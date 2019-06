Waoo lancerer streamingpakke til børnefamilier

Fra og med i dag (24. juni) byder Waoo på en ny streamingpakke med film, serier og underholdning for især børn og barnlige sjæle, da pakken fortrinsvis er målrettet børnefamilierne blandt selskabets fibernet-kunder.

Waoos nye pakke omfatter fire forskellige tjenester – herunder Min Bio, der blandt andet har Bamse, Rasmus Klump og Byggemand Bob på listen over populære serier til familiens yngste.

Derudover rummer streamingpakken tjenester, som de voksne også kan være med på, nemlig TV 2 PLAY Basic, Viaplay Film og Serier samt Dansk Filmskat. Sidstnævnte er Nordisk Films streamingtjeneste og består af en lang række danske filmklassikere, såsom Olsen Banden-filmene og de originale Far til fire-film.

Intro-rabat frem til nytår

”Forbrugerne har taget godt mod den første streamingpakke, som vi introducerede i marts. Det er især fordelen ved at kunne samle sine medieindkøb ét sted, som tiltrækker kunderne. Derfor udvider vi nu med en større pakke, og vi forventer at kunne tilbyde flere nye streaming-tilbud senere i år,” fortæller adm. direktør Jørgen Steensgaard, Waoo, i en pressemeddelelse.

I introduktionsperioden koster den nye pakke 199 kr. pr. måned, hvilket vil sige, at man kan spare 77 kr. per måned i forhold til at abonnere på de fire tjenester hver for sig. Tilbudsperioden kører frem til nytår, hvorefter pakkens pris vil være 249 kr. per måned.

Hvis du vil købe adgang til en af Waoos streamingpakker, skal du enten være fibernet-kunde hos selskabet i forvejen eller bestille et fibernet-abonnement hos Waoo samtidig med pakken.