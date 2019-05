Kommende Apple Watch kan måske hjælpe astmapatienter

Med introduktionen af EKG-måling i Apple Watch 4 blev det klart, at Apple satser benhårdt på at gøre sit smartwatch til en enhed, der skal overvåge bærerens helbred og en fremtidig opgradering kan måske sikre, at uret også vil kunne holde øje med astma.

Ifølge CNBC har Apple opkøbt startup-virksomheden Tueo Health, som arbejder med at overvåge astmasymptomer hos børn ved hjælp af en mobil-app.

Mod slutningen af foråret blev det desuden registreret, at en del af de ansatte i virksomheden havde ændret deres LinkedIn-profiler, så det nu fremgik, at de arbejdede for Apple. Det var hermed sandsynliggjort, at købet var gået igennem og at Apple arbejdede med en sådan funktion.

Appen fra Tueo Health kan kobles til tredjeparts astma-overvågningsudstyr og advare forældrene, når deres barn er ved at få et astmaanfald.

Nøjagtigt hvordan Apple tænker at implementere lignende funktioner i en ny udgave af Apple Watch er uklart, men når man tænker på, hvordan selskabet har fokuseret kraftigt på helserelaterede funktioner, er det sandsynligt, at det vil ske.

Det kan tænkes, at Apple blot ønsker, at tage Tueo Healths astmaovervågningsfunktion ind i Apple Health-appen, men vi bliver ikke overraskede, hvis de også inkluderer nye sensorer eller anden hardware, som kan overvåge åndedraget mere nøjagtigt.

Tager man med i ligningen, at der ifølge The Global Asthma Report 2018 at der på verdensplan findes 339 millioner mennesker med astma, kan det blive en særdeles nyttig funktion.

Vi regner med at høre mere om Apple Watch 5 til september, men der vil nok også komme nyheder om watchOS 6 under WWDC 2019 , der starter d. 3. juni, så følg med her for flere nyheder.

Kilde: Gadgets and Wearables