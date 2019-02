Nyt læk: Fotos i høj kvalitet af Samsung Galaxy S10 og S10 Plus

Der er ikke ligefrem mangel på Samsung S10-læk lige nu, men vi har formentlig netop fået det hidtil bedste kig på telefonen samt den større Samsung Galaxy S10 Plus - takket være nogle lækkede billeder i høj kvalitet, som AllAboutSamsung har delt.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Hvis vi starter med forsiden, så kan man som forventet se en næsten ikke-eksisterende kant over og under skærmen samt en rund udskæring til kameraet øverst til højre. Der er et enkelt kamera på Samsung Galaxy S10 og et dual-kamera på Galaxy S10 Plus.

Vender man telefonerne, kan man se, at begge mobiler har et tredobbelt bagkamera, og at bagsiden sandsynlig er lavet af glas.

Billede 1 af 7 S10 Plus har et ekstra selfie-kamera. Kilde: AllAboutSamsung Billede 2 af 7 Begge telefoner har tre bagkameraer. Kilde: AllAboutSamsung Billede 3 af 7 Hovedtelefonstikket er der stadig. Kilde: AllAboutSamsung Billede 4 af 7 Kilde: AllAboutSamsung Billede 5 af 7 Kilde: AllAboutSamsung Billede 6 af 7 Kilde: AllAboutSamsung Billede 7 af 7 Kilde: AllAboutSamsung

Hovedtelefonstikket er der stadig

Vi får også et godt kig på den nederste kant, hvor begge telefoner har et 3,5 mm hovedtelefonstik, en USB-C-port samt en højttaler.

Der følger ingen reelle oplysninger med billederne, bortset fra, at boot-logoet sandsynligvis vil være anderledes ved lanceringen og, at enhederne tilsyneladende er prototyper og derfor kan blive ændret. Men billederne stemmer fint overens med andre læk og ser overbevisende ud.

Vi er heller ikke overraskede over at se tydelige billeder af telefonerne, da vi nu er tæt på deres officielle afsløring den 20. februar. Så selv om vi tager de nye fotos med et gran salt, vil vi mene, at de sandsynligvis viser sig at være korrekte.

Via PocketNow