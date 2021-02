Super Bowl 2021 livestream: Sådan ser du Super Bowl LV online hvor som helst

2020/21-slutspillet i NFL kommer endelig denne februar, efter nogle intense kampe mellem 12 hold, og vi har nu kun to af de allerbedste tilbage, som kæmper om Vince Lombardi-trofæet: den forsvarende mester Kansas City Chiefs og underdog Tampa Bay Buccaneers med Tom Brady i spisdsen. Læs videre for at få alle nødvendige oplysninger om Super Bowl LV - plus et par trick til, hvordan du allerede nu kan sikre dig en 2021 Super Bowl livestream online.

Ja, nedtællingen til Super Bowl LV - eller Super Bowl 55, hvis du foretrækker det - er i gang! Kampen er den 7. februar på Raymond James Stadium i Tampa Bay, Florida, og det er allerede skabt historie, da Tom Brady og Bucs bliver det første hold nogensinde, der skal spille Super Bowl på hjemmebane.

Super LV livestream: Hvornår er Super Bowl 55? Super Bowl LV eller Super Bowl 55, hvis du foretrækker det, er planlagt til at finde sted søndag den 7. februar 2021 på Raymond James Stadium i Tampa Bay, FL. Starttiden mangler stadig at besluttes nøjagtige, men kampen sendes på CBS i USA og gratis og med absolut ingen reklamer i Storbritannien på BBC! Derfor kan det være en god idé at købe en smart VPN-tjeneste , som sikrer, at du kan se Super Bowl-kampen, uanset hvor du er i verden.

En anden spændende drejning er, at Chiefs 25-årige superstjerne QB Patrick Mahomes vil forsøge at gøre sit hold vindere af ligaen for 2. år i træk, hvilket ikke er sket siden... ja, du gættede det, Tom Brady i 2003 og 2004, som dengang spillede for New England Patriots.

Chiefs ser ud til at være storfavoritter i kampen ifølge Vegas, så er det de færreste, som ville sætte deres formue over styr mod TB12, da denne 43-årige vidunderspiller nu allerede spiller sin 10. Super Bowl.

Chiefs vs. Bucs. Mahomes vs. Brady. Formentlig NFL's bedste quaterback lige nu mod den bedste spiller nogensinde. Det var et scenario, som vi alle i hemmelighed ønskede, da playoffs begyndte, og nu er drømmen gået i opfyldelse.

Læs videre for at tjekke, hvordan du kan se Super Bowl 2021 og få en NFL livestream til sæsonens største kamp - du kan endda se en GRATIS Super Bowl livestream i Storbritannien i år, hvor BBC tilbyder 100% reklamefri dækning af den største sportskamp i verden.

Sådan ser du Super Bowl 2021 uden for Danmark

Hvis du ikke lige er i landet på ferie eller forretningsrejse, men du stadig gerne vil kunne se programmer uden for eller i Danmark, skal du bruge en VPN. På den måde kan det nemlig se ud som om, at du befinder dig i Danmark, og dermed undgå geoblokeringer og få adgang til det indhold og de tjenester, du allerede betaler for derhjemme.

En VPN er generelt perfekt til det formål, da det giver dig mulighed for at ændre din IP-adresse, så du ser ud til at være et helt andet sted, når kampen går i gang. Vi har testet hundredvis af VPN'er og kan anbefale ExpressVPN som den allerbedste VPN lige nu.

ExpressVPN - få verdens bedste VPN

Vi har gennemgået alle de populære VPN'er, og vores vurdering er, at ExpressVPN er det bedste valg på grund af dens hastighed, brugervenlighed og stærke sikkerhedsfunktioner. Den fungerer også med næsten alle enheder til streaming derude som fx Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox og PlayStation samt Android- og Apple-mobiltelefoner. Tilmeld dig et årsabonnement nu og få 3 ekstra måneder helt GRATIS. Og hvis du ændrer mening inden for de første 30 dage, så skal du bare kontakte dem inden for 30 dage for at få alle dine penge tilbage - helt uden spørgsmål. Når du har valgt og installeret din VPN, skal du bare åbne tjenestens app, trykke på 'Vælg placering', vælge det land, hvor du vil kunne se udsendelsen eller programmet, som om du var hjemme derhjemme. - Prøv ExpressVPN 100% risikofri i 30 dage

Super Bowl livestream 2021: Sådan ser du Super Bowl 55 online

Det kunne ikke være nemmere at se Super Bowl i USA, da CBS har alt, hvad du har brug for til Chiefs vs. Buccaneers livestream søndag den 7. februar, når kick-off er 18.30 ET/15.30 PT (17.30 CT) - men de dækker selvfølgelig kampen hele dagen. Det svarer til ca. 24.30 herhjemme. Alle, som har kanalen som en del af deres kabelpakke, kan derfor se kampen uden ekstra omkostninger på CBS-website. Men der er også to gode muligheder for at se de uden kabelpakke. For det første har CBS sin egen streamingtjeneste, CBS All Access, som kun koster 5,99 USD om måneden - og her får du endda en GRATIS CBS All Access-prøvperiode, hvilket betyder, at du kan se Super Bowl LV uden at betale en eneste krone. Derudover kan du få CBS som en del af FuboTV, en fantasisk tjeneste til tv online, der normalt koster fra 64,99 USD om måneden, men som også byder på en GRATIS FuboTV-prøveperiode , så du kan se, om det er rigtigt for dig og samtidig se kampen uden at tabe en krone.

Sådan ser du en GRATIS Super Bowl-livestream i Storbritannien

Amerikanske fodboldfans i Storbritannien er godt dækket ind, når det kommer til NFL - og de er især heldige, når det kommer til at se Buccaneers vs. Chiefs livestream af Super Bowl 55, da BBC sender kampen 100% GRATIS! Dette betyder, at alle i Storbritannien kan få en gratis Super Bowl LV livestream ved hjælp af streamingtjenesten BBC's iPlayer , hvilket ikke koster en krone (selvom du selvfølgelig skal have en gyldig britisk tv-licens). Sky viser også Super Bowl 55 i 2021 og for alle, der allerede abonnerer på tjenesten og har en af dens Sky Sports-pakker, så det er en anden god mulighed. Hvis du foretrækker Sky Sports' NFL-dækning, kan du også få det kontraktfrit med tilladelse fra tv-selskabets anden service Now TV. Men inden du tilmelder dig noget, skal du bare huske, at du også kan se Super Bowl 55 gratis i Storbritannien med BBC! Starttid for Super LV er bekræftet, og det er kl. 13.30 GMT UK starttidspunkt. Hvis du ikke er i Storbritannien? Britiske statsborgere ude af landet for Super Bowl LV kan se den store kamp helt som derhjemme med hjælp af en VPN i topkvalitet , som vi nævner i guiden ovenfor.

Sådan ser du livestream af Super Bowl 55 i Canada

Canadiske NFL-fans er nogle af de heldigste i verden, da streamingtjenesten DAZN tilbyder omfattende dækning af sæsonen 2020/21, lige igennem playoffs og Super Bowl LV, med pakker til stor værdiDAZN . De har et knaldgodt tilbud, som kun koster 20 CAD om måneden eller 150 CAD om året. Det kan virkelig godt betale sig, hvis du vil have adgang til NFL Game Pass med RedZone, og så er DAZN den eksklusive canadiske streamingtjeneste for fodbold som Premier League og Champions League! Den kan bruges på iOS, Android, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox One, PS4 og streaming på laptop/pc (inklusive Mac-enheder). Og hvis du aldrig har prøvet det før, kan du også prøve det gratis by taking advantage of a FREE 1-month trial. Hvis vi går ud fra 2020's Super Bowl 54, kan vi nok forvente at se Super Bowl LV sendt af nationale tv-stationer TSN og CTV. Glem ikke, du kan tage din foretrukne NFL-dækning med dig, uanset hvor du er i eller uden for Canada - du skal bare skaffe en effektiv VPN , og følge vores instruktioner ovenfor.

Sådan streamer du Super Bowl 55 live i Australien

Hvis du bor i Australien og vil se NFL-sæsonen, har du flere muligheder. Foxtel er en af de bedste sportskanaler i Australien - og selvom det ikke er bekræftet 100% - regner man med, at den viser kampen næste år. Dette betyder, at alle på farten kan streame kampen fra Raymond James Stadium på bærbare computere og mobile enheder ved hjælp af appen Foxtel Go - du skal bare logge ind med dit Foxtel ID. hvis du ikke har Foxtel som en del af en betalt tv-pakke, så viser Kayo Sports næsten altid alle de største sportsbegivenheder, som Foxtel nyder godt af. Streamingtjenesten har et Basic- og en Premium-abonnement. Forskellen er, at du kan se med på to enheder med Basic-abonnementet til 25 USD pr. måned og på tre enheder med Premium-abonnementet til 35 USD pr. måned. Det bedste af det hele? Begge abonnementer har en GRATIS 14-dages prøveperiode . En anden gratis mulighed, dom muligvis er endnu lettere, er gratiskanalen Channel 7, som viste Super Bowl LIV i 2020 og måske godt kunne have rettighederne til næste års kamp. Mens starttidspunktet for Super Bowl 55 skal bekræftes helt, kan du forvente ca. kl. 10.30 AEDT om morgenen mandag den 8. februar 2021, da spillet spilles i samme del af USA som de sidste år. Ikke i Australia? Alt, du har brug for, er en god VPN og at følge vores instruktioner ovenfor, så du kan streame, som var du selv i Australien, fra hvor som helst i verden. Vores seneste 2021-test afslører, at vores topvalg ExpressVPN virker med Kayo Sports

(Image credit: Kevin C. Cox/Getty Images)

Alt, du behøver at vide, om Super Bowl 2021

Super Bowl 2021 finder sted søndag den 7. februar på Raymond James Stadium i Tampa Bay, Florida.

Stadionet har en kapacitet 65.000+, men der kan kun være et begrænset antal fans under spillet, da USA fortsat kæmper med Covid-19-pandemien. NFL-kommissæren Roger Goodell har ikke givet et præcist antal, men siger "så mange, så det kan gøres sikkert" kan deltage som tilskuere.

Starttiden for Super Bowl LV er sat til 18.30 ET/15.30 PT (17.30 CT) i USA.

Globalt betyder det, at Super Bowl starter på disse tidspunkter:

Danmark Super Bowl-tid: 24.30 CET (mandag 8. februar)

Australien Super Bowl-tid: 10.30 AEDT (mandag 8. februar)

Indien Super Bowl-tid: 5:00 IST (mandag 8. februar)

Japan Super Bowl-tid: 8.30 JST (mandag 8. februar)

Mexico Super Bowl-tid: 17.30 CST

New Zealand Super Bowl-tid: 12.30 NZST (mandag 8. februar)

Sydkoreas Super Bowl-tid: 8.30 KST (mandag 8. februar)

UK Super Bowl-tid: 23.30 GMT

Hvor er Super Bowl på tv?

Amerikas tre vigtigste tv-stationer - CBS, Fox og NBC - skifter mellem at have rettighederne til at sende Super Bowl hvert år.

I 2021 er det CBS's tur at sende Super Bowl 55. Hvis de ikke er en del af din tv-pakke, så kan du se det gennem deres egen streamingplatform, CBS All Access, så du er sikret adgang til årets kamp.

Folk i Storbritannien er uden tvivl de heldigste, da Super Bowl er 100% GRATIS at se på BBC og dets iPlayer-streamingtjeneste. Hvis du bor eller er i Storbritannien (og har en gyldig tv-licens), tager registrering kun få sekunder, og de beder kun om grundlæggende detaljer som en gyldig e-mailadresse.

Alle i begge lande kan også få adgang til deres sædvanlige streamingtjeneste for at se Super Bowl 2021, uanset hvor de er i verden. Med VPN i topkvalitet kan du flytte din IP-adresse til dit hjemland og nyde kampen, som du normalt ville gjort hjemme i egen stue.

Nyt tv til den store kamp? Se vores samling af bedste Super Bowl TV-tilbud

(Image credit: Michael Kovac/FilmMagic)

Super Bowl 2021 Halftime Show: Hvem optræder på Super Bowl LV?

Pauseshowet, showet i kampens halvleg, er ofte legandarsk, selv for dem, der ikke altid ser kampen. Sidst var der en sensationel forestilling af Shakira og J-Lo, der blev set af omkring 104 millioner mennesker (og med mere end 1.300 klager). The Weeknd er blevet bekræftet til at overføre 2021 Super Bowl Half-Time Show.

For flere detaljer kan du se vores guide til 2021 Super Bowl-halvlegsshow.

Super Bowl 2021: forudsigelser og odds

AFC fra Kansas City Chiefs er i øjeblikket installeret som favoritter til at løfte Lombardi-trofæet for anden sæson i træk.

Bucs er underdogs, som er med på et NFC Wild Card med store sejre over Saints og Packers, der gjorde, at de er her nu - og mange mener også, at de kan klare sig rigtig godt i kampen på grund af stjernespilleren Tom Brady.

Super Bowl LIV: Hvem vandt Super Bowl 54?

Super Bowl LIV levede bestemt op til sin hype, hvor Kansas City Chiefs vandt kampen for første gang i 50 år.

Ud over at være den første Super Bowl-sejr for superstjernen QB Pat Mahomes - også kaldet Super Bowl MVP - var det også den første ring til hovedtræneren Andy Reid.

Chiefs slog også 49ers på dramatisk vis, kom tilbage fra et 10-punkts underskud og samledes for at score tre touchdown på lidt over 5 minutter for at lukke spillet og vinde spillet 31-10.

