Anmeldelse: Philips Fidelio T1

Philips Fidelio T1 har meget godt at byde på og er en god mulighed for dem, der leder efter fuldt trådløse in-ear-hovedtelefoner af høj kvalitet. De trådløse in-ear hovedtelefoner har en fantastisk lydkvalitet, men de er enormt store og langt fra diskrete.

Philips Fidelio T1: Kort opsummering

Det første, der springer i øjnene, når du ser Philips Fidelio T1 første gang, er deres enorme størrelse. Sammenlignet med de fleste andre alternativer på markedet, virker de temmelig store og klodsede.

Når først man er kommet sig over chokket fra det første indtryk, viser det sig faktisk, at T1 er et par ret gode trådløse hovedtelefoner (opens in new tab). De har en god og klar lyd, en imponerende batterilevetid, og så er knapperne nemme at bruge. De er fremstillet af lækre materialer, der skriger af kvalitet, og så er de temmelig komfortable, trods deres store størrelse.

Og ja, vi er simpelthen nødt til at nævne det igen: De er monsterstore og langt fra diskrete! Hvis du vælger T1, skal du være klar på at få dig et par true wireless earbuds, der stikker langt ud fra ørerne.

Pris og tilgængelighed

Tilgængelige hos danske forhandlere

Vejledende udsalgspris: 2.599 kr.

Philips Fidelio T1 true wireless in-ear-hovedtelefoner kan købes hos danske forhandlere. Den vejledende pris er 2.599 kr., men du kan allerede nu finde gode tilbud hos forskellige forhandlere, alt efter hvilken farve du vælger.

Til nogenlunde samme pris kan du dog købe andre topmodeller som fx Sony WF-1000XM4 (opens in new tab), der lige nu anses for at være nogle af de bedste true wireless in-ear hovedtelefoner på markedet - og så er de faktisk billigere end T1 hovedtelefonerne fra Philips. Derudover findes der masser af alternativer fra mærker som bl.a. Beats, Bose, Bowers & Wilkins, Sennheiser og mange flere, som tilbyder lignende produkter til lignende priser, så det er ikke det nemmeste marked for Philips at hamle op med.

Design

Kæmpestore in-ear og opladningsetui

Fremragende batterilevetid

Mange kontrolmuligheder

Opladningsetuiet til Philips Fidelio T1 minder nærmere om et etui til en kikkert end til et par hovedtelefoner (opens in new tab). Det er lavet af metal og Muirhead-læder, og udover at det føles lækkert, ligner det også kvalitet. Men så er vi tilbage ved størrelsen igen. Etuiet måler 52 x 85 x 32 mm, og det egner sig ikke ligefrem til lommen af et par stramme jeans.

Størrelsen på etuiet skyldes selvfølgelig, at det skal kunne rumme de store hovedtelefoner. De ovale knapper kan sammenlignes med Boses fremragende (og store) QuietComfort Earbuds (opens in new tab). Fidelio T1 har dog et stilfuldt finish i børstet aluminium, som bløder designet lidt op, og selv de store, runde berøringsflader ser ganske præsentable ud.

Der medfølger 6 udskiftelige par ørepropper, og 3 af dem er lavet af Comply-skum. Det er altså ikke noget problem at få dem til at sidde behageligt i ørerne, men hvis du leder efter hovedtelefoner, der er lidt mere diskrete, er Fidelio T1 nok ikke det rigtige valg for dig.

Men nu er det jo ikke altid størrelsen, men gørelsen, der tæller, og den gode nyhed er, at T1 har en fantastisk batterilevetid. Philips lover 34-48 timers batteritid, alt efter om du har aktiv støjreduktion slået til eller fra. Selve hovedtelefonerne kan bruges i op til 9 timer, før de skal en tur i opladningsetuiet, og de holder i 13 timer, hvis de er slukkede. Det er ret imponerende. Hvis du formår at løbe tør for batteri, kan du få 1 times afspilning med 15 minutters opladning. Du kan oplade hovedtelefonerne trådløst eller med USB-C.

T1 bruger Bluetooth 5.2 til trådløs forbindelse og modellen understøtter SBC, AAC og LDAC codecs samt en Multipoint-grænseflade. Lyden leveres af et par dynamiske full range drivere. Philips hævder en frekvensgang på 7Hz-40kHz.

Fidelio T1 er IPX4-klassificeret, hvilket betyder, at de kan tåle vanddråber og sved. Hovedtelefonerne kan styres via Google Assistant eller Siri ved hjælp af 3 indbyggede mikrofoner, der interagerer med stemmeassistenten. Stemmestyring er god, men der også en række funktioner tilgængelige via touchpads på hver hovedtelefon, hvis du foretrækker det. Desværre kan lydstyrken ikke justeres herfra, hvilket altid virker som en lidt mærkelig funktion at udelade.

Derudover kan du bruge Philips Headphones-appen til iOS og Android. Her kan du bl.a. skifte mellem de 4 forudindstillede EQ-muligheder. Det er desværre ikke muligt at tilpasse dine egne. Derudover kan appen bruges til at aktivere adaptiv støjreduktion, transparenstilstand, reduktion af vindstøj og andre funktioner. Appen fungerer fint, men den kunne godt være bedre, og vi savner lidt flere muligheder for personlige tilpasninger.

Lydkvalitet

Lækre, fyldige lave frekvenser

Detaljeret og dynamisk lyd

Ikke den store innovation

Selvom Fidelio T1 kan virke store og klodsede er de overraskende behagelige at bruge. Når du trykker på play og musikken spiller, opdager du hurtigt, at der er tale om hovedtelefoner i topkvalitet. Og sådan fortsætter oplevelsen, uanset hvilken støjreduktionsindstilling du vælger. Lyden ændrer sig ikke det mindste, og de er temmelig effektive til at dæmpe udefrakommende støj.

Lydbilledet er neutralt og hælder måske lidt til den varme side, men du mister ikke detaljer eller klarhed, som det ofte er tilfældet med de lidt varmere lydbilleder. De lave frekvenser er lækre og rumlige og bastonerne er godt afbalancerede.

Mellemtonerne er detaljerede og imponerende. Det oplevede vi tydeligt i en sang som ”The Lonesome Death of Hattie Carroll”, hvor Bob Dylans stemme virkelig kommer til sin ret, og mundharmonikaen lyder også præcis som den skal.

De højere toner sidder også lige i skabet, og Fidelio T1 fanger selv de mindste detaljer. Diskantlydene er lidt blødere og er ikke helt så edgy som hos nogle af konkurrenterne, men det er jo også et spørgsmål om smag og behag. Philips har satset på en afbalanceret og behagelig lydoplevelse og alt i alt giver T1-hovedtelefonerne et godt sammenhængende lydbillede.

Alt dette forudsætter selvfølgelig, at du ikke har pillet ved EQ-indstillingerne i appen. Der er 4 forskellige valgmuligheder, men efter vores mening er der ingen af dem, der fungerer ligeså godt som standardindstillingen.

Skal jeg købe dem?

Køb dem hvis...

Du er til stil og kvalitet

Børstet aluminium og slidstærkt læder giver disse hovedtelefoner en følelse af stil og kvalitet.

Du vil have en afbalanceret og fyldig lyd

Philips Fidelio T1 har en fantastisk lyd både med høje og lave toner.

Du altid er på farten

Philips Fidelio T1 har en imponerende batterilevetid, som kun få andre trådløse hovedtelefoner kan hamle op med.

Køb dem ikke hvis...

Du ikke altid har en jakke eller taske med

Held og lykke med at få opladningsetuiet ned i bukselommerne.

Du ikke kan lide at tiltrække opmærksomhed

Fidelio T1 er langt fra diskrete.