Bedste måder at dele store filer på i 2021: Cloud-deling af store mapper er gjort enkle

Hvis du lige har optaget en hjemmevideo eller oprettet det ultimative mixbånd - eller naturligvis en digital version af den gamle kending! Nu vil du bare gerne i gang med at dele den med dine venner og familie.

Afhængigt af størrelsen og antallet af filer, du skal sende, kan dette blive et problem. Gmail giver dig fx dig kun mulighed for at vedhæfte filer på op til 25 MB i alt, når du sender e-mails. Desuden opbruger store filer hurtigt al din lagerplads, når de ligger og gemmer sig væk i din mappe over sendte meddelelser!

Hvis du har brug for at sende store filer online, er der mange gode måder at gøre det på helt uden problemer. Her fremhæver vi 12 af de bedste, hvor langt de fleste er gratis (selvom de har tendens til at have premium-versioner, hvor du kan betale for bedre service).

Sikkerhedskopiér dine store filer online med denne cloud storage-løsning IDrive, er en veteran, når det kommer opbevaring i skyen, og den har masser af lagerplads online til en utrolig lav pris. 5TB for 3,48 USD for det første år er helt super, og det samme er supporten til ubegrænsede enheder og det omfattende system til fildeling.

Image Credit: ExpressVPN

1. Brug en VPN

"Hvad?" tænker du måske. Hvad har en VPN at gøre med deling af store filer? Der er ikke mange, som ved det, men nogle internetudbydere (som Virgin Media) styrer go begrænser din bredbåndstrafik og vælger bl.a. moderere uploadbåndbredde (snarere end download).

Hvis du bruger vores favorit-VPN derude, ExpressVPN, kan din internetudbyder ikke bestemme, hvilken type filer du uploader, og kan i teorien derfor ikke anvende trafikbegræsninger på din konto.

P2P (peer-to-peer) er en af de mest populære og pålidelige metoder til at flytte store mængder data, men er også den type indhold, som mest sandsynligt bliver flagget og degraderet i prioritet. Vi har samlet en liste over de bedste VPN-tjenester. Bare husk, at brug af VPN i nogle tilfælde også kan også sænke hastigheden på din forbindelse.

Image Credit: TechRadar

2. Brug en specialiseret tjeneste

Der er en ny række filoverførselstjenester, som du kan bruge i browseren, og som har egen indbygget teknologi, der gør upload af store filer meget hurtigere. Masv er en af dem (de andre store spillere er Aspera og Signiant) og har specialiseret sig i overførsel af store (20 GB+) filer via skyen.

Den har en pay-as-you-go-prismodel med en pris på 0,25 USD pr. downloadet GB. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen kontrakter, ingen gebyrer for support eller grænser for filstørrelse eller båndbredde.

Selvom de er dyrere end traditionelle filoverførselstjenester, er Masv og andre sådanne tjenester langt, langt hurtigere end Dropbox eller Google Drive. Desuden har de også bedre sikkerhed.

3. Brug filkomprimering

En af de nemmeste løsninger på problemet til afsendelse af store filer er at bruge software til filkomprimering som fx 7-Zip. Dette er især praktisk, hvis du har flere filer, da du kan placere disse i en mappe og komprimere dem alle på én gang. Som en tommelfingerregel overføres en stor fil hurtigere end en mappe, der indeholder mindre filer af samme størrelse.

7-Zip er tilgængelig til Windows, Mac og Linux og kan komprimere filer til det almindelige ZIP-format og sin egen lidt mere effektive 7ZIP. De fleste større operativsystemer kan udtrække ZIP-filer uden yderligere software. 7-Zip giver dig også mulighed for at indstille en adgangskode til at beskytte filerne, så du kan dele dem sikkert. Bare husk dog, at upload af meget store filer kan tage timeout.

Billedkredit: WD

4. Kurér og 20 TB ekstern harddisk

Den hurtigste måde at overføre et stort antal store filer på er ikke via internettet, men ved hjælp af et diskdrev og en kurér. Alle de store cloud-tjenester (Microsoft, Google og Amazon) har mulighed for at overføre store mængder data ved hjælp af harddiske.

Microsoft Azure opkræver et fast gebyr på ca 75 USD pr. lagerenhed, men du skal være parat til at komme med dit eget drev. Det svarer til Amazon Web Services' Import/Export-disk, mens Google bruger tredjeparter.

Til 719,67 USD og med 20 TB (der er også en version på 24 TB og 28 TB) er det eksterne harddisk WD My Book Duo den største og billigste enhed i sin kategori.

Overførsel af indholdet på en 20 TB ekstern harddisk på en 100 MB dedikeret linje tager mere end 500 timer (eller omkring 20 dage) på bredbåndslinjer af forbrugerkvalitet - men forvent, at det varer mere end 1 måned - og det er kun til upload. Husk at opbevare en kopi af dine filer, og krypter den harddisk, du sender afsted.

Billedkredit: Google

Selvom Gmail-beskeder kun kan have vedhæftede filer på op til 25 MB i størrelse, giver Google dig mulighed for at placere dem i dit Google Drev, når filerne er for store, og sende et link til deling. Gmail-brugere kan dele filer og mapper på op til 10 GB i størrelse. Når man tænker på, at Google giver dig 15 GB lagerplads gratis, kan du gentagne gange dele store filer helt gratis (hvor du selvfølgelig sender, sletter og så sender igen).

Google giver dig mulighed for at vælge, om du vil oprette et link, der kan deles med alle, eller et link, der kun kan ses personer, som du sender en e-mail med linket. Premium-abonnementer starter fra 1,99 USD pr. måned for 100 GB lagerplads.

Billedkredit: FireFTP

Mens FTP (File Transfer Protocol) kan være ret gammeldags sammenlignet med cloud-tjenester som Dropbox og Google Drev, er det stadig en af de mest pålidelige metoder til uploadning og downloadning af filer.

Alle operativsystemer understøtter FTP, og der er masser af hjemmesider og tilføjelsesprogrammer, der understøtter upload og download fra din browser som FireFTP. Windows- og Mac-brugere kan også gøre brug af den gratis desktop FTP-klient Cyberduck.

Den eneste ulempe ved det er, at du skal have adgang til en ekstern server (som en webhostingtjeneste). Mange virksomheder som DriveHQ har gratis lagerplads (5 GB), og priserne kan sagtens konkurrere med billige cloud-tjenester.

Billedkredit: MediaFire

Man kan kun sige, at MediaFire er tro mod sit navn - den er nemlig fyr og flamme. Tilmeld dig en gratis konto med 10 GB lagerplads. Forbind dine Facebook- og Twitter-konti, installer mobilappen og henvis venner for at tjene op til 40 GB lagerplads i bonus. Du kan uploade filer enten direkte fra din computer eller internettet og generere et link, der giver andre mulighed for at downloade dine filer fra MediaFire-webstedet.

Betalte abonnementer koster fra 3,75 USD om måneden og kommer med 1 TB lagerplads, en 20 GB-grænse for filstørrelser samt eliminering af irriterende captchas og reklamer. En anden praktisk premium-funktion er engangslinks, der sikrer, at når din modtager har downloadet dine filer, er de ikke længere tilgængelige.

Billedkredit: Hightail

8. Hightail

Hightail (tidligere under navneet YouSendIt) er lavet med henblik på erhversbrugere. Efter tilmelding kan du oprette specielle 'rum' til forskellige filer og projekter, som du derefter kan dele med andre. Den praktiske 'PipPoints'-funktion kan endda bruges til at laver noter på dokumenter, mens du og andre arbejder i dem samtidig.

Den gratis lite-version fra Hightail giver kun deling af filer på op til 100 MB i størrelse. Pro-abonnementet kan fås for 12 USD om måneden og giver ubegrænset arbejdsområde og support til filer på op til 25 GB. Der er heller ingen begrænsning på antallet af personer, der kan få adgang til en fil til enhver tid.

Billedkredit: WeTransfer

9. WeTransfer

WeTransfer er en af de mest simple tjenester, der kan bruges til deling af store filer. Et par klik med musen og hjemmesiden sender automatisk filer til dig, som er tilgængelige til download i 7 dage. Det er super brugervenligt med en trin-for-trin-guide samt en vejledning til, hvordan du kommer gennem uploadprocessen.

Du kan overføre op til 2 GB på en gratis konto, men for 12 USD om måneden eller 120 USD om året kan du opgradere til WeTransfer Plus, hvorefter du har adgang til 20 GB-filoverførsler ad gangen og 1 TB opbevaring. Du har også mulighed for at indstille en adgangskode, før modtageren kan downloade filerne - og du kan tilpasse baggrunde og e-mails, hvis du gerne vil det.

Billedkredit: Resilio

10. Resilio Sync

Værktøjet her blev tidligere kaldt BitTorrent Sync og det bruger den praktisk BitTorrent-protokol - designet specielt til deling af store filer - og som synkroniserer filer direkte mellem dine enheder. Denne P2P-forbindelse kan bruges til to eller flere enheder som en telefon og en stationær computer.

Resilio Sync understøtter også oprettelse af sikre links, så modtagerne kan downloade filer fra dine mapper. Det betyder naturligvis, at din enhed skal være online på det tidspunkt, før de har adgang til den. Selve softwarern e gratis, og der er ingen grænser for, hvor mange data du kan overføre eller gemme.

Bemærk, at det kun er Sync for enkeltpersoner, som er gratis. Sync Home, der har flere funktioner, koster 60 USD, mens Sync for Family til fem familiemedlemmer koster 100 USD.

Billedkredit: Send Anywhere

11. Send Anywhere

Send Anywhere kan fås næsten enhver platform, du kan tænke på, og kan overføre filer op til 10 GB helt gratis. Fildelingstjenesten er tilgængelig som en webapp på https://send-anywhere.com, som en browserudvidelse til Chrome, som en mobilapp til Android og iOS og som software, der kan downloades til Windows og macOS. Der er også versioner til Linux og Amazon Kindle samt plugins til WordPress og Outlook.

Browserudvidelser giver dig mulighed for at dele filer op til 10 GB, men med den betalte tjeneste kan du dele filer uden begrænsning.

Billedkredit: Dropbox

Tilmeld dig denne tjeneste til opbevaring i skyen, og alle filer, der flyttes til din Dropbox-mappe, kan deles ved hjælp af et weblink. Nogle operativsystemer giver dig mulighed for at gøre dette ved at højreklikke, mens du i andre muligvis skal logge ind på hjemmesiden og klikke på linket Del. Vigtigst er det, at den person, som du sender linket til, ikke behøver at være Dropbox-bruger - de kan nemt downloade filerne direkte fra hjemmesiden.

Dropbox har et gratis abonnement, der giver dig 2 GB lagerplads, men du kan få flere GB ved at henvise venner til at bruge tjenesten - eller øge grænsen til 2 TB ved at tilmelde dig Dropbox Plus for 9,99 USD pr. måned. Sidstnævnte giver dig også meget større kontrol over filer, bl.a. versionering samt sletning af indhold på enhed fra fjernstyring, og du kan indstille en adgangskode til downloads.