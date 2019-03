Ameldelse: Razer Blade 2019

Det kan godt være, at den nye Razer Blade fra 2019 næsten ligner sidste års model på en prik. Men indeni er der meget, der har forandret sig, og det er også derfor, at prisen er så høj.

En stor forandring er blandt andet, at Razer i år har udstyret den nye Razer Blade med et Nvidia RTX grafikkort, hvilket har haft en markant effekt – og det samme gælder batterilevetiden, der er blevet forbedret overraskende meget. Og så har denne udgave endelig blevet opgraderet med et infrarødt Windows Hello kamera, så man kan bruge ansigtsgenkendelse til login.

Dette er uden tvivl den mest forbedrede version af den bærbare Razer Blade til dato, men det er forbedringer, du kommer til at betale for. Men hvis du har råd, giver Razer dig også en den fuldendte gaming laptop.

Spec Sheet Her er den konfiguration, vores tilsendte test-maskine var udstyret med: CPU:2.2GHz Intel Core i7-8750H (hexa-core, 9MB cache, op til 4,10GHz) Grafikkort:Nvidia GeForce RTX 2080 (8GB GDDR6; MaxQ); Intel UHD grafik 630 RAM: 16GB DDR4 (2.667MHz) Skærm15.6-tommer FHD matte (1,.920 x 1.080, 144Hz, IPS, 100% sRGB) Lager: 512GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4) Porte: 1 x Thunderbolt 3; 3 x USB 3.1; 1 x mini DisplayPort 1.4; 1 x HDMI 2.0; hovedtelefonstik Forbindelser:Intel Wireless-AC 9560 (802.11ac); Bluetooth 5.0 Kamera: HD webcam med Windows Hello (1MP, 720p) vægt: 2.10kg Mål:355 x 235 x 17,8mm; W x D x H

Pris og tilgængelighed

Startprisen for 15-tommers udgaven af Razer Blade med Nvidia GeForce RTX grafikkort begynder ved 2.299,99 dollars. For pengene får man en maskine med RTX 2060 grafikkort, der driver en 144Hz skærm i en opløsning på 1080p, med 512GB SSD-lagerplads. Har man råd, kan man opdatere til et RTX 2070 Max-Q grafikkort, men må så nøjes med 256GB SSD-lagerplads for 2.399,99 dollars eller betal 2.599,99 dollars og få 512GB lagerplads. Alle versioner har samme 144Hz Fuld HD-skærm.

Razers maskine med RTX 2080 Max-Q grafikkortet (vores testmodel) har 512GB SSD-lagerplads og koster 2.899,99 dollars.

Alle de nævnte versioner er udstyret med en Intel Core i7-8750H processor med seks kerne. De har 16GB DDR4 RAM og kan udvides med op til 64GB. Kort og godt – Razer Blade er en af de dyrere gaming laptops – set i forhold til indholdet.

Razer Blades model med RTX 2070 grafik og 1080p display koster lige så meget som Gigabyte Aero med 15.6 tommer skærm: 2.399,99 dollars. Men Gigabytes bærbare har hele 1TB SSD-lagerplads og større batteri.

Den dyreste RTX-bærbare, vi har anmeldt, en 17.3 tommers Asus ROG Zephyrus GX70, har en startpris på 3.299,99 dollars, for samme grafikkort, processor og hukommelse – men med en større, 1080p skærm og 1TB SSD.

Taget i betragtning, at man kan få en gaming laptop med RTX 2060 grafik fra Asus eller MSI for bogstavelig talt halvdelen af prisen af hvad Razer forlanger for en bærbar med RTX 2080 grafik (vel vidende, at byggekvaliteten ikke er nær så høj), er det måske en god ide at overveje, om fordelen ved det opgraderede grafikkort er så vigtige.

Design

Razer holder fast i designet fra sidste års model, så Razer Blade er igen klædt helt i sort og udstyret med en unibody aluminiums skal. Den er også udstyret med den samme afdæmpede belysning som sidste år, så det kun er tastaturet og Razer-logoet i låget, der lyser op.

Med sine 1,78 cm i tykkelse er 2019 udgaven en lille smule tykkere end sidste år, men vejer det samme med sine 2,10 kg. Den måler 35,5 cm i bredden, og takket være de tynde skærmkanter er det lykkedes at udstyre den med en 15 tommer skærm.

Trods de tynde skærmkanter er det stadig lykkedes Razer at få plads til et webcam i toppen af skærmen. Det er kun på 720p, og det giver nogle forfærdeligt grynede fotos, men det fungerer ok til video-opkald. Så længe du ikke prøver at streame dig selv, imens du spiller på computeren.

Heldigvis føles tastaturet på Razer fantastisk, og det giver god feedback, når man tager i betragtning, at der er tale om et såkaldt Chiclet-tastatur. Desværre har Razer stadig ikke fået styr på tastaturets layout, så ”op” piletasten sidder mellem ”Shift” og ”?” tasten. Det gør det meget besværligt at skrive spørgsmål, fordi man nemt kommer til at trykke på piletasten samtidig, så spørgsmålstegnet ender på linjen ovenover – og det sker hele tiden. Vi ville gerne have nogle mindre piletaster, hvis det kunne føre til et mere velfungerende tastatur-layout.

Razers trackpad føles virkelig godt, men den har også en lille fejl: den trykfølsomme plade sidder for tæt på computerens kant, og det betyder, at man kan komme til at trykke på den med håndfladen og flytte rundt på cursoren, når man bruger computeren. Det er ikke noget, vi har oplevet, når vi skrev på 2019-versionen af computeren, og det er et plus. Men når man betaler så mange penge, bør oplevelsen være helt fejlfri.

Vi er rigtig glade for, at Razer endelig har fået ansigtsgenkendelse med Windows Hello integreret i Razer Blades webcam. Desværre er det hverken den hurtigste eller mest elegante integration af funktionen, og vi oplever, at funktionen er lidt langsommere end på andre bærbare flagskibsmodeller vi har testet. Og så bliver vi her oven i købet blændet at et skarpt, rødt lys, når Razer Blade scanner vores ansigter.

Display

Razer har igen ramt plet med displayet på Razer Blade… for det er samme skærm, som sidder på sidste års model. Det er ikke en dårlig ting. Den har en mat finish, som er overraskende effektiv, når det gælder om at forhindre genskær i skærmen. Skærmen godt nok kun i en opløsning på 1080p, men det lykkes til gengæld at få det maksimale ud af hver en pixel. En stor del af den gode oplevelse skyldes skærmens opdateringshastighed på 144Hz, som udglatter animationer og bevægelser ved ganske enkelt at være hurtigere end den hastighed enhedens grafikkort kan klare. Det er det bedste udgangspunkt for Nvidias ray tracing og deep learning supersampling (DLSS)-teknologier, der styret lys og refleksioner i spil. De teknologier er så krævende, at billedhastigheden indimellem kan tage et dyk, men det er altså ikke så mærkbart, takket være skærmens opdateringshastighed.

Med sRGB gamut farverum på 100% kan skærmen med imponerende præcision vise et bredt udsnit af farver, der virker utroligt levende. Her hjælper det, at skærmen bliver kalibreret på fabrikken, hvor maskinen produceres.