OnePlus 7T live stream: sådan følger du med live

Vi er få timer fra den officielle europæiske lancering af OnePlus 7T, hvor vi får afløseren til den populære OnePlus7 at se. Telefonen er allerede tidligere blevet afsløret i september under et event i Indien.

OnePlus 7T er en opgradering af basisenheden, OnePlus 7, og skulle byde på bedre specs og kamerafunktioner. Vi ved dog ikke hvad dette indebærer på nuværende tidspunkt. Vi ved samtidig ikke, om OnePlus 7 Pro bliver vist frem.

Hvornår lanceres OnePlus 7T? Det er i dag, torsdag d. 26. september. Eventet starter kl. 17.00 dansk tid. Hvor lang tid tager lanceringen? Vi forventer, at det tager halvanden times tid.

Vi forventer, at OnePlus 7T Pro bliver en mindre opgradering af OnePlus 7 Pro, og får ikke et helt nyt design, men den nyligt lancerede OnePlus 7T bød på en ganske stor forbedring i forhold til OnePlus 7, så det kan være, at vi tager fejl.

Måske får vi også OnePlus TV at se, som ellers kun er tilgængeligt i Indien. Måske har de helt nye produkter i ærmet….

TechRadar er til stedet ved eventet i London og vil rapportere live derfra. VI kommer med test analyser og nyheder så hurtigt som muligt.

Sådan ser du OnePlus 7T-lanceringen

Uanset hvor du befinder dig, vil det være nemt at følge lanceringen af OnePlus 7T – så længe du har adgang til YouTube. Du kan følge live-sendingen via linket herunder eller gå direkte til YouTube for at se samme stream.

Selve lanceringen starter kl. 17.00 dansk tid, men har du ikke tid til at følge med dér, kan du altid se det hele senere, eller følge med på vores live blog.