IKEA uppdaterar sin superbilliga Bluetooth-högtalare som vi älskar, som en del av deras nya fokus på hemelektronik

IKEA presenterar en färgglad ny serie hemelektronik

Serien skapas i samarbete med färgspecialisten Teklan

Två nya färger av den bärbara Vappeby Bluetooth-högtalaren finns ute nu

IKEA är ingen nykomling när det gäller hemelektronik, med smartlampor, sensorer och till och med tavlor med inbyggda högtalare. Tyvärr har många av dessa produkter saknat de djärva färger som varuhuset är känt för – men nu lovar IKEA att ändra på det med en ny serie som enligt dem ska "omdefiniera" hemelektronik.

De nya produkterna tas fram i samarbete med Tekla Evelina Severin, en designer och färgspecialist som är känd som Teklan på Instagram. Serien kommer att kombinera färg, mönster och geometriska former för att ge tekniken en mer självklar plats i hemmet, även om det omges av livliga och färgstarka inredningsdetaljer.

Det låter spännande men än så länge är detaljerna få. Däremot har IKEA gett oss en liten försmak genom att uppdatera sin superbilliga och överraskande bra bärbara Vappeby Bluetooth-högtalare (129 kronor) med två nya färger. När högtalaren lanserades förra året fanns den i svart, rött eller gult, men samarbetet med Teklan har nu resulterat i två fina nya nyanser – blå och rosa – som finns tillgängliga redan nu.

Den lite mindre roliga nyheten är att hela Teklan-serien inte väntas lanseras förrän i början av 2026 och mer information kommer längre fram. Men med tanke på hur lovande Vappeby-högtalaren är, så verkar det ändå vara värt att vänta...

Billig, färgglad .. och faktiskt bra?

Vappeby har ett imponerande ljud trots sin kompakta storlek och otroligt billiga pris. (Image credit: Future)

Om den uppdaterade Vappeby-högtalaren är en försmak av vad som kommer från IKEA:s nya Teklan-samarbete, så är det ett gott tecken – särskilt om det innebär fler prisvärda och nyskapande produkter.

Prislappen på Vappeby kan göra vissa lite skeptiska, men TechRadars ljudredaktör Becky Scarrott testade den förra året och kom till en överraskande slutsats: den är "utmärkt" och en "förvånansvärt bra Bluetooth-högtalare för pengarna".

Vi kan tänka oss att den nya rosa och blå färgen kommer att passa in utmärkt i olika inredningsstilar och rum. Du kan till och med använda högtalaren i badrummet – vårt test visade att den håller vad den lovar när det gäller vattentålighet (IP67), vilket innebär att den kan doppas ner till en meters djup och överleva i upp till 30 minuter. I vår recension skrev vi också att "det är väldigt lite som är fel med Vappeby rent ljudmässigt", så länge du "förväntar dig en framåtriktad, energisk ljudbild snarare än en avslappnad eller sofistikerad lyssning". Just därför tog den sig in på vår lista över bästa billiga Bluetooth-högtalare förra året.

Det vore fantastiskt om IKEA kunde upprepa Vappeby-formeln med andra teknikprodukter – vi tänker portabla värmare, skrivbordshögtalare, mikrofoner, kanske till och med en riktigt snygg router.