Fortnite til Android lanceres den 9. august – der er dog et lille men

Så kom lanceringsdatoen for Fortnite til Android endelig – i dag den 9. august. Der er dog et lille men. Det bliver nemlig kun muligt at spille spillet på en håndfuld Samsungmobiler på denne dato.

Betaudgaven af Fortnite til Android kan spilles Samsung Galaxy S7-ejere (og derover) fra i dag den 9. august.

Hvis du spiller Fortnite på en Galaxy Note 9 eller en Galaxy Tab S4, får du også et eksklusivt "Galaxy-skin"

Det er i øjeblikket uklart, hvornår spillet bliver tilgængeligt på flere Android-smartphones, og vi venter fortsat på yderligere detaljer.

Samsungs lanceringsevent er stadig i gang, og vi opdaterer denne artikel, når vi ved mere om Fortnite til Android-planerne.