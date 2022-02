Anmeldelse: Sonus Faber Omnia

Den ultrakorte anmeldelse

Sonus Faber er kendt for deres håndværksmæssige tilgang til fremstilling af højttalere, såvel som høje priser og luksus hi-fi udstyr.

Den italienske virksomhed beskæftiger sig normalt med stereohøjttalere, fra imponerende gulvstandere til kompakte bogreolmodeller – men det seneste produkt, Sonus Faber Omnia, bryder med traditionen.

Dette alt-i-et-system giver enkelhed og brugervenlighed takket være omfattende trådløs forbindelse med indbygget understøttelse af de store streamingtjenester, AirPlay, Chromecast og Roon. Dette er dog ikke på bekostning af kablet tilslutning, hvilket er lige så inkluderet.

Omnia ser lige så luksuriøs ud, som du ville forvente af en trådløs højttaler fra Sonus Faber, der koster næsten 15.000 kr., med en taktil, lakeret træoverflade, der lyser op, når du interagerer med den. Vi har selv set, hvordan disse højttalere er lavet, og vi kan fortælle dig, at der er brugt tid og masser af omhu i udvælgelsen af træet og at slibe det ned med håndkraft.

(Image credit: TechRadar)

Dette er på ingen måde en kompakt højttaler, men den ser slank og sofistikeret ud, og den passer ind i stort set ethvert hjem - så længe du har pladsen.

Sonisk set er den eksemplarisk med et bredt lydbillede, fremragende klarhed og en dyb basrespons. Omnia lyder måske ikke så detaljeret som Sonus Fabers større stereohøjttalere, men den vil stadig formidle detaljerne i dine yndlingsnumre med ynde.

Den høje pris på denne højttaler gør den kun egnet til dem, der er villige til at foretage en betydelig investering i deres hi-fi-system. Men hvis du er den slags audiofil, der foretrækker ikke at rode rundt med kabler og gerne vil have alle dine foretrukne streamingtjenester tilgængelige ved et tryk på knappen, er der også andre trådløse højttalere, der lyder lige så godt som Sonus Faber Omnia.

(Image credit: TechRadar)

Sonus Faber Omnia pris og lanceringsdato

Tilgængelig nu

14.999 kr.

Sonus Faber Omnia kom på markedet den 22. februar 2022 og kan købes for 14.999 kr., hvilket gør den dyrere end de fleste trådløse højttalere på markedet.

Denne pris er dog på linje med virksomhedens priser på tværs af dets udvalg af luksushøjttalere - og som et alt-i-et system får du et større antal tilslutningsmuligheder, end de fleste billigere trådløse højttalere kan tilbyde.

Men det forbliver nu et faktum, at Sonus Faber Omnia faktisk er meget dyr - men dette afspejles i dens kvalitet.

(Image credit: TechRadar)

Design og tilslutninger

Toppanel af træ

Berøringsfølsomme kontroller

Indbygget streamingunderstøttelse

Du forventer en høj grad af luksus med en højttaler til denne pris, og luksus er præcis, hvad du får med Sonus Faber Omnia.

Hoveddelen af den halvmåneformede højttaler står på fire små ben på et tyndt stativ, og ligesom alle virksomhedens andre højttalere gør Omnia brug af lakeret træ til en attraktiv, stilfuld finish.

Trætoppanelet, som kommer i valnød- og grafitfarver, har udskårne LED-striber, der lyser op, når du interagerer med højttaleren. Forskellige farver angiver den tilstand, den er i, hvilken streamingtjeneste der er i brug, og hvilken input der er valgt. Bunden af højttaleren lyser også op og stråler lys på bundstanderen for en attraktiv effekt.

Toppanelet er berøringsfølsomt, så du kan tænde og slukke for højttaleren samt justere lydstyrken på din musik. En fjernbetjening, som et velafvejet og velbygget, ledsager højttaleren og giver flere muligheder for at styre din musikafspilning og skifte mellem lydkilder. Alternativt kan du bruge din smartphone til at styre dit indhold.

(Image credit: TechRadar)

På bagsiden af højttaleren sidder en strømport, en omskiftelig telefon/linjeindgang, så du kan tilslutte den til en pladespiller eller anden analog enhed, HDMI Arc-indgang og en Ethernet-port. Som sådan kan du bruge Omnia i stedet for en soundbar, selvom dens brede størrelse kan forhindre dig i at placere den foran dit tv på en stander. Andre tilslutningsmuligheder inkluderer indbygget streamingunderstøttelse af AirPlay, Chromecast, Spotify, Roon og Tidal.

Selvom der ikke er en specifik app at bruge med Omnia, er der en webbaseret opsætningsside, der giver dig mulighed for at vælge forskellige rumplaceringer til højttaleren for at sikre optimal lyd og justere EQ-indstillingerne.

Ellers kan du styre højttaleren via din smartphone. Hvis du er på en iOS-enhed, skal du bruge Home-appen for at tilslutte Omnia til dit wi-fi, mens Android-brugere kan gøre dette med Google Home-appen.

Det er derfor meget nemt at konfigurere Omnia - følg blot instruktionerne i den app, du vælger, eller brug en kablet Ethernet-forbindelse.

(Image credit: TechRadar)

Lydydelse

Fire-vejs lukket boks system

Bemærkelsesværdigt bredt lydbillede

Udmærker sig med vokal

Sonus Faber Omnia består af et fire-vejs lukket boks-system med syv drivere drevet af en 490 W forstærker.

Bag frontgrillen er der to 0,75-tommer silke dome diskanthøjttalere med neodym-motorsystemer og to tre-tommers mellemtone-drivere med papirmassekegle. Bassen klares af en 6,5-tommer, langkastende nedadfyrende aluminiumsbashøjttaler. Hver side af højttaleren har en 1,75 tommer bredområdedriver.

Ved at bruge en ny avanceret signalbehandlingsteknologi, der er designet til at efterligne en liveoptræden ved at reflektere lyd fra dine vægge, kan højttaleren opnå et bemærkelsesværdigt bredt lydbillede og rumfyldende lydydelse. Omnia leverer høje lydstyrker uden at give forvrængninger; dette er en kraftfuld højttaler, der kan fyre op under en fest lige så godt, som den kan fungere som dit tv's hovedhøjttaler i stedet for en soundbar.

(Image credit: TechRadar)

Ved hjælp af AirPlay 2 lyttede vi til The Beatles' Something på Apple Music. Omnia afslørede nye detaljer i nummeret, som vi ikke havde lagt mærke til før, såsom dissonante harmonier i vokallinjen. Trommen lød bombastisk og følelsesladet, mens strenge fejede romantisk gennem mixet. McCartneys vokal lød klar, mens elektriske guitarlinjer kom igennem med en sød, blød tone.

Vi skiftede til George Harrisons My Sweet Lord og fik den naturlige varme fra den akustiske guitar. Dette viste, hvor godt Sonus Faber-højttalere håndterer mellemfrekvenslyde.

Da vi ville høre, hvordan højttaleren klarede sig med klassisk musik, holdt vi fast i en tabsfri stream af Saint-Saëns' Danse Macabre. Dette viste Omnias brede lydbillede og dynamiske område. Valsende messing og fløjter havde masser af rytmisk nøjagtighed, mens xylofonen fremkaldte de dansende skeletters raslende knogler.

(Image credit: TechRadar)

Hvor Sonus Faber Omnia virkelig udmærker sig, er i sin præsentation af close-mic vokal. I Eva Cassidys fortolkning af What A Wonderful World kommer hendes stemmes rasphed frem med udsøgte detaljer. Den bløde lyd af guitaren og klaveret kan vælges ud som individuelle instrumenter, på trods af at de indtager samme frekvensområde.

Omnia er på ingen måde så lydmæssigt imponerende som Sonus Fabers største højttalere, der også er vanvittigt dyre, især med hensyn til detaljer - men den kraft og klarhed denne højttaler leverer i forhold til sin størrelse er bemærkelsesværdig.

Skal jeg købe en Sonus Faber Omnia?

(Image credit: TechRadar)

Køb den, hvis...

Du vil have eksemplarisk lyd

Sonus Faber Omnia byder på en fantastisk lydydelse i betragtning af størrelsen og afslører nye detaljer i dine yndlingsnumtre.

Du ikke synes om ledninger

Du har mulighed for at gå helt trådløst med denne højttaler, hvilket gør den til et attraktivt tilbud for audiofile, der ønsker en ukompliceret opsætning.

Du har ikke plads til stereohøjttalere

Som et alt-i-et-system vil Omnia optage mindre gulvplads end et par stereotårne.

Køb den ikke, hvis...

Du har et stramt budget

Man kommer ikke udenom fra det faktum, at Omnia er meget, meget dyr.

Du vil have et ægte stereoanlæg

Omnia har et bredt lydbillede, men du får mere overbevisende venstre/højre adskillelse med dedikerede stereohøjttalere.

Pladsen er knap Den kan være mere pladsbesparende i forhold til et par store stereohøjttalere, men Omnia har stadig en stor størrelse.