Spar 1.000 kroner på en Acer Chromebook 15

Er du på udkig efter en ny bærbar til en overkommelig pris inden studiestart, kan det betale sig at tjekke Wuptis glimrende tilbud på Acer Chromebook 15 (CB515-1HT-P0HW).

Den alsidige bærbare er nedsat fra 3.999 kr. til 2.999 kr., så du har med andre ord mulighed for at spare 25 procent. I skrivende stund er det markedets absolut billigste pris på denne model, viser vores pristjek blandt de gængse forhandlere herhjemme.

For dine lige knap tre tusser får du en Chromebook, der blandt andet kommer med en 15,6 tommer stor Full HD touchskærm, 8 GB RAM, 64 GB eMMC SSD samt en 1,1 GHz Intel Pentium N4200-processor.

Hvis du gerne vil vide mere om specifikationerne, eller ønsker at købe den bærbare, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet nedenfor:

Acer Chromebook 15 (CB515-1HT-P0HW)| 3.999,- 2.999,– | 25%|Wupti

Med dette tilbud på Chromebook 15 får du en fleksibel og velbygget bærbar til en god pris. Og Acer lover endda en batteritid på op til 12 timer, hvilket må siges at være glimrende.Se tilbud

Tilbuddet gælder så længe lageret rækker hos Wupti, så det er bare om at være hurtig på aftrækkeren, hvis du ønsker at sikre dig et eksemplar.