der beste John Carpenter-Film, der von jemand anderem gemacht wurde. David Robert Mitchell verpackt Carpenters 70er-Jahre-Produktionsstil in ein mörderisches Konzept. Nachdem sie mit einem Jungen geschlafen hat, infiziert sich Maika Monroes Teenager Jay mit einer übernatürlichen Geschlechtskrankheit in Form eines Ghuls, der sie langsam verfolgt.

Die einzige Möglichkeit, den Fluch weiterzugeben, ist, mit jemand anderem zu schlafen, oder das Ding wird sie töten. Wenn dann noch die Regeln hinzukommen (nur die Infizierten können "es" sehen), ist die Bühne frei für ein Chaos, bei dem die Zuschauer versuchen, "es" im Hintergrund zu erkennen, denn die Kreatur kann die Gestalt von jedem annehmen. Ein wahrhaft erschreckender Rückblick mit jeder Menge Jumpscares.

Train to Busan

(Image credit: Next Entertainment World)

Zombiefilme erreichten in den 2000er Jahren einen Sättigungspunkt, aber wenn man diesen modernen Klassiker als Maßstab nimmt, gibt es noch viele Meilen für diese watschelnden, fleischhungrigen Leichen. Nur bewegen sich die Untoten in Train to Busan in einem ordentlichen Tempo.

Stell dir vor, du würdest Snowpiercer mit 28 Days Later kreuzen und du würdest ungefähr das erleben, was dieser südkoreanische Horrorfilm zu bieten hat: Eine Gruppe von Fremden tut sich zusammen, um eine Horde Zombies abzuwehren, die ihren Zug überfällt. Es ist ein rasanter Film, in dem die Hauptfiguren zusammenarbeiten, um es in die titelgebende Metropole zu schaffen. Pack ein paar Taschentücher ein, denn dieser Zombie-Film ist auch tränenreich.

Halloween

(Image credit: Universal Pictures)

Peeping Tom, Psycho und Black Christmas entfachten die Glut des Slasher-Genres, aber John Carpenters Halloween vereinte sie zu einem Ganzen und lieferte einen der profitabelsten Stalk 'n' Slash-Filme aller Zeiten. Jamie Lee Curtis' erste Hauptrolle als Laurie Strode ist der Dreh- und Angelpunkt des Films. Sie ist eine Babysitterin, deren Halloween-Nacht tödlich wird, als der entkommene Killer Michael Myers in seine Heimatstadt zurückkehrt, um einen Mord zu begehen. Carpenters Film ist ein Meisterwerk des erschütternden Terrors mit kleinem Budget und bleibt gruselig. Sein Einfluss auf das Genre hallt bis heute nach - von seiner einzigartigen Kameraführung bis hin zu der gruseligen, kultigen Musik.

The Exorcist

(Image credit: Universal Pictures)

Der Exorzist basiert auf dem Roman von William Peter Blatty, der seinerseits auf einer wahren Begebenheit beruht, aber das Beste an Der Exorzist ist: Nichts davon spielt eine Rolle. Ob es nun wirklich passiert ist oder nicht, der Film wird dich trotzdem in Angst und Schrecken versetzen.

Die Geschichte von Regan MacNeil, einer Teenagerin, deren Verhaltensänderungen ihre Mutter dazu bringen, die katholische Kirche um Hilfe zu bitten, ist ein köstlicher Slow-Burn, eine Übung in Spannung, die manchmal unerträglich ist. Die Szenen, von Regans besessenem Spinnengang bis hin zum Exorzismusritual "Die Macht Christi zwingt dich", das von zwei Priestern gesungen wird, die mit ihren Kräften am Ende sind, sind heute noch genauso eindrucksvoll wie bei der Veröffentlichung.

Raw

(Image credit: Universal Pictures)

Julia Ducournaus Debüt macht keinen Hehl daraus, dass sie das Unvorstellbare ans Licht bringen will, indem sie die Frage stellt: Was würde ein überzeugter Vegetarier tun, wenn er plötzlich von der Lust auf Fleisch getrieben würde? Die Antwort? So ziemlich alles.

Raw folgt Justine, einer lebenslangen Vegetarierin, die von Fleisch besessen wird, als sie gezwungen wird, bei einer Schikane in der Schule Fleisch zu essen. Was folgt, ist eine Geschichte, die zeigt, wie Justine sich selbst erkennt und wie weit sie gehen würde, um ihren unstillbaren Appetit auf Fleisch zu stillen. Zartbesaitete Zuschauer könnten ihre eigene Härte herausgefordert sehen, denn Ducournau liefert einige der besten Body-Horror-Sequenzen des Kinos.

Hereditary - Das Vermächtnis

(Image credit: A24)

Ari Asters Hereditary ist eines der von der Kritik am meisten gelobten Horrordebüts des letzten Jahrzehnts und ein fesselnder Mix aus Familientrauma, Generationsängsten und einer Menge Kult. Nach dem Tod ihrer Mutter werden Annie Graham und ihre Familie von übernatürlichen Ereignissen geplagt, die sie auf unerwartete Weise in Angst und Schrecken versetzen.

Aster macht das Alltägliche furchterregend, indem er einfachen Geräuschen Angst einjagt und Traumlandschaften in lebendige Albträume verwandelt. Toni Collettes Oscar-würdige Darbietung als Annie wird dich um den Schlaf bringen, falls du nach diesem Film überhaupt noch einen findest.

The Invitation

(Image credit: Gamechanger Films)

Die Hölle, das sind die Anderen, sagt das Sprichwort. Das ist auch eine kurze Zusammenfassung dieses häuslichen Höllenhorrors von Jennifer's Body-Regisseurin Karyn Kusama. Für den armen Will wird diese Vorstellung zur Realität, als er mit einer Gruppe von Freunden zu einem Abend in seinem ehemaligen Haus eintrifft, den seine Ex-Frau und ihr neuer Partner ausrichten.

Diese Dinnerparty-Geschichte wird schon früh unheimlich und gibt dir das Gefühl, dass etwas passiert... du bist dir nur nicht ganz sicher, was. The Invitation ist anders als jeder andere Horror der letzten Jahre. Der Film ist wunderschön gefilmt und wir empfehlen dir, mit sehr wenig Vorwissen in den Film zu gehen.

The Cabin In The Woods

(Image credit: Lionsgate)

Joss Whedon und Drew Goddard schrieben das Drehbuch zu Cabin in the Woods in einem Hotelzimmer und nannten das Projekt einen "Liebes-Hassbrief" an das Genre. Dieser Enthusiasmus überträgt sich auch auf den Film, eine witzige, blutige Meta-Horrorversion, die sofort ihre Handschrift zeigt, aber das tut dem Spaß keinen Abbruch.

Die Geschichte beginnt damit, dass eine Gruppe von Freunden - darunter ein Chris Hemsworth aus der Zeit vor der MCU - übers Wochenende in eine Hütte im Wald fährt, wo sie im Keller gefährliche Artefakte finden. Ein Film für Horrorfans und Casual-Fans gleichermaßen.

Get Out

(Image credit: Get Out)

Als "Get Out" in die Kinos kam, waren die Meinungen geteilt. Das Regiedebüt des Autors und Regisseurs Jordan Peele aus dem Jahr 2015, ein schwarzer Horrorfilm, in dem Daniel Kaluuya in die Geheimnisse einer ganzen Familie eindringt, brachte dem Autor einen Oscar ein. Als Fotograf Chris Washington deckt Kaluuya im Laufe eines Wochenendes eine Reihe von erschreckenden Enthüllungen über die Familie seiner Freundin auf. Mehr zu sagen hieße, einen der besten Horrorfilme des Jahrzehnts zu verderben. In diesem nachdenklich stimmenden Schocker stellt Peele Wahrnehmungen auf den Kopf, macht sich über Moralvorstellungen lustig und liefert ein grandioses Finale.

The Thing

(Image credit: Universal)

Während E.T. und Poltergeist noch immer die Kinosäle füllten und Blade Runner in der gleichen Woche anlief, hatte John Carpenters The Thing einen schweren Stand in den Kinos. Er wurde von den Kritikern verachtet, die den düsteren Ton und die blutigen, atemberaubenden Effekte von Rob Bottin übersahen, und auch die Kinobesucher ignorierten ihn zugunsten von leichterer Kinokost. Dieser Kassenschlager gilt heute als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, eine Feier dessen, was uns zu Menschen macht. Der Film ist ein Remake des Films aus den 1950er Jahren und basiert auf der Novelle "Das Ding aus einer anderen Welt". Carpenters Film handelt von einer Gruppe von Wissenschaftlern in der Antarktis, die unter dem Eis einen Außerirdischen entdecken, der die Gestalt von jedem annehmen kann, mit dem er in Kontakt kommt. Ein spannender Film mit einem grandiosen Ende.

Scream

(Image credit: Paramount Pictures)

Kevin Williamson schrieb Scream, nachdem er einen Kumpel angerufen hatte, um ihm Gesellschaft zu leisten, während er in einem Haus mitten im Nirgendwo saß. Sein Kumpel willigte ein, und die beiden fragten sich gegenseitig über Horror-Trivialitäten aus. So entstand dieser Genre-Klassiker, der von Meister Wes Craven zum Leben erweckt wurde, dessen eigener Fundus hier unter die Lupe genommen wird. Neben den Einweg-Teenies kommen hier auch die typischen Horrortrips auf den Prüfstand. Klar, eine Blondine wird vielleicht erschlagen, aber eine andere Blondine weiß es besser. Williamsons Dialoge sind der Schlüssel zu diesem Meta-Ramble, der größtenteils aus den Stimmen des Publikums gestohlen wurde, das seit Jahren heiser ist, weil es auf den Bildschirmen schreit: "Geh nicht in den Keller!" Die gleichen Beobachtungen werden den Figuren in den Mund gelegt, die wie wir nur zu gut wissen, welche Gefahren ein Slasher-Film birgt.

Shining

(Image credit: Warner Bros.)

Stanley Kubricks Verfilmung von Stephen Kings Roman wird von dem Autor bekanntlich gemieden, da er der Meinung war, der Regisseur habe seinem Roman die Tiefe genommen und ihn zu einer leeren Hülle gemacht. Doch Kubrick schafft es, mit der Geschichte eines Hausmeisters und seiner Familie, die in einem abgelegenen Hotel überwintern, eine eisige, beunruhigende Stimmung zu erzeugen, die Vorrang vor einer geradlinigen Erzählung hat.

Die nicht enden wollenden Gänge des Overlook Hotels, Dannys Begegnungen mit den Zwillingen, die unerbittliche Filmmusik - all das sind Versuche, die Realität des Publikums und der Familie Torrance so zu verbiegen, dass du nicht mehr weißt, was wirklich passiert. Die Leistung von Jack Nicholson wird oft hervorgehoben, aber auch Shelley Duvalls Rolle als Wendy verdient Aufmerksamkeit. In einem der großartigsten Horrorfilme aller Zeiten ist sie eine der besten Finalistinnen.

Carrie

(Image credit: United Artists)

Der Film von Brian De Palma brachte Stephen Kings Buch auf die Bestsellerliste. Seine Verfilmung des Romans ist eine Zeitkapsel des Horrors, die durch ihre Produktion und ihren Stil eindeutig in den 1970er Jahren angesiedelt ist, doch ihre zeitlosen Themen wie Mobbing, weibliche Selbstbestimmung und religiöse Unterdrückung sind immer noch aktuell.

Die wohl beste King-Verfilmung beginnt mit blutigen Kleidern in einer der schwierigsten Zeiten für den geächteten Teenager Carrie White (Sissy Spacek). Carries Kampf an der High School wird durch ihr aufblühendes telekinetisches Talent und ihre eifrige, manische Mutter noch verwirrender. Als der Film in einem Ausbruch der aufgestauten Wut gipfelt, gelingt es De Palma auch 40 Jahre später noch, den ahnungslosen Momenten des Lebens Schrecken einzuhauchen. Und dazu gehört auch eine Szene, in der Piper Laurie Karotten schneidet.

Das Schweigen der Lämmer

(Image credit: Strong Heart/Demme Production)

Jonathan Demmes "Das Schweigen der Lämmer" gilt als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten und wurde bei der Oscarverleihung mit fünf Oscars ausgezeichnet, was ihn zu einem festen Bestandteil des kulturellen Kanons machte. Dieser absolut sehenswerte Thriller beginnt damit, dass Jodie Fosters FBI-Absolventin Clarice Starling ausgewählt wird, den Serienmörder Hannibal Lecter zu befragen, um ihm bei der Suche nach einem aktiven Verbrecher zu helfen. Jedes Element fügt sich so perfekt zusammen, dass es schwer ist, einen Fehler zu finden. Von der Wahl des Drehbuchs bis zur Besetzung, von der Regie bis zum geschickten Schnitt, der ein gewöhnliches Katz-und-Maus-Spiel in eines der originellsten Finales des Kinos verwandelt, bleibt der Film ein schauriges Werk.