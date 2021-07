De bedste gratis YouTube-downloaders i 2021

Med de bedste YouTube-downloadere kan du nemt og gratis gemme dine YouTube-spillelister offline, uanset om du har en Windows-PC, en Mac eller en smartphone. Og de er en velsignelse for dem, der er afhængige af YouTube for at få fat i deres yndlingsindhold.

Den bedste YouTube-downloader til PC er 4K Video Downloader. Det er et gratis program, der giver dig mulighed for at gemme videoer i det format, du ønsker. Det er reklamefrit og fjerner vandmærker på dine downloadede klip. Det giver dig endda mulighed for at udtrække lyden fra en video og downloade en hel spilleliste.

Der findes dog et stort udvalg af gratis YouTube-downloadere til PC, hvoraf mange kun lader dig indtaste URL-adressen til den video, du vil downloade, og gør resten af arbejdet for dig. Her er vores bedste udvalg af de bedste YouTube downloadere.

Hvis du er specifikt interesseret i at gemme musik fra YouTube, er vores guide til den bedste gratis YouTube til MP3-software måske bedre egnet til dig. Vi har også samlet de bedste gratis videokonvertere, hvis du ønsker at afspille videoer offline på en anden enhed, f.eks. en telefon eller tablet, samt det bedste gratis videoredigeringsprogram til at klippe og beskære dine gemte videoer. Hvis du vil have mere detaljerede instruktioner, kan du læse vores komplette vejledning om, hvordan du downloader YouTube-videoer gratis.

En række links i denne artikel henviser til artikler skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

Er det lovligt at downloade YouTube-videoer?

Før du bruger en gratis YouTube-downloader, skal du huske på, at det er i strid med YouTubes servicevilkår. De siger, at du kun må streame videoer direkte fra YouTubes servere, hvis du bruger apps fra tredjeparter til at downloade videoer. Downloading af videoer er også en potentiel krænkelse af ophavsretten, medmindre du selv ejer videoen, har tilladelse fra indehaveren af ophavsretten eller den er offentligt tilgængelig.

Den bedste YouTube-downloader, der er tilgængelig lige nu er: WinX HD Video Converter Deluxe

Af alle de YouTube-downloadere, vi har prøvet, er WinX HD Video Converter Deluxe den mest imponerende. Den kan ikke bare downloade videoer - den kan også konvertere dem til stort set alle formater, rippe indhold fra DVD'er og Blu-ray-diske og lade dig brænde dine egne. Den håndterer også 4K-indhold med lethed. Det er ikke gratis, i modsætning til programmerne nedenfor, men du finder ikke et mere kraftfuldt værktøj.

1. 4K Video Downloader Hurtig, gratis og fleksibel - den mest alsidige YouTube-downloader Specifikationer Operativsystem: Windows, macOS, Linux DAGENS BEDSTE TILBUD Visit site Grunde til at købe + Stort udvalg af formater + Download afspilningslister + Understøtter 3D- og 360-graders videoer + Ingen medfølgende ekstra software

4K Video Downloader er den bedste gratis YouTube-downloader til hurtig og problemfri download. Den er enkel at bruge, kan tilpasses, er reklamefri og indeholder ingen medfølgende ekstra software.

For at hente en video (eller en hel spilleliste, forudsat at den ikke er længere end 24 videoer) skal du blot kopiere dens URL-adresse fra din webbrowser, klikke på "Indsæt URL" og vælge et outputformat, kvalitet og placering.

Der er et stort udvalg af formater - både video og lyd - herunder MP4 og MP3. Du kan downloade undertekster til individuelle videoer, og der er også understøttelse af 3D- og 360-graders videoer.

Når du går ind i egenskaberne, kan du justere indstillinger som f.eks. downloads med flere streams (hvis du øger antallet af streams, vil downloads blive hurtigere, men det øger risikoen for, at YouTube blokerer din IP-adresse) og oprette en proxyforbindelse.

Hvis du køber en nøgle, kan du downloade længere afspilningslister og afspilningslister med undertekster. Til £7,95 (ca. 69 kr.) for en livstidslicens til tre PC'er er det et røverkøb, men den gratis udgave har alt andet, du kunne ønske dig.

Læs vores fulde anmeldelse: 4K Video Downloader

2. WinX YouTube Downloader Klar, kraftfuld og godt designet - en meget tæt nummer to Specifikationer Operativsystem: Windows, macOS DAGENS BEDSTE TILBUD Visit site Grunde til at købe + Understøtter over 30 video-websteder + Kan downloade 4K-video + Downloader flere videoer på én gang Grunde til at lade være - Ingen 360-graders videounderstøttelse

WinX YouTube Downloader ligger meget tæt på andenpladsen og kan downloade videoer fra alle de mest populære websteder, herunder Facebook, Vimeo og DailyMotion. Den er meget nem at bruge. Du skal blot indsætte en URL-adresse, vælge et outputformat og en kvalitetsindstilling, og så vil den blive tilføjet til den aktuelle batch.

Når du har tilføjet alle de videoer, du ønsker at downloade, skal du blot klikke på knappen "Download", og de vil alle blive behandlet på én gang og gemt i en destinationsmappe efter eget valg.

WinX YouTube Downloader kan downloade 4K-videoer, når de er tilgængelige, og taber kun til 4K Video Downloader, fordi den ikke kan downloade 3D- og 360-graders videoer. Hvis dette ikke er et problem for dig, kan denne gratis YouTube-downloader varmt anbefales.

Læs vores fulde anmeldelse: WinX YouTube Downloader (på engelsk)

3. Any Video Converter Free Download og konverter videoer, og tilføj specielle effekter Specifikationer Operativsystem: Windows, macOS DAGENS BEDSTE TILBUD Visit site Grunde til at købe + Fremragende formatunderstøttelse + Indbygget videoredigeringsværktøj Grunde til at lade være - Ingen batch-downloads - Medfølgende ekstra software

Any Video Converter Free er umiddelbart set en af de bedste gratis YouTube-downloadere derude. Den eneste ulempe er, at denne gratis version begrænser dig til at downloade en enkelt video ad gangen.

Der er masser af videoformater at vælge imellem, og der er endda en grundlæggende videoredigeringsfunktion indbygget i denne YouTube-downloader. Dette kan bruges til at beskære en video, du downloader, tilføje enkle effekter som f.eks. farvejustering og tilføje overlay-tekst.

Hele processen er hurtig og nem. Any Video Converter's brugerflade er måske ikke efter alles smag, men det er virkelig småting; dette er en fantastisk gratis YouTube-downloader i alle andre henseender. Hold øje med den medfølgende ByteFence- og Yahoo-software under installationen, og så er du klar til at gå i gang.

Læs vores fulde anmeldelse: Any Video Converter Free (på engelsk)

4. Free YouTube Download Få fat i videoer uden at klikke på en eneste knap Specifikationer Operativsystem: Windows, macOS DAGENS BEDSTE TILBUD Visit site Grunde til at købe + Mulighed for automatisk download + Batch downloading + Kan lukke PC'en ned, når den er færdig Grunde til at lade være - Tidsbegrænsning på tre minutter

Der er ingen præmier for at gætte, hvad Free YouTube Download gør. Dette er en meget enkel, meget fokuseret gratis YouTube-downloader, der fjerner alle distraktioner for at få arbejdet gjort godt. Indsæt en URL-adresse fra YouTube, og du kan downloade videoen med et par klik - eller slet ingen klik, hvis du aktiverer den automatiske downloadmulighed.

Du kan downloade flere videoer på én gang, hvis du har brug for det, og du kan konvertere til flere forskellige formater. Hvilke formater der er tilgængelige for dig afhænger af kvaliteten af den originale video, men AVI, MP4, iPhone/iPod og MKV burde være tilgængelige i de fleste tilfælde. Det er også muligt at konvertere til ren MP3-lyd, hvis du ikke har brug for videoen.

Der er kun én rigtig ulempe, men den er stor - du kan kun bruge Free YouTube Download til at hente klip, der er under tre minutter lange. Det udelukker for det første de fleste musikvideoer, og det er virkelig en skam.

Læs vores fulde anmeldelse: Free YouTube Download (på engelsk)

5. aTube Catcher Download, konverter og flet videoer, mens de afspilles Specifikationer Operativsystem: Windows DAGENS BEDSTE TILBUD Visit site Grunde til at købe + Batch-downloading + Konverterer til populære formater + Automatisk filkonvertering Grunde til at lade være - Adware i installationsprogrammet

Selvom navnet antyder, at der kun er tale om en YouTube-downloader, kan aTube Catcher faktisk gemme videoer fra de fleste af de store videohosting-websteder.

Først skal du dog have en advarsel: Der er mange snigende adware i installationen. Når du bliver tilbudt den første app, skal du sørge for at trykke på 'Annuller', og for den anden skal du klikke på 'Afvis' - så kan du nyde aTube Catcher uden uønskede overraskelser.

Downloadede videoer kan automatisk konverteres til en række populære formater, så du kan skræddersy dem til deres tilsigtede brug, eller den enhed du har til hensigt at se dem på. Hvis du ønsker at downloade et stort antal videoer, kan du downloade dem alle på én gang, hvilket maksimerer din båndbredde - noget, der ikke er tilgængeligt i alle de bedste gratis YouTube-downloadere på denne liste.

Denne gratis YouTube-downloader tilbyder også masser af ekstraudstyr, såsom muligheden for at optage video på skærmen, videomixning og diskbrænding.

Læs vores fulde anmeldelse: aTube Catcher (på engelsk)

Online YouTube-downloaders vs desktop-software

Der er mange websteder, som du kan bruge til at downloade YouTube-videoer, men vi anbefaler dem ikke på grund af deres ulemper i forhold til desktop-software. Først og fremmest er de langsommere på grund af begrænsningerne på fjernserveren og din dataforbindelse. Mange af disse websteder indeholder også reklamer af NSFW-typen eller viser miniaturebilleder af nyligt downloadede videoer, hvilket måske ikke er hensigtsmæssigt.

Online-videokonvertere giver dig typisk heller ikke meget (hvis overhovedet nogen) valgmuligheder med hensyn til videofilen, hvad angår kvalitet eller ekspertformat. De giver dig kun mulighed for at downloade en enkelt video ad gangen, og du kan glemme alt om at gemme hele afspilningslister. 3D- og 360-graders videoer er også udelukket, og meget få kan håndtere 4K.