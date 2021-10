Boksebrag på Viaplay

Den 6. november træder verdens bedste bokser ind i bokseringen på MGM Grand i Las Vegas. Fænomenet Canelo Alvarez skal op imod amerikanske Caleb Plant i et boksebrag, der sendes eksklusivt på Viaplay PPV, og hvor intet mindre end alle verdensmesterbælterne i supermellemvægt er på spil.

”Vi er stolte og begejstrede over at kunne tilbyde Viaplays seerne en mulighed for at se Canelo, når han nu får chancen for at skrive det næste kapitel i sin fantastiske karriere, fastslår Kim Mikkelsen,” Head of Sports, NENT Group.

Saul ’Canelo’ Alvarez har kun tabt en af sine i alt 59 professionelle kampe. Nederlaget ligger helt tilbage i 2013, hvor han faldt til ingen andre end Floyd Mayweather Jr., der på det tidspunkt blev betragtet som verdens bedste, aktive bokser. Da Mayweather trak sig tilbage fra boksesporten, blev hans position som verdensetter overtaget af Canelo (kanel), som fik sit kælenavn fra sit røde hår.

Den 31-årige mexicaner har vundet verdensmesterbælterne i fire forskellige vægtklasser og i skrivende stund har han alle bælterne i supermellemvægt (WBC, WBA, WBO) undtagen et – IBF, som hans kommende modstander Caleb Plan har.

Det betyder, at vinderen af kampen den 6. november bliver den første i vægtklassens historie til at få sit navn på alle betydende titler. At så meget er på spil var ikke mindst tydeligt på den indledende pressekonference, hvor de to boksere uddelte slag mod hinanden, efter en intens staredown havde stået på. Alvarez gav efterfølgende klar besked til Plant: ”Tal ikke om min mor”.

29-årige Plant fra Tennessee er ubesejret i 21 kampe, men betragtes alligevel som stor underdog i kampen mod det mexicanske fænomen. ”Jeg har dedikeret meget til denne sport, og det bliver mit livs arbejde, der kulminerer, når jeg besejrer ham,” sagde Plant.

Canelo vs. Plant sendes eksklusivt på Viaplay PPV og koster 499 DKK