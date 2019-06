Supertilbud på Acer Chromebooks – spar en tusse

Hvis du leder efter en ny Chromebook til en fornuftig pris, vil det sikkert interessere dig, at Komplett lige nu har høvlet 1.000 gode, danske kroner af prisen på en lang række af deres Chromebooks fra Acer.

Tilbuds-kampagnen omfatter et bredt udvalg af Acer Chromebooks – lige fra basale og budgetvenlige modeller til de mere muskuløse computere med et større prisskilt.

Så uanset din præference og pengepung, er det givetvis muligt for dig at gøre en god Chromebook-handel. Nedenfor kan du se nogle eksempler i tre prisklasser:

Acer Chromebook 11 (CB3-132) | 1.795 ,- 795,– | 56% |Komplett En let og kompakt arbejdshest af en Chromebook til en pris, der vil glæde din bankrådgiver. HD-skærmen måler 11.6 tommer, vægten er kun 1.1 kg og batteriet kan ifølge Acer holde i op til 10 timer. Se tilbud

Acer Chromebook R13 (CB5-312T)| 3.595 ,- 2.595,– | 28% |Komplett Ønsker du en fin og fleksibel Chromebook, er denne model med en 13.3 tommer stor skærm et godt bud, da dens 360 graders hængsler gør det muligt at bruge den i laptop-, telt-, skærm- eller tablet-mode. Se tilbud