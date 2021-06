Den korte anmeldelse

Samsung Galaxy Book Pro 360 er et af de første produkter, der er et samarbejde mellem Samsung og Intel med formål om at skabe den samme type økosystem mellem bærbare computere og mobiltelefoner, som du får med Apples økosystem.

Hvis du vil have mest muligt ud af din computer og telefon, har du brug for en Galaxy-Telefon. Appen ”Din telefon” fungerer også med andre Android-telefoner og iPhones, men sidstnævnte var ikke en god oplevelse. Men hvis du allerede har en Galaxy-telefon, Galaxy Buds Pro og en Galaxy Tab, så er Samsung Galaxy Book Pro 360 sandsynligvis din næste bærbare computer.

Samsung Galaxy Book Pro 360 er en lille, let og luksuriøs computer. Skærmen kan foldes hele vejen rundt om tastaturet og forvandler dermed computer til en tabletlignende enhed. Vi synes stadig, at en dedikeret tablet er bedre, men som en lejlighedsvis tablet fungerer enheden godt og er også meget tyndere end konkurrencen.

Specifikationer Opsætningen på den Samsung Galaxy Book Pro 360, som TechRadar testede: CPU: Intel Core i5 1135G7

Grafik: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 8GB (LPDDR4x On BD 8GB)

Skærm: 13.3-tommer, 1920x1080 FHD Touch AMOLED

Lagring: 512GB (PCIe 3.0 SSD)

Porte: 2x USB 3.2 Gen 1 Type C, 1x USB 4, 1x Thunderbolt 4, 3.5mm hovedtelefonudgang

Forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Kamera: 720p HD webbkamera

Vægt: 1,04 kg

Udvendige mål: 30,25 x 20,2 x 1,15 cm

Samsung Galaxy Book Pro 360 har et Thunderbolt 4-stik, 2 stik til USB-C, et traditionelt hovedtelefonstik og en plads til microSD. En S-Pen er også inkluderet. Pennen er i sort plastik og føles ikke særlig luksuriøs, men den fungerer rigtig godt, når du skal skrive og tegne, selvom funktionen i Windows, som ikke skal registrere håndfladens bevægelser, kunne være en del bedre.

Hvad, der også kunne være bedre, er det middelmådige webcam på beskedne 720p. AMOLED-skærmen med Full HD har derimod fremragende farvegengivelse og kontrast. Det er en rigtig flot skærm, men den kommer til kort i fuld sollys. Tastaturet er også fænomenalt godt, stort og lydhørt, og lyden fra højtalerne er også meget imponerende.

Batteriets levetid er tilstrækkelig til daglig brug, og ydeevnen er også tilstrækkelig, selvom den ikke er på samme niveau som HP Spectre x360 (2021) eller Macbook Air (M1, 2020). Men det er en relativ hurtig computer, der låser op og starter med det samme. Selvom computeren var helt lukket, tog det os kun 8 sekunder at starte computeren og logge ind. Det er intet mindre end fænomenalt.

Samsung Galaxy Book Pro 360 er en luksuriøs og god 2-i-1-enhed. Hvis du er vild med Samsung og Galaxy-serien, er det et givet køb.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy Book Pro 360 fås med flere forskellige specifikationer og i flere prisklasser. Enhedsmodellen kommer med en Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM og 256 GB SSD til en pris af 9140 kr.

Pris, ydeevne og design er direkte sammenligneligt med startmodellen af MackBook Air (M1, 2020), som er 9145 kr. Selvom sidstnævnte kan prale af Apples nye M1-chip, som giver ydeevnen et enormt boost, men Samsung Galaxy Book Pro 360 fungerer også som en tablet takket være berøringsskærmen og muligheden for at folde skærmen hele 360 grader.

Det mest oplagte alternativ til Galaxy Book Pro 360 er nok HP Spectre x360 (2021), som med lignende ydeevne på papiret (inklusive berøringsskærm og 360-graders foldeskærm) koster 9500 kr.

Den Galaxy Book Pro 360, som vi har testet, leveres med dobbelt lagringsplads, og det gør, at den ender med en pris på 9870 kr. Samme specifikationer kommer også i en model med indbygget support til 5G og plads til et SIM-kort og koster derefter 13170 kr, men denne model udkommer først senere i år.

Hvis du vil have en hurtigere processor, skal du også gå op i skærmstørrelse. Modellen med en Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM og 512 GB SSD koster 12.440 kr, men har dermed også en skærm på 15,6 tommer.

(Image credit: Future)

Design

Det første, vi lægger mærke til, da vi pakker vores testkopi af Samsung Galaxy Book Pro 360 ud, er, hvor lille og pæn – og hvor fantastisk flot – den er. Formfaktoren og farven (Mystic Silver) betyder, at tankerne henledes på MacBook Air, men Samsung Galaxy Book Pro 360 er lidt mindre og næsten 300 gram lettere. Det er virkelig en bærbar computer i ordets reneste forstand.

Samsung Galaxy Book Pro 360 kommer med et stel af børstet metal i sølv, hvis du vælger 13-tommers modellen, eller en marineblå farveskærm, hvis du vælger 15-tommers-modellen. Som med HP Spectre x360 (2021) kan skærmen foldes hele vejen rundt om tastaturet og gøre computeren til en tabletlignende enhed.

Når det kommer til tilslutningsmuligheder, har Samsung Galaxy Book Pro 360 et Thunderbolt 4-stik, 2 stik til USB-C, et traditionelt hovedtelefonstik og en plads til microSD. Sammenlignet med MackBook Air (M1, 2020) får du lidt bedre forbindelsesmuligheder, men ikke USB-stikket i fuld størrelse, som HP Spectre x360 (2021) tilbyder, og det betyder, at du måske stadig skal bruge dongle til et eller to tilbehør hjemme.

Ud over rejseadapteren og USB-C-kablet er der også en S-Pen med i kassen. Pennen er sort og lavet af plastik, og så er den ikke så luksuriøs som computeren. Denne S-Pen er magnetisk og fastgøres til computeren, men kun øverst, hvilket føles noget unaturligt. Vi ville hellere have ønsket en anden løsning, eller at pennen kunne skubbes ind i computeren. Placeringen af Apple Pencil på siden af iPad Pro er meget mere elegant.

(Image credit: Future)

Når vi åbner Samsung Galaxy Book Pro 360, oplever vi en lys og farverig skærm. De sorte felter over og især under skærmen kan mærkes, og især når du bruger enheden som en tablet i stående tilstand, er den sorte ramme på siden ligefrem grim. Men det samlede indtryk af computeren er stadig meget moderne.

Tastaturet er behageligt, og det svarer hurtigt, ligesom pegefeltet, og tasterne er store og baggrundsbelyste. Det er et tastatur i fuld størrelse med en fantastisk følelse på trods af de meget lave taster. Tænd/sluk- knappen fungerer også som en fingeraftrykslæser og er også responderende, ligesom den store berøringsskærm.

Bortset fra den sorte ramme, der er nævnt ovenfor, ser Samsung Galaxy Book Pro 360 enormt stilfuld ud og er også fantastisk behagelig at bruge. Hvis du folder skærmen hele vejen rundt og bruger enheden som en tablet, fungerer den store berøringsskærm godt. Men selvom den tynde formfaktor fortsætter, vil den generelle følelse stadig være lidt tungere og mere omfangsrig end en rigtig tablet, men i sammenligning med andre 2- i-1-enheder er den bestemt i en klasse for sig selv.

På trods af den sorte ramme under skærmen er Samsung Galaxy Book Pro 360 uden tvivl en af de mest stilfulde, letteste og luksuriøse laptops på markedet lige nu.

(Image credit: Techradar)

Præstationstest Sådan klarede Samsung Galaxy Book Pro 360 sig i vores i vores benchmark-tests: Cinebench R20 CPU: Single-Core: 457; Multi-core: 1,769

Geekbench 5 Single-Core: 1,222; Multi-Core: 4,995

Batteritid (TechRadars filmtest): 8 timer og 13 min.

Ydeevne

Samsung Galaxy Book Pro 360 (og søskende modellen Galaxy Book Pro uden foldeskærm) er de første produkter, der er et samarbejde mellem Samsung og Intel med det formål at skabe et økosystem mellem laptops og smartphones, dvs. Galaxy-seriens ækvivalent af den næsten problemfri forbindelse, som du får med Apples økosystem og oplevelsen af at bruge en iPhone og en MackBook.

Galaxy Book Pro-modellerne er også rettet mod dem, der gerne vil have en bærbar computer, der på mange måder giver den samme følelse, som de får fra deres telefoner. Samsung Galaxy Book Pro 360 minder om oplevelsen af meget af det, som vi er vant til med vores telefoner, uanset hvilken model: De låser op og starter med det samme, de har altid forbindelse til Internettet og har et smart batteri, der optimerer ydelsen. Og de er så bærbare, som man kan forestille sig.

Denne fornemmelse får du virkelig med Samsung Galaxy Book Pro 360. Selvom computeren er helt slukket, tager det kun 8 sekunder for os at starte computeren og logge ind. Det er intet mindre end fænomenalt.

Ud over den hurtige opstart er det ekstremt hurtigt at logge på med fingeraftrykslæseren. Hvis du bruger computeren i tablet-tilstand, er det ikke sværere at ramme rigtigt med pegefingeren, og så ville det have været rart at kunne låse computeren op med ansigtsgenkendelse, men det er desværre ikke muligt.

(Image credit: Future)

Samsung har selvfølgelig lagt ekstra kræfter i at maksimere oplevelsen, hvis du allerede har en Galaxy-telefon og giver dig flere muligheder for at arbejde med begge enheder parallelt. Din Galaxy-telefon har forbindelsesindstillingen ”Link til Windows”, og Samsung Galaxy Book Pro 360 har appen ”Din telefon”, der spejler din telefon, så du kan sende og modtage beskeder, foretage opkald, gennemse fotogalleriet og endda bruge (op til fem af) telefonens apps.

Appen ”Din telefon” fungerer også med andre Android-telefoner og iPhones, men sidstnævnte var ikke en god oplevelse. Den nødvendige software til iPhone er endnu ikke tilgængelig i Danmark, og den løsning, der tilbydes i stedet, er kun fokuseret på at kunne sende websider, som du læser i Edge på telefonen til computeren.

Hvis du vil have mest muligt ud af forbindelsen mellem computer og telefon, kræver det med andre ord, at du har en Galaxy-telefon, dette er den målgruppe, der er den primære til Samsung Galaxy Book Pro 360. Og hvis du allerede har en Galaxy-telefon, Galaxy Buds Pro og en Galaxy Tab - tja, så er Samsung Galaxy Book Pro 360 sandsynligvis din næste bærbare computer.

Når det er sagt, er funktionerne til den problemfri oplevelse mellem telefon og computer endnu ikke helt på samme niveau som mellem iOS og MacOS. Men generelt kan man stadig fornemme, at Samsung, Intel og Microsoft er ved at skabe en samlet oplevelse, der minder om den, som Apple-brugere har. Men man er der ikke helt endnu.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Book Pro 360 er hurtigt og responsivt til brug i hverdagen. Vi oplever ikke, at computerens hastighed sænkes markant, når vi har flere applikationer åbne parallelt på trods af det relativt beskedne 8 GB RAM. Og til hverdagsforburg som fx browsing på nettet, e-mail, kontorsoftware (inklusive den stadig mere almindelige videokonference) er dette en rigtig solid oplevelse i et ekstremt bærbart format.

HD AMOLED-skærmen i Full HD giver fremragende farvegengivelse og kontrast. Men det kommer til kort i fuld sollys, skærmen frembringer mange reflekstioner og får en mærkbar blå nuance. Men de fleste computere har lignende problemer, og skærmen på Samsung Galaxy Book Pro 360 er virkelig god. Det er en fornøjelse at se en film på den. Og det handler ikke kun om, hvor god skærmen er. Højttalerne er også rigtig, rigtig gode.

Vi var faktisk forbløffet over, hvor god lyden i den lille enhed var. Det er ikke helt i den samme klasse som på en MacBook Pro i fuld størrelse, men i en lille computer som denne er lyden fænomenalt god. Imponerende!

Denne S-Pen fungerer rigtig godt at skrive og tegne med (selvom den føles som plastik), men understøttelsen i Windows til ikke at registrere håndfladens bevægelser, når du bruger pennen, kunne være meget bedre. Det er muligt at arbejde med indstillingerne for det, men det kan aldrig blive 100% godt.

Tastaturet er stort til en computer der er så lille, og selvom knaphøjden er meget lav, føles tastaturet fantastisk godt at skrive på. Pegefeltet er også behageligt og lydhørt. Bortset fra plastik-S-Pennen er det eneste, der forringer det luksuriøse indtryk, det middelmådige webcam på en beskeden 720p.

Men Samsung Galaxy Book Pro 360 er en luksuriøs og god 2-i-1-enhed, men det er HP Spectre x360 (2021) også. Hvis du generelt er vild med Samsung- og Galaxy-serien, så er det en super investering.

Batteritid

Batteriet i Samsung Galaxy Book Pro 360 holder ikke fænomenal længe, men under alle omstændigheder oplader det hurtigt, så du får 9 timers brug med kun 30 minutters opladning. Samsung hævder, at et fuldt opladet batteri varer i op til 21 timer på én enkelt opladning, men det var virkelig ikke nok for os, selvom vi stadig havde 86% batteri tilbage, da vi spiste frokost, efter vi havde brugt computeren hele formiddagen. Selv når den er i standbytilstand, er batteriniveauet højt, når vi vender tilbage til den.

Hos Techradar laver vi vores egen batteritest, hvor vi looper en 1080p video med 50% batteri, indtil batteriet dør. I denne test varede Samsung Galaxy Book Pro 360 i 8 timer og 13 minutter.

Det kan sammenlignes med Macbook Air (M1, 2020), der varede 11 timer og 15 minutter, og HP Spectre x 360 (2021), der varede 11 timer og 22 minutter. Konkurrencen er dermed meget bedre, men spørgsmålet er, om det virkelig betyder noget i den daglige brug af computeren.

Vi klarede os gennem en hel dags arbejde (og mere) uden at skulle oplade Samsung Galaxy Book Pro 360, og vi kan ikke rigtig kræve mere af en så lille og smuk bærbar computer. Batteriet løber selvfølgelig hurtigere op, hvis du deltager i tungere og mere intense opgaver.

Køb den, hvis ...

Du er vild med Samsung Galaxy-produkterne.

Hvis du allerede har en Galaxy-telefon, Galaxy Buds og Galaxy Tab, så har du fundet din næste laptop. Det er den, du har ventet på.

Du vil have en tynd og let computer med god batterilevetid

Batteritiden på Samsung Galaxy Book Pro 360 er imponerende i en så lille formfaktor. Der findes mere kraftfulde bærbare 2-i-1-enheder på markedet, men de kommer ikke i dette tynde format.

Køb den ikke, hvis ...

Du ikke har brug for en 2-i-1 enhed

Vi synes stadig, at en dedikeret tablet er bedre end en 2-i-1 enhed. Og hvis du kan lide Samsung Galaxy Book Pro 360, men er enig med os, kan du kigge på broren Samsung Galaxy Book Pro, uden 360.

Du kan ikke lide Windows

Samsung Galaxy Book Pro 360 er med sit design og æstetik det nærmeste, pc-verden er kommet en Mac. Og hvis du er glad for designet, men vil have en PC, er det fint. Men hvis du ikke kan lide Windows, skal du kigge på MacBook Air i samme prisinterval, men med bedre ydeevne.

Her er vores bud på de bedste laptops netop nu