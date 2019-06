Spil til Google Stadia vil koste det samme som konsolspil (selv om de kun streames)

Det faktum at Google Stadia, spil-streaming-tjenesten fra søgegiganten, vil fungere via din internetforbindelse og ikke kræve nogen traditionel spillekonsol, har affødt nogen spekulation omkring prisen på spillene, og at de måske kunne blive noget billigere end til de eksisterende platforme.

For at få adgang til spillene i 4K-versionen skal du allerede betale for en ganske dyr internetforbindelse samt et abonnement til selve Google Stadia-tjenesten. At de mest efterspurgte lanceringer vil koste ekstra, vil nok allerede irritere nogen.

(Der kommer en gratis version af Stadia i 2020, men her spillerne begrænset til en 1080p-opløsning og vil ikke have adgang til samme bibliotek af spil, som Pro-brugerne får.)

Men i et svar til Eurogamer, hvor der bliver spurgt til, om spillene bliver billigere som et resultat af ovenstående faktorer, svarer Stadia-chef, Phil Harrison nu ”Jeg ved ikke hvorfor det skulle være billigere.”

Når som helst, hvor som helst

Harrison mener åbenbart, at den alsidighed platformen giver, retfærdiggør at man stadig skal betale fuld pris for Stadia-versionerne af sine spil.

”Den værdi du får fra spil på Stadia betyder, at du kan spille det på alle skærme du måtte have – TV, PC, laptop, tablet, telefon,” udtaler han. ”Jeg tænker dette bliver værdifuldt for spillere. I teorien er Stadia-versionen af et spil den mest sofistikerede version af spilmotoren i forhold til kvalitet og innovation.”

Harrison indikerer, at det er tid til et fint skift for industrien og spillernes forbrugsvaner skifter til en post-Netflix-verden. Men holdet bag Stadia anerkender også, at i løbet ad denne overgang til et rent digitalt spillelandskab, skal både udgivere og gamere have et valg.

”Ikke alle udviklere og udgivere er klar til at overgå til abonnementsmodellen endnu,” sagde han. ”Helt ærligt, så er ikke alle gamere klar til skiftet til en abonnementstjeneste endnu. Så vi ønsker at give dem et valg, så de kan fordybe sig i de spil de vil og på den måde de vil – og i de fleste tilfælde uden behov for først at investere i en dyr dims, der skal ligge under deres TV eller på skrivebordet.”

Det er et interessant interview, og vi opfordrer til, at man hopper over til Eurogamer og læser det i sin fulde længde.

Google Stadia lancers I November 2019, hvor Stadia Pro kommer til at koste 69 kroner om måneden og kræver en 35Mbps internetforbindelse, for at opnå den fulde opløsning på 4K HDR/60fps.