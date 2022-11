Anmeldelse: Beoplay EX - Små høretelefoner med luksus og lækker lyd

Bang & Olufsens Beoplay EX er et par veldesignede høretelefoner med premium feel, lækker byggekvalitet, vand- og støvafvisende design og frem for alt virkelig god lyd. Det, der trækker ned er faktisk ting, der ikke har så meget med lydkvaliteten at gøre.

Beoplay EX - Anmeldelsen kort

Bang & Olufsen Beoplay EX er et par høretelefoner, der byder på luksus-design og virkelig god lyd. Der er ingen tvivl om, at Beoplay er rettet imod brugere, der gerne vil betale lidt ekstra for at få nogle høretelefoner, der skiller sig ud. Og det får de med Beoplay EX. Der er virkelig tale om høretelefoner, der gør det rigtig godt på de fleste områder.

Det vigtigste område er selvfølgelig lyden. Her leverer Beoplay EX med sine 9,2 mm Neodymium drivere en virkelig fremragende og meget velafbalanceret ydelse. Det mest iørefaldende er dog, hvor krystalklar lyden er. Det er noget, der virkelig overraskede positivt, for der er ikke mange høretelefoner, der kan levere så klar lyd.

Designet er også lækkert, og det gælder både høretelefonerne og det tilhørende lade-etui, der er lavet i aluminium. Du får samtidig adaptiv noise cancellation, hvor høretelefonerne måler støjniveauet i dine omgivelser og tilpasser støjreduceringen derefter. Takket være deres vandafvisende IP57-certifikat kan de tåle både sved, regn og nedsænkning i en meters vand uden at gå i stykker.

Vores eneste udfordring med høretelefonerne handler faktisk mere om B&O-app'en, som du kan styre hovedtelefonerne fra, og som er ret væsentlig, når du tager dem i brug første gang. Den driller ind imellem, og det er simpelthen ikke godt nok. Du kan selvfølgelig godt tilslutte høretelefonerne uden at bruge app'en, men så er det umuligt at bruge de smarte funktioner.

Generelt set får du dog både lyd, luksus og lækkerhed for pengene. Prisen er selvfølgelig også derefter. 2.999 kroner koster de hos B&O, og det er prisen i alle de butikker, der sælger dem lige nu, så du behøver ikke shoppe rundt for at se, om du kan få dem billigere.

Beoplay EX er udstyret med Bluetooth 5.2 multi-point forbindelse og kan håndtere følgende codecs: SBC, AAC-codec, aptX™ Adaptive.

Pris og tilgængelighed

Beoplay EX

Er på markedet nu

2.999 kroner

Fås i tre farver

Bang & Olufsen Beoplay EX kom på markedet tidligere i 2022 og fås i tre farver: Black Anthracite, Gold Tone og Anthracite Oxygen (sort og blålig).

Prisen er 2.999 kroner.

Design

Fantastisk byggekvalitet

Et par fjerlette hovedtelefoner

B&O App'en kan drille

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at Beoplay EX har et smukt design. Det lige som den gode lyd, er det gennemførte design Bang & Olufsens varemærke. Det får vi også her med nogle høretelefoner, der har flot stil og smukke detaljer.

Det gælder ikke kun selve høretelefonerne med deres stilfulde, rene linjer og et B&O-logo med spejleffekt, der virkelig skiller sig ud på den gode måde. Etuiet er også superflot udført i aluminium, men har en lækker gummi-beklædt bund, så du ikke ridser bordet, når du lægger det fra dig.

Det samlede indtryk er et par høretelefoner, der både er diskrete og prangende på samme tid.

Det er i øvrigt nemt at udskifte puderne. De er nemme at skrue af, så du kan montere nogle nye.

Med app'en kan du justere, vælge og gemme forskellige EQ-indstillinger og også justere intensiteten af den aktive støjreducerende funktion. Men nogle gange kan B&O app'en ikke oprette forbindelse i første forsøg, hvilket er frustrerende, men generelt oplevede vi, at den er en udmærket tilføjelse til Beoplay Porta, og hvor det er relativt nemt at bruge de ekstra funktionaliteter i app'en.

En af de funktioner, som er virkelig fantastiske, er tænd og sluk-funktionen! Det lyder måske skørt, men her tænder og slukker du hovedtelefonerne med et kort tryk på knappen. Mange andre hovedtelefoner kræver, at du holder knappen inde i nogle sekunder, og det virker bare bøvet og frustrerende sammenlignet med hvor hurtigt Beoplay Portal reagerer. Den funktion har Bang og Olufsen på flere af deres hovedtelefoner, og det er bare genialt.

Hovedtelefonerne har kun to knapper - én til at tænde/slukke - og én til at skifte imellem enheder. Det er enkelt og elegant, selv om der ikke er nogen talte lydsignaler, der fortæller dig, hvor meget batteri der er tilbage, og til hvilken enhed du er tilsluttet.

Audio performance

Beoplay EX - etuiet er både stilfuldt og robust

Knivskarp lydkvalitet

EQ meget klar ud af boksen

ANC er virkelig god

Med Bang og Olufsens ekspertise i at lave high-end lyd er mine forventninger til lyden i Beoplay EX høje. Og heldigvis lever de op til favoritværdigheden ved at levere en virkelig velafbalanceret og frem for alt meget klar lyd. Ud af æsken er lyden allerede meget velafbalanceret: Én af B&Os egne EQ-indstillinger hedder bare "Optimal", og den leverer virkelig god lyd. Men man kan selv tilpasse yderligere i den meget overskuelige og brugervenlige EQ i app'en (Som hedder Beosonic).

Diskant og mellemtoner ligger på et niveau, der giver et bredt lydbillede, der lykkes med at gøre vokalen klar og centreret, når vi lytter til musik.

Høretelefoner er i sagens natur små, og da bas kræver en masse luft og plads, er det svært at få rigtig god baslyd i høretelefoner. Bassen her er da heller ikke overvældende, men den er alligevel tydelig, allerede ved "Optimal"-indstillingen. Det er muligt at skrue op for bassen, så det bliver mere tydelig, og det begynder først at gå ud over klarheden, når man er ved at ramme det maksimale niveau for bassen.

ANC kan både justeres manuelt og automatisk. Jeg brugte den automatiske funktion, hvor høretelefonerne lytter til omgivelserne og automatisk tilpasser støjreduceringen til lydniveauet. Det virker, men det er helt klart de dybere toner, der bliver sorteret fra. Det gør en mærkbar forskel, hvis du f.eks. kører i tog eller sidder i et fly, hvor de dybe, monotone lyde bliver dæmpet meget. Lyde på højere frekvenser bliver dæmpet, men er ind imellem ret tydelige, når man lytter til musik op til 50-55% lydstyrke. Skruer du højere op, sørger musik og støjreducering for at lukke verden ude, så du kan koncentrere dig om musikken.

App

Det er muligt at bruge Beoplay EX uden B&O-app'en, men den er nødvendig, hvis du vil have mere detaljeret kontrol eller tænde/slukke for nogle af de smarte funktioner. App'en kan downloades fra iOS eller Google Play Store. Med appen kan du hurtigt og effektivt ændre og gemme forskellige EQ-indstillinger, lydstyrke og ANC.

App'en er ret brugervenlig og overskuelig i sin opbygning. Du kan vælge imellem ANC, Transparens (hvor omkringliggende lyde bliver forstærket) eller Neutral (ANC slukket). Du kan tilpasse EQ, og du kan tilpasse opkaldsindstillinger, hvor du kan vælge om du vil gøre din egen stemme tydeligere eller du vil dæmpe lyde fra omgivelserne.

Afspilning af musik styrer du fra telefonen eller ved at trykke på de berøringsfølsomme knapper på høretelefonerne. Her kan du tænde/slukke musik, hoppe frem og tilbage i numre og endda skrue op og ned for lyden. Du kan også håndtere opkald med de samme knapper. Det hele er nemt og ret brugervenligt tænkt.

Ind imellem bliver det dog tydeligt, at B&O ikke er en software-virksomhed, for app'en har ind imellem udfordringer med at finde høretelefonerne, hvilket kan være lidt udfordrende, hvis man lige vil ind og ændre på en indstilling i en fart.

Det er har heldigvis ingen betydning for selve den musikalske oplevelse, og Beoplay EX er generelt bare fremragende høretelefoner.



Beoplay EX

Batteri

Beoplay EX har en batterilevetid på op til 6 timer med aktiv støjreduktion slået til. Uden aktiv støjreduktion får du op til 8 timers spilletid. Med ladeetuiet får du op til 21 timer med ANC ved moderat lydstyrke. Det er udmærket, men ikke den længste batterilevetid på markedet.

Det tager cirka 1,5 time at lade etui og høretelefoner op med USB-C. Bruger du trådløs opladning (trådløs Qi), tager det cirka to timer og 15 minutter. Der er en hurtig opladningsfunktion, som giver dig 1,45 minutters afspilning med 20 minutters opladning.

Skal du købe Bang og Olufsens Beoplay Portal?

Køb dem hvis…

Du vil have et par høretelefoner, der leverer virkelig god lyd

Beoplay EX leverer fremragende lyd, som både er velafbalanceret og meget klar, uden at bassen bliver glemt.

Du vil have nogle stilfulde høretelefoner

Bang og Olufsen er kendt for designet, og det får du også med Beoplay EX. Selv etuiet er superflot udført i aluminium.

Du vil have vandtætte høretelefoner med ANC

Selv om stilen passer til hverdagsbrug, så kan du også bruge Beoplay EX til træning eller kontoret. De er vandtætte og har aktiv støjreducering, så de kan bruges overalt.

Beoplay EX

Køb dem ikke hvis…

Du er på budget og bare skal bruge billige bøffer

Med en pris på 2.999 kroner hører Beoplay EX til blandt de dyre høretelefoner. Så hvis du har et stramt budget, du skal overholde, skal du nok kigge efter noget andet.

Du vil have en app, der reagerer hurtigt

B&O-app'en er ind imellem ret langsom til at få forbindelse til høretelefonerne, hvilken kan være udfordrende, hvis du har travlt.