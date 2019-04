Sådan downloader du gratis YouTube-videoer

At downloade videoer fra YouTube betyder, at du kan se dem uden en itnernetforbindelse, hvilket er smart, hvis du eksempelvis vil underholdes på fly, i tog eller andre rejser uden stabil 4G eller Wi-Fi.

Det er desuden smart at downloade videoer, hvis du har begrænset båndbredde. Du kan downloade dem til din telefon via dit trådløse hjemmenetværk, og se dem på farten uden at frygte for at løbe tør for data.

Det er overraskende nemt at downloade videoer fra YouTube og andre videotjenester – og du kan gøre det helt gratis. YouTube stiller selv nogle værktøjer til rådighed (både til computere og mobile enheder), og her er nogle tredjepartsprogrammer, som du også kan bruge. Læs videre for at finde ud af hvordan.

Er det lovligt at downloade videoer fra YouTube?

YouTube skriver i sine Servicevilkår , at du kun må streame videoer direkte fra deres servere, og at brug af tredjepartsprogrammer til at downloade videoer er imod reglerne. Ved at downloade videoer fra YouTube kan du desuden komme ud i nogle problemer om ophavsret, med mindre du har specifik tilladelse fra ejeren af materialet, materialet er offenligt tilgængeligt eller du selv ejer videon.

Når det er sagt, stiller YouTube giver YouTube dig selv nogle måder hvorpå du kan downloade videoer igennem deres tjeneste og apps. I denne guide vil vi forklare dig hvordan og vise dig de andre muligheder til iPhone, Android, Mac og PC.

Sådan downloader du YouTube-videoer til en PC

4K Video Downloader er et gratisk program, som gør download af videoer fra YouTube meget simpelt.

1. Anskaf dig 4K Video Downloader

For at kunne downlaode videoer fra YouTube til en Windows PC, skal du første hente og installere programmet 4K Video Downloader . Dette alsidige stykke software er aldeles gratis og kan downloade hele playlister, såvel som 360-graders- og 3D-videoer. Når den er færdi, afkrydser du kassen markeret med ”Launch”, hvorefter du trykker på ”Finish”.

Når du først har kopieret videos URL-adresse fra browseret, trykker du på "Paste"-knappen i 4K Video Download.

2. Kopier og indsæt videoens adresse (URL)

Gå ind i din web-browser, find den video du vil downloade fra YouTube og kopier dens URL fra adressefeltet. Gå så tilbage i 4K Video Downloader og tryk på den grønne ”Paste Link”-knap i toppen.

Softwaren henter information om videoer og giver dig mulighed for at vælge hvilket kvalitet du vil have. Disse varierer afhængig af den originale video, men softwaren kan hente YouTube-video i 4k, hvis det er tilgængeligt.

Dine muligheder varierer afhængig af kvaliteten på den originale video

3. Vælg format og kvalitet

4K Video Downloader lader dig hente hele YouTube-videoer, eller bare kopiere lyden. Du foretager dit valg fra en drop down-meny i venstre side og vælger derefter format i menuen til højre. Vi foretrækker MP4 til vores vdeoer, da de har en god balance imellem kvalitet og størrelse på filerne – og kan afspilles på stort set alle enheder.

Så vælger vi kvaliteten. Skal videoen afspilles på dit tv eller din PC, anbefaler vi den højeste opløsning, men husk at dette vil tage længere tid og kræve mere plads. Heldigvis kan du få en indikation om filstørrelsen på forhånd og se hvor meget plads der kræves.

Du kan også vælge hvor den downloadede video skal gemmes til via ”Brows”-knappen i bunden. Når du er tilfreds, trykker du på ”Download”.

Når du downloader en enkelt video, giver 4K Video Downloader dig også mulighed for at downloade hele kanalen

4. Download videoen fra YouTube

Din video bliver nu downloadet for dig. Hvis der er andre videoer i kanalen, spørger 4K Video Downloader dig, om du også vil downloade disse. Den kan downloade op til 24 videoer på én gang.

Så snart videoen er færdig med at downloade, kan du finde den i destinationsfolderen, eller du kan højre klikke på den i 4K Video Downloader og vælge ”Play”. Med mindre du ændrer dette i indstillingerne, vil den forblive på listen, indtil du fjerner den – selv hvis du lukker og genstarter programmet.

Med Smart Mode kan du downloade YouTube-videoer med et enkelt klik. Det gemmer dine indstillinger, så du ikke behøver indstille dem hver gang

5. Prøv Smart Mode

Hvis du ofte downloader videoer i samme fort, bør du prøve Smart Mode. Det gemmer dine download-indstillinger og benytter dem automatisk. Tryk på ikonet af en elpære i toppen til højre, og den næste video du downloader vil bruge de samme indstillinger, når du skriver en adresse i adressefeltet i 4K Video Downloader.

Læs videre for at finde ud af hvordan du downloader videoer til en iPhone, Mac eller Android-enhed.

Download videoer med YouTube Premium

Hvis du har et YouTube Premium-abonnement , får du forskellige fordele, inklusiv muligheden for at downloade videoer offline, uden brug af tredjepartssoftware. Du kan gøre dette i YouTube, YouTube Music og YouTubes spil-apps. Bemærk at du kun kan se videoer i appen – du kan ikke flytte filerne til en anden enhed eller se dem på en anden afspiller.

Start med at se en video, tryk derefter på ”Download”-knappen (en grå pil) under afspilleren og vælg kvalitetsindstillingerne. Så snart videoen er hentet ned fra YouTube, kan du finde den i dit bibliotek elle runder din konto.

Du skal være logget ind på din konto for at se videoer, du har downloadet, og kan ikke reagere eller kommentere på videoer, når du ser dem offline.