Se, om Sverige kan kvalificere sig til fodbold-VM

Sverige var længe i en god position til at gå direkte videre til VM som nr. 1 i deres VM-kvalifikationsgruppe. De blå-gule faldt dog i de to sidste kampe ude mod Georgien og Spanien, hvilket betød, at Sverige nu skal igennem playoff-kampe for at komme med til VM.

Første forhindring for Sverige bliver Tjekkiet, en kamp der spilles torsdag den 24. marts i Sverige på Friends Arena. Tjekkiet sluttede på tredjepladsen i deres gruppe, seks point efter Belgien og et point efter Wales. Holdet kvalificerede sig dog til VM-playoff-kampene gennem sin indsats i Nations League. Under den foregående sommers EM nåede det tjekkiske landshold til kvartfinalen efter at have slået Holland i ottendedelsfinalen, men i kvartfinalen stoppede Danmark - som bekendt - tjekkernes EM.

Læs videre for at få flere oplysninger op playoff-kampen, den svenske trup og hvordan du ser kampen på tv og via streaming, uanset hvor du er i verden.

VM-kvalifikation playoff Sverige – Tjekkiet: torsdag den 24. marts Kickoff: Kl. 20:45 Polen – Sverige/Tjekkiet: tisdag den 2. marts Kickoff: Kl. 20:45 Dansk TV-kanal med kampene: Canal 9 / Eurosport 2 Streamingtjeneste som visar kampene: Discovery+ Livestream i EU/EØS: Discovery+ Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN risikofrit i 30 dage

Hvis Sverige besejrer Tjekkiet på Friends Arena, venter Polen i den afgørende kamp om, hvem der kommer til VM. Polenskulle faktisk spille deres første playoff-kamp mod Rusland. Men efter Ruslands invasion af Ukraine har FIFA og UEFA besluttet, at landet ikke må deltage i forårets kvalifikationskampe. Rusland appellerede til Sports Voldgiftsnævn CAS, men blev afvist. Polen skal i stedet spille træningskamp ude mod Skotland i Glasgow samtidig med, at Sverige og Tjekkiet mødes.

Lodtrækningen gjorde, at Polen får hjemmebane i playoff-kampen, noget der taler imod et Sverige, der plejer at være stærke på hjemmebane. Den helt store stjerne på det polske landshold er Robert Lewandowski, som fortsætter med at score mål for både Bayern München og det polske landshold.

Sverige mødte Polen i gruppespillet til sommerens EM-slutrunde i en kamp, der blev spillet i St. Petersborg. Den gang endte kampen 3-2 til Sverige. Emil Forsberg scorede til både 1-0 og 2-0 til Sverige, inden netop Lewandowski scorede to mål op til 2-2, kampen så ud til at ende uafgjort, men i det fjerde minut af overtiden scorede Viktor Claesson 3-2 til Sverige.

Nedenfor gennemgår vi den svenske trup, andre kampe i slutspillet og hvordan du ser playoff-kampen til VM via livestream, så du kan se kampen, uanset hvor du er i verden.

Sveriges trup til playoff-kampene

Den svenske trup indeholder nogle nye spillere. Anthony Elanga er helt ny på landsholdet, den 19-årige er kommet til Manchester United i foråret og har fået meget spilletid. En anden, der kan klassificeres som ny i denne sammenhæng, er Jesper Karlström, der tidligere kun har repræsenteret Sverige ved en januar-turné. Branimir Hrgota er også blevet udtaget på landsholdet for første gang siden efteråret 2014, hvor han repræsenterede Erik Hamréns svenske landshold.

Emil Krafth og Zlatan Ibrahimovic er begge i karantæne til kampen mod Tjekkiet, men de er til rådighed i en eventuel afgørende kamp mod Polen.

Målmænd:

Andreas Linde (SpVgg Greuther Fürth)

Krisoffer Nordfeldt (AIK Fotboll AB)

Robin Olsen (Aston Villa FC)

Forsvar:

Ludwig Augustinsson (Sevilla FC)

Marcus Danielson (Dalian Yifang FC)

Filip Helander (Glasgow Rangers FC)

Emil Krafth (Newcastle United FC)

Joakim Nilsson (DSC Arminia Bielefeld)

Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United FC)

Martin Olsson (Malmö FF)

Carl Starfelt (Celtic FC)

Daniel Sundgren (Aris FC)

Midtbane/Angreb:

Viktor Claesson (Klubblös)

Albin Ekdahl (UC Sampdoria)

Anthony Elanga (Manchester United FC)

Emil Forsberg (RB Leipzig)

Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fürth)

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

Alexander Isak (Real Sociedad de Futbol)

Jesper Karlsson (AZ Alkmaar)

Jesper Karlström (KKS Lech Poznan)

Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspurs)

Kristoffer Olsson (RSC Anderlecht)

Robin Quaison (Al-Ettifaq)

Mattias Svanberg (Bologna FC)

Øvrige playoff-kampe

I alt er der tre playoff-muligheder i UEFAs kvalifikationskampe til VM i Qatar. Som tidligere nævnt er Rusland diskvalificeret fra videre deltagelse i VM-kvalifikationen på grund af invasionen af Ukraine. Men selv Ukraines fodboldlandshold er åbenbart blevet ramt af invasionen. Ukraines landshold skal deltage i mulighed A, men på grund af den aktuelle situation har det ukrainske fodboldforbund bedt UEFA om at udsætte kampen til juni, hvilket UEFA har godkendt.

I mulighed C kan vi stå med et rigtigt kæmpemøde om en VM-plads. Både Portugal og Italien findes her, og det er meget sandsynligt, at de mødes i den afgørende kamp.

Mulighed A

Semifinale 1: Wales – Østrig (24. marts 20:45)

Semifinale 2: Skotland – Ukraine (afgøres i juni, tid og dato ikke fastlagt)

Finale: Vinder Semifinale 1 – Vinder semifinale 2 (afgøres i juni, tid og dato ikke fastlagt)

Mulighed B

Semifinale 1: Rusland – Polen (aflyst)

Semifinale 2: Sverige – Tjekkiet (24. marts kl. 20:45)

Finale: Polen – Vinder semifinale 2 (29. marts kl. 20:45)

Mulighed C

Semifinale 1: Portugal – Tyrkiet (24. marts kl. 20:45)

Semifinale 2: Italien – Nordmakedonien (24. marts kl. 20:45)

Finale: Vinder Semifinale 1 – Vinder semifinale 2 (29. marts kl. 20:45)

Sådan ser du VM-kvalifikationskampene i Danmark

Discovery har rettighederne til de europæiske grupper til VM-kvalifikationen i fodbold. Sveriges kampe sendes på Canal 9 og Eurosport 2, men vil man kunne se alle kampe fra kvalifikationen, også dem hvor Sverige ikke spiller, kræves et abonnement på Discovery+ for at se kampene.

Sådan ser du kampene fra Danmark, når du er i udlandet

Er du uden for EU- eller EØS-samarbejdsområdet, kræves det formentlig, at du bruger en VPN-tjeneste for at se de danske udsendelser via Discovery+. Streamingsider bruger geoblokering, hvilket betyder, at hvis de begrænser udsendelserne til de lande, hvor de har rettighederne til at sende. Discovery+ har ikke rettighederne til at vise de kampene uden for EU/ESS.

Det er her en VPN kommer ind i billedet. Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om du er i Danmark, hvilket betyder at du kan se alt indholdet fra Discovery+ igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN-tjeneste fungerer.

