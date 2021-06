Sådan ser du Tour de France 2021: etaper, starttider, tv-kanaler og streamingtjenester

Det er nu, at hjertet på alle cykelentusiaster banker lidt ekstra, og det er ikke underligt - årets store begivenhed venter lige rundt om hjørnet. Gør dig klar til tre uger i sadlen, når vi rejser til verdens smukkeste, sværeste og mest prestigefyldte cykelløb - Tour de France 2021. Tag med, når vi forklarer, hvordan du kan se Tour de France live på tv og online, hvor som helst du befinder dig.

Efter sidste års uforglemmelige klimaks vender vi tilbage til kampen om den ikoniske gule trøje, hvor Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) og Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) gør sig klar til at gøre Frankrig til slagmarken, hvor alt kan ske. Vil de slovenske stjerner igen dominere bakker, bjerge og veje i den franske republik? Hvordan vil det gå med Edvald Boasson Hagen, der netop er vendt tilbage fra en skade? Startskuddet går den 26. juni, og den endelige konklusion nås den 18. juli, når den sidste etape i Paris afvikles.

Roglič har holdt sig ude af rampelyset siden april, og det er noget, den 31-årige sandsynligvis gjorde klogt i, så han mentalt og fysisk har kunnet forberede sig på hævnen, som han utvivlsomt planlægger på sin 22-årige landsmand, som i år har målskiven på ryggen.

Ineos Grenadiers ser ekstremt stærkt ud i år med Geraint Thomas, Richard Carapaz og Richie Porte som repræsentanter for den sorte uniform, der ønsker at sætte ryk ind på genialt placerede tidspunkter, mens Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) er hjemmefavoritten.

Årets tur har 10 flade etaper, 4 kuperede etaper og 7 klatreetapper, og i år er der også to tempoetapper på programmet igen.

Rytterne kommer ind i Alperne den anden weekend i løbet, men det er på 17. etappe, hvor landskabet vil gøre det rigtig hårdt. Col de Peyresourde, Col d'Azet-Val Louron og Col du Portet adskiller drenge fra mænd og vil sandsynligvis give en bedre idé om, hvem der ligger til at vinde.

Læs videre og få et komplet overblik over, hvordan du kan se Tour de France 2021 live, på tv og online, uanset hvor du befinder dig.

Hvor i verden vises Tour de France gratis i 2021?

Storbritannien – ITV4 og ITV Hub streaming service

Frankrig – France TV Sport

Beligen – RTBF

Italien – Rai Sport

Australien – SBS

Sådan ser du Tour de France 2021, hvis du befinder dig i udlandet

Hvis du er i udlandet og desperat efter at se Tour de France, men ikke kan finde nogen lokale tilbud eller online streamingtjenester, der er noget værd, kan du altid prøve en VPN-tjeneste for at omgå geoblokeringer af adgang til indhold. Der er mange, der er afhængige af TV2-dækning, og Dennis Ritter og Rolf Sørensens afsmittende entusiasme fra kommentatorboksen, når Tour de France starter, og med en VPN kan du få afgang til TV2 Plays dækning af dette års Tour, uanset hvor du er i verden.

Tour de France 2021: etapper, datoer, resultater og starttidspunkter

Etape 1 – Lørdag, juni 26. juni klokken 12.10

Etape 2 – Søndag, 27. juni klokken 13.10

Etape 3 – Mandag, 28. juni klokken 13.10

Etape 4 – Tirsdag, 29.juni klokken 13.25

Etape 5 (IT) – Onsdag, 30. juni klokken 12.15

Etape 6 – Torsdag, 1. juli klokken 13.55

Etape 7 – Fredag, 2. juli klokken 11.00

Etape 8 – Lørdag, 3. juli klokken 12.10

Etape 9 – Søndag, 4. juli klokken 13.00

Hviledag – Mandag, 5. juli

Etape 10 – Tirsdag, 6. juli klokken 13.05

Etape 11 – Onsdag, 7. juli klokken 12.00

Etape 12 – Torsdag, 8.juli klokken 12.00

Etape 13 – Fredag, 9. juli klokken 12.05

Etape 14 – Lørdag, 10. juli klokken 12.25

Etape 15 – Søndag, 11. juli klokken 12.20

Hviledag – Mandag, 12. juli

Etape 16 – Tirsdag, 13. juli klokken 13.05

Etape 17 – Onsdag, 14. juli klokken 11.55

Etape 18 – Torsdag, 15. juli klokken 13.35

Etape 19 – Fredag, 16. juli klokken 12.20

Etape 20 (IT) – Lørdag, 17. juli klokken 13.05

Etape 21 – Søndag, 18. juli klokken 16.15

Hvordan fungerer Tour de France?

Tour de France er den ældste - og afhængigt af, hvem du spørger, den sværeste og mest prestigefyldte - af de tre store Grand Tour-begivenheder, de to andre er Giro d'Italia og Vuelta a España.

Dette års Tour-løb er det 108. i træk, og i år, i modsætning til sidste års løb, der kun forblev inden for den franske grænse, vil La Grande Boucle besøge nabolandet Andorra.

Tour de France er opdelt i 21 etaper, og hver af disse køres på en enkelt dag - og i løbet af hele touren får rytterne to hviledage (mellem 9. og 10. etape og mellem 15. og 16. etape. Begge hviledage er mandage). Den første etape er sted den 26. juni, mens den 21. (og den sidste) finder sted den 18. juli.

Ved afslutningen af hver dags etape, vil den rytter, der kommer først, blive udnævnt til etapevinder, mens den rytter, der har brugt mindst tid i alt under hele løbet, får lov til at bære den ikoniske gule førertrøje.

Vinderen af hele Tour de France er den rytter, der har den hurtigste samlede tid.

Derudover er der to individuelle tempoetaper (5. og 20. etape), hvor hver rytter vil konkurrere om at få det bedste tidspunkt på den strækning, der cykles den dag uden hjælp fra holdkammeraternes træk.

Der er også en hel række underkonkurrencer og præmier på spil, herunder pointvindere (markeret med den grønne trøje), bjergkonkurrencen (polkadot-trøjen), bedste rytter under 25 år (hvid trøje), holdkonkurrencen (gule startnumre og hjelme til ryttere på det bedste hold) og mest offensive rytter (rødt startnummer).

Tour de France: hvor langt er Tour de France 2021, og hvor starter det?

Åbningsetapen, også kendt som "Grand Départ", finder sted i Tour de France 2021 i Brest den 26. juni, mens den sidste etape starter i Chatou og slutter på den klassiske måde med en sprint ned ad Champs-Élysées i Paris den 18. juli.

Tour de France 2021 strækker sig over ca. 3417,5 kilometer. Dagene byder på 10 flade etaper, 4 kuperede og 7 bjergetaper. To af disse etaper er individuelle tempoløb, og to af dagene er hviledage. For andet år i træk er der en holdtempokonkurrence.

7. etape, den 2. juli, er med sine 249,5 kilometer den længste etape i løbet og forresten den længste etape, vi har haft i Tour de France i 21 år. 5. etape, som er en af ​​to individuelle tempokonkurrencer, er den korteste på 27,2 kilometer.

Hvem er forhåndsfavorittene i Tour de France 2021?

Tadej Pogačar og Primož Roglič gav os en fantastisk duel i sidste års løb, og man kan næppe ignorere de to slovakker i 2021.

Roglič førte hovedkonkurrencen, før landsmanden Pogačar formåede at vinde den gule førertrøje på løbets næstsidste dag - en trøje, der kunne føjes til en allerede imponerende bunke bestående af den hvide og røde polkadot-trøje.

Det var hjerteskærende, at se Roglič måtte give op i sidste øjeblik, men gud bedre for en duel, vi må se frem til i år.

I årets Tour er der store muligheder for dansk succes, da hele 11 danskere stiller til start. Mest kendt er nok Jakob Fuglsang, der er med for niende gang.

11 danskere stiller til start