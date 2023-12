Første GTA 6-trailer afsløret af Rockstar Games: Udkommer i 2025 til PS5 og Xbox

Rockstar Games har langt om længe fremvist den første trailer til Grand Theft Auto 6 - hele 22 måneder efter at udvikleren officielt annoncerede at spillet var under udvikling. Traileren er samtidig lanceret én dag tidligere, end det var meningen.

Fans har endelig fået deres første officielle glimt af spillets hovedperson, Lucia, samt den klassiske GTA-favoritlokation, Vice City, i al sin hæslige og uforfalskede skønhed. Du behøver ikke kigge længe på traileren for at vide, at GTA 6 kommer til at lægge gaderne øde, når det udkommer.

Rockstar Games moderselskab, Take-Two Interactive, dog nu bekræftet, at Grand Theft Auto 6 udkommer til PlayStation 5 og Xbox Series X|S, men nævner ikke noget om en pc-udgivelse.

Vice City, som sidst optrådte i GTA: Vice City Stories (som udkom første gang i 2006), ser meget anderledes ud, end da spillet udkom på PSP, PS2 og PS3, og det vil helt sikkert være en fornøjelse for både nye og gamle fans. Du kan se traileren herunder.

Selv inden trailer blev afsløret, har GTA 6 været et af det mest ventede spil i næsten to år. Rockstar bekræftede første gang, at "den aktive udvikling af det næste spil i Grand Theft Auto-serien er godt i gang" i februar 2022. Derefter var der radiotavshed om de officielle nyheder indtil november 2023, hvor udvikleren sagde, at de ville vise den første trailer i begyndelsen af december, hvilket bringer os frem til i dag - en dag tidligere end traileren skulle have været vist.

Hvorfor den tidlige afsløring? Mandag aften blev traileren traileren lækket af en anonym konto på de sociale medier. Som svar tweetede Rockstar Games et par minutter over 12 natten til tirsdag: "Vores trailer er blevet lækket, så se venligst den ægte vare på YouTube."

Nu er der kun tilbage for fans at vente på, at GTA 6 udkommer. Det er sat til at udkomme på et tidspunkt i 2025, så der er en del ventetid, før det rent faktisk udkommer.

Leder du efter noget at spille, før GTA 6 udkommer? Vores engelske kolleger har lavet lister over de bedste PS5-spil og de bedste Xbox Series X-spil, hvis du mangler inspiration til, hvad du skal spille i juleferien, vinterferien, påskeferien, sommerferien, efterårsferien og næste juleferie osv, osv. Ja, det varer lidt, inden du kan sætte dig bag rattet i GTA 6.