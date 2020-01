Supertilbud på high-end hovedtelefoner fra Bowers & Wilkins

Snød julemanden dig for et par lækre trådløse hovedtelefoner denne gang? Så vil vi anbefale dig at kigge inden om hos HiFi Klubben, der lige nu har et glimrende tilbud på B&W PX fra den velanskrevne engelske audioproducent Bowers & Wilkins.

De eksklusive over-ear hovedtelefoner med aktiv støjreduktion er nedsat med 900 kr., hvilket vil sige, at de nu kan blive dine for 1.999 kr. Og billigere bliver B&W PX ikke lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse forhandlere herhjemme.

Hvis du gerne vil vide mere om B&W PX og deres specifikationer, eller købe et par, kan du klikke direkte videre til HiFi Klubbens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

HiFi Klubben oplyser ikke, hvor længe deres tilbud på hovedtelefonerne varer, så overvej nu ikke for længe, hvis du gerne vil gøre brug af det.