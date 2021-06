Anmeldelse: Samsung Q70T QLED TV

Samsung Q70T QLED-TV'et tilbyder den samme avancerede opskalering og billedbehandling som sine dyrere brødre. Det er et fristende køb for den næste generation af gamere og seere, der ofte kigger på skærmen i lyse rum.

Det helt nye Samsung Q70T QLED-tv kan prale af mange af de funktioner, der findes i Samsungs dyrere QLED 4K-skærme, men det er ikke ligeså dyrt. Det gør det til et godt køb for folk, der ikke kan bruge mange penge på flagskibet Samsung Q95T.

På trods af et design med kantbelysning er billederne gode og lyse. Den tilsluttede platform er i topklasse, og hvis du planlægger at købe en PS5 eller Xbox Series X, kan det meget vel være din billigste vej til 4K-gameplay med høj billedhastighed.

Vi anbefaler derfor stærkt at holde øje med Samsung Q70T under Amazon Prime Day 2021. Dette er 2020-modellen, og det er mere sandsynligt, at der vil være en større rabat på den end på nyere modeller, såsom 2021's Samsung QN95A - selvom du sandsynligvis går et trin ned i nogle specifikationer ved at vælge en ældre model.

Gamere gør jer klar, dette kan være det 2020 QLED TV, I har ventet på.

Pris og udgivelsesdato

Samsung Q70T QLED TV er den nederste til midterste model i Samsungs 2020 QLED serie, der starter med Samsung Q60T og går op til 8K Q950TS.

Denne serie fås i 55-, 65-, 75- og 85-tommer skærmstørrelser kaldet henholdsvis QE55Q70T, QE65Q70T,QE75Q70T og QE85Q70T. Den prøve, der er sendt til TechRadar, er den mindste af slagsen og sælges for omkring 4.999 kr.

Over den ligger Samsung Q80T, som den deler meget med, men der er vigtige forskelle, som gør Samsung Q80T til et lidt bedre køb.

(Image credit: Samsung)

Design

Ultra-tynd ramme

Fire HDMI'er med eARC-understøttelse

Central T-stativ (UK) eller traditionelle ben (USA)

Q70T har samme design som Q80T. Den har en mikro-tynd ramme på tre sider, og panelet balancerer på et centralt T-stativ, hvis du køber en britisk model, eller på fire ben, hvis du køber en model i USA.

Tilslutningsmulighederne på bagsiden omfatter fire HDMI-indgange, hvoraf den tredje er eARC-kompatibel. Den fjerde indgang er 4K/120fps, hvilket gør TV'et til et TV, der bør komme i betragtning, hvis du ønsker at maksimere ydelsen fra din PlayStation 5 eller Xbox Series X-konsol. De resterende HDMI-indgange er 4K/60fps-aktiveret.

120fps HDMI-indgang er en bonus for dette mellemklasse-TV, hvilket gør det til en oplagt kandidat for next gen-gamere. Der er også Ethernet, to USB-porte og en optisk digital lydudgang samt Bluetooth og trådløs Wi-Fi med dobbeltbånd.

Q70T leveres med to fjernbetjeninger, en knap-tung stav og en forenklet, slankere zapper. Valget af to fjernbetjeninger er smart, men den ene er virkelig smart, den anden ikke rigtig...

(Image credit: Samsung)

Smart TV (Tizen)

Tizen TV OS med understøttelse af stemmestyring

Omfattende streamingtjenester og catch-up-TV

Ambient-tilstand

Samsungs Tizen er en Tardis-platform til smart tilsluttet tv. Den ser ud som en simpel platform, men indeholder et væld af funktioner.

Alt i alt er den glat og intuitiv, Samsungs Tizen-smartplatform dækker ikke bare streaming, den tilføjer nogle helt unikke funktioner, såsom Ambient mode og Multi-View.

Der er også en masse streaming-apps, herunder Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Apple TV og YouTube.

Yderligere finesser omfatter Mobile Multi View med Casting, som gør det muligt at se to skærme; TV-billedet og din smartphone, samtidig, og Samsungs Ambient-tilstand, som forvandler apparatet til et stort JPEG-galleri.

Der er også Tap View til nem parring, men det gælder kun for ejere af Samsung-mobiltelefoner. Her trykker du blot på bagsiden af din telefon mod TV'ets top eller side, og voila, så er de to parret.

Sættet tilbyder et fuldt kor af stemmestøtte. Samsung's Bixby holdes i selskab af Alexa og Google Assistant - dog kræves der relevante enheder.

(Image credit: Samsung)

HD/SDR ydeevne

Levende farve ydeevne

Fremragende opskalering

Auto Motion Plus

Sublim og naturalistisk HD-opskalering kombineret med et højt samlet billedniveau giver en konstant behagelig TV-oplevelse, selv når der ikke er 4K-indhold tilgængeligt.

Billedforindstillingerne omfatter Standard, Dynamisk, Naturlig og Film, men hvis du ønsker at få fingrene i det hele, kan du altid udforske ekspertindstillingerne, hvor du finder sjove funktioner som justerbar gamma. Sættet understøtter også Filmmaker-tilstand, som kan vælges i billedtilstandsmenuen.

Q70T nyder godt af de samme AI-smart funktioner, der anvendes af andre 2020 QLED 4K-modeller. Samsung rammer den berømte bullseye, når det gælder om at tilføje naturalistiske detaljer og nuancer til sub-4K-billeder.

Så hvordan fungerer opskalering her? Processoren korrelerer billedindholdet med en on-chip database og ekstrapolerer intelligent falske detaljer og teksturer.

Når du ser HD SDR-indhold, skal du holde dig til Standard, og måske Natural, når du ønsker lidt mere kontrast. Studioudsendelser, dokumentarfilm og tegnefilm til førstnævnte, mere filmiske TV-udsendelser til sidstnævnte. Både Dynamic og Movie spiller i den modsatte ende af spektret og er aldrig rigtig tilfredsstillende.

Filmmaker-tilstand slår effektivt alle finesser fra for at efterligne en Hollywood mastering-monitor.

Alternativt kan du bare lade apparatets indbyggede AI foretage vurderingerne for dig.

(Image credit: Samsung)

4K/HDR ydeevne

Lavere maksimal lysstyrke end andre QLED'er

Gode synsvinkler udenfor akse

HDR10+-understøttelse

Når det kommer til HDR, holder Q70T næsen over Dolby Vision, men snuser til den åbne standardkonkurrent HDR10+. Ganske vist er der kun få tegn på, at HDR10+ vinder indpas, men det er det HDR-kort, vi har fået. Det betyder, at når du starter Netflix-appen på TV'et, vil du kunne se Umbrella Academy i regulær 4K HDR - selvom det, for at være fair, ser rigtig godt ud.

Peak HDR-highlights blev målt til 600 nits. Det er lavere sammenlignet med bedre QLED'er, men et godt resultat i betragtning af dets klasse. Det er bestemt lyst nok til at tilføje gnist og dybde til HDR-indhold.

Panelet er kantbelyst og for at forbedre kontrasten er der et Dual LED-arrangement. Kombinationen af to LED-lysmoduler med forskellig farvetemperatur giver bedre subjektiv kontrast og sortniveaupræstation. Billeder har dynamik og et overbevisende sortniveau, i hvert fald når de ses i et rum med omgivende lys.

Visning udenfor akse lider under et sammenbrud i farveintensitet og kontrast, og hvis du ser i et helt mørkt rum, har dybe sorte farver og brevkassebjælker tendens til at blive grå.

Auto Motion Handling-billedinterpolering er i topklasse. På Auto pilot gør den et fantastisk stykke arbejde med at forbedre billedets skarphed alt efter indholdet.

Hvis du foretrækker det, kan Auto Motion Plus-indstillingen konfigureres manuelt, med justerbar sløring og reduktion af rystelser. Typisk ville vi indstille slørreduktion på 9 eller 10, med judderreduktion på 3 eller 4. Der er også en LED Clear Motion-indstilling, men selvom det lykkes at rense billedet op, falder den samlede lysstyrke betydeligt.

Den indledende biljagt i Michael Bays 6 Underground (Netflix) er en reel udfordring, når det gælder om at bevare klarheden på hurtigt bevægende action, men når denne Samsung bruger sine interpolationsmuskler, er der ingen tydelig sløring.

En limegrøn Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ser lækker ud, når den undviger knaldrøde varevogne gennem Firenzes snoede gader. De gnister og eksplosive effekter, der ledsager den, nyder godt af en lys HDR-gradering, mens sollyset, der strømmer gennem hullerne i de smalle gader, forbliver fuldstændig overbevisende.

Q70T's evne til at præsentere dybe farver og dynamik er imponerende. Amazons The Grand Tour er et andet udfordrende udstillingsvindue for HDR-vibration. I første sæsons afsnit Morroccan Roll viser den dybe røde farve på Hammonds Mazda MX-5 ingen antydning af orange (en mangel ved LED LCD), og de spektakulære højdepunkter glimter fra karrosseriet.

Samsung Q70T QLED TV's to fjernbetjeninger. (Image credit: Samsung)

Lyd og gaming

Ingen lyd til sporing af objekt

Har Dolby Atmos gennemgang

Input i spiltilstand er kun 9,1 ms

I modsætning til Q80T har Q70T ikke OTS (Object Tracking Sound), men nøjes med to-kanals stereo, takket være nedadrettede drivere. De er helt tilstrækkelige til daglig brug. Der er en Adaptive Sound-tilstand til at bekæmpe støj i dit lytterum. Dog giver det mening at have en Dolby Atmos soundbar (Samsung har naturligvis et sortiment, der også understøtter eARC) eller at rumme et hjemmebiografsystem og dermed drage fordel af dets Dolby Atmos pass-through-funktionalitet.

Når det kommer til spil, er skærmen en stjerne, der kan prale af imponerende lav latenstid. Du kan vælge at bruge TV'et med Game Motion Plus aktiveret, hvilket tilføjer nogle finesser i behandlingen såsom sløring og reduktion af judder, eller du kan deaktivere alt for at få det bedst mulige tal for inputforsinkelse.

Med Game Motion aktiveret målte vi en inputforsinkelse på 19,8 ms, hvilket bestemt er godt - men i hardcore Game-tilstand falder dette til kun 9,1 ms (1080/60).

Panasonic HX800 er et godt alternativ, hvis du foretrækker OLED-paneler. (Image credit: Panasonic)

Andre paneler at overveje...

Q70T's nærmeste konkurrent er den 58-tommer Panasonic HX800. Ligesom Q70T er den kantbelyst og leveres med Filmmaker-tilstand samt en veltilsluttet smart platform. Den tilbyder også cine-fans Dolby Vision-understøttelse og lav inputlag.

Panasonic kan prale af Local Dimming Intelligent Pro, som efterligner driften af tusindvis af virtuelle lokale dæmpningszoner for at forbedre kontrasten, men dens HDR-toplysstyrke er mærkbart mindre end Samsung.

Den anden anbefaling for en premium-skærm til dette prisniveau er Philips 65OLED7654. Denne OLED-skærm med høj værdi har universel HDR-understøttelse (Dolby Vision og HDR10+) og Ambilight-lounge-belysning.

Dom

Det er måske ikke et perfekt QLED-TV, men Samsungs Q70T er alligevel et rigtig godt 4K-TV. Det er ideelt til visning i lyse rum, tilbyder fremragende detaljer og farvepræstationer, har en omfattende tilsluttet platform og kan prale af fremragende billedinterpolering.

For gamere er Q70T et formidabelt tilbud. Ikke alene er billedforsinkelsen lav, både med og uden behandling, der er også en 4K HDMI med 120fps, der bare venter på din næste spilkonsol. Den forvirrer også, når det gælder sortniveaupræstationer og ensartethed på skærmen ... forudsat at du holder lyset tændt.

