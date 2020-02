Samsung Galaxy S20-serien og Galaxy Z Flip lanceret

Samsung bød ikke på de store overraskelser under Unpacked 2020. Her lancerede Samsung Galaxy S20-serien, Galaxy Z Flip og nye Galaxy Buds.

Det meste var afsløret på forhånd inden årets første Unpacked-event i San Francisco. Senest blev Galaxy Z Flip afsløret under årets Oscar-uddeling natten til mandag. Vi sporer en vis selvtilid i at Saumsung undlader at afsløre det hele på én gang, noget som reflekteres i enhederne, som blev vist frem her til aften.

Galaxy Z Flip

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Flip er Samsungs andet forsøg på en foldbar mobil, og denne gang har de valgt at satse på en formfaktor, som gør telefonen meget kompakt i sammenfoldet tilstand. Under præsentationen gjorde selskabet ikke overraskende et stort nummer ud af, hvordan den har sikret enheden imod indtrængen af støv og skidt, så de mekaniske dele samt skærmen er beskyttet.

(Image credit: Samsung)

Den store skærm på 6,7 tommer er i 21:9-format, når den er foldet ud, og er ifølge selskabet lavet af det, som omtales som tablet-glas. Den er udstyret med et frontkamera på 10MP, som bruges i udfoldet tilstand og to sensorer på 12MP på ydersiden, som fungerer som hovedkameraet. Samsung Galaxy Z Flip skal kunne købes allerede d. 21. februar og prisen er sat til 11.700 kroner. De som havde håbet på en billig foldbar telefon bliver derfor nok skuffede.

Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra

Meget var allerede afsløret via lækager, men det er alligevel rart at se telefonerne i levende live. S20 er en serie, som tager sig godt ud i brug og fra scenekanten kunne vi høre, at Samsung i år har tre modeller, men at alle fås med forskellige mængder lagerplads, ligesom S20 vil komme i en ren 4G-variant (20 Plus og Ultra er begge med 5G).

(Image credit: Samsung)

Skærmene er vokset betragteligt i forhold til sidste år. S20 har en skærm på 6,2 tommer, S20 Plus har en skærm på 6,7 tommer og storebroderen Ultra har en skærm på hele 6,9 tommer at boltre sig på.

Der er naturligvis stadig tale om såkaldte dynamiske AMOLED-skærme med understøttelse af HDR10+ og opløsningen QuadHD+ på alle modellerne. Pixeltætheden vil på den mindste model være på 563 PPI, imens 20 Ultra er på 511 PPI og overgår sidste års topmodel, S10 5G, som var på 505 PPI.

(Image credit: Samsung)

S20 og S20 Plus har begge tre traditionelle kameraer på bagsiden. To på 12MP (ultravidvinkel og vidvinkel) samt et tredje på 64MP (telefoto). Dertil har S20 Plus en såkaldt ToF-sensor. Med S20 Ultra springer Samsung dog rammerne for hvad vi før har set i en smartphone. Ultravidvinkelkameraet er det samme som på de mindre modeller, 12MP, imens telefotokameraet har en opløsning på 48MP – stjernen i showet er dog vidvinkelkameraet med en opløsning på hele 108MP. Fortil har modellerne kameraer på henholdsvis 10MP, 10MP og 40MP.

Det er størrelserne på sensorerne, som muliggør noget Samsung kalder Space Zoom. Her får vi op til 30x på S20 og S20 Plus, imens vi er helt oppe på 100x på S20 Ultra. Dette består af 3x hybrid zoom på S20 og S20 Plus, 10x hybrid zoom på S20 Ultra og digital zoom på alt derudover. Objektiverne har naturligbis optisk billedstabilisering; noget som især kan være en god hjælp, når man zoomer ind.

De nye sensorer betyder samtidig, at alle modeller kan optage video i 8K-opløsning og i modsætning til konkurrenterne klarer S20-serien 24 billeder i sekundet – noget som gør dette særdeles brugbart.

(Image credit: Samsung)

Alle telefonerne er udstyret med Exynos 990-processorer (7 nm, 8 kerner), understøtter fortsat microSD-lagring, men har mistet minijack-udgangen. Batterierne er også vokset, hvilket måske ikke er så overraskende, når man tænker på det potentielt batterislugende kamera og store skærme. S20 har et batteri på 4,000mAh, S20 Plus 4,500mAh og Ultra 5,000mAh.

Hvad angår farveudvalg og priser, ser mulighederne således ud i Danmark:

Galaxy S20 (4G): 6.999 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

6.999 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink Galaxy S20 (5G Ready): 7.799 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

7.799 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink Galaxy S20+ (5G Ready): 8.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic Black

8.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic Black Galaxy S20 Ultra (5G Ready): 10.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy Buds+

(Image credit: Samsung)

Som ventet afslørede Samsung også Galaxy Buds+. Designet er i store træk det samme, men propperne kan nu spille i 11 timer på en opladning og giver 11 timer ekstra fra etuiet. De er også udstyret med tovejshøjttalere og hele tre mikrofoner, som skal forbedre samtalekvaliteten. De har overraskende nok ikke aktiv støjdæmpning, som både Apple og andre konkurrenter ellers satser på for tiden i deres nyeste helt trådløse hovedtelefoner.

Galaxy Buds+ koster 1299 DKK og fås i farverne sort, hvid og blå