Vi testar DJI Mini 2

DJI Mini 2 spelar fortfarande i en helt egen liga och är en perfekt instegsdrönare för nybörjare som vill lära sig att flyga, filma, fotografera eller kanske bara beskåda världen ur fåglarnas ögon. Huruvida du väljer mellan Mavic Mini eller Mini 2 handlar i slutänden om hur mycket du villhöver 4K-upplösning. Oavsett vad du väljer så kommer du inte bli besviken, förutsatt att du är nöjd med att använda den under ljusa dagar.

Tvåminuters-recension

DJI Mini 2 är en ultrakompakt drönare som är så liten och enkel att använda, att du kan stoppa den i jackfickan och komma igång med den på några sekunder. Det är en utmärkt drönare för nybörjare som vill fånga 4K-video utan att behöva lära sig precis alla finesser i de dyrare DJI-drönarna som annars dominerar våra topplistor.

DJI Mini 2 är i princip identisk med Mavic Mini, men kontrollen har förbättrats. Den är både snyggare och levererar en bättre upplevelse rakt igenom.

Precis som de större syskonen i Mavic-familjen är de båda Mini hopfällbara. Med några få enkla grepp vecklar du ut propellerarmarna som förvandlar den handflatestora enheten till en fullfjädrad drönare.

I och med att DJI Mini 2 väger under 250 gram så hamnar den i den enklaste kategorin av drönare hos Transportstyrelsen. Från den 1 januari 2021 gäller nya regler och fram till dess finns det övergångregler att förhålla sig till. Det är mycket viktigt att du som funderar på att köpa en drönare läser på om de lagar och regler som gäller såväl för bruk här hemma som vid eventuella utlandsresor, innan du flyger med din drönare.

Vikten, om än fortsatt imponerande, är kanske inte fullt lika imponerande som när första Mavic Mini kröp ner under den magiska gränsen på 250 gram. Men det är onekligen fortfarande så att DJI Mini 2 är fantastiskt liten och smidig på alla plan.

Det bästa med nya DJI Mini 2 är dock dess kontroll som är helt ny med fokus på enkelhet. Även om den kanske tappat en del av Transformers-känslan så innebär den nya designen andra, stora fördelar i hantering och känsla.

(Image credit: Future)

DJIs pålitliga stabilisering har blivit lika synonymt med märket som deras val av grått som standardfärg på produkterna. En kombination vi måste säga att vi gillar.

En av de första sakerna man lägger märke till med DJI Mini 2 är att videoresultatet är fantastiskt stabilt och trevligt i allt utom de kanske mest blåsiga väder, klart imponerande med tanke på drönarens storlek.

Oredigerat videomaterial kan tyckas vara en smula platt och underexponerat i mulet väder och det är tydligt att DJI valt en försiktig bildbehandling och har framtida redigering med i åtanke när materialet spelas in.

Det finns stöd för digital zoom, men då endast till en gräns om 2x vid filmande i 4K och användbar 3x när man filmar i 1080p. Så snart ljuset försvinner så följer dock användbar zoom och till viss del även bildkvalitén med.

Batteritiden är imponerande och på en något blåsig dag får vi runt 30 minuter flygtid på en laddning när vi filmar en blandning av 1080p och 4K. Har du Fly More-kombinationen med tre batterier innebär detta alltså omkring 90 minuter total flygtid allt som allt.

(Image credit: Future)

DJI Mini 2 pris och lanseringsdatum

Tillgänglig i butik från november 2020

Finns i två olika paket, varav ett är Fly More-kombinationen

Priset börjar på 4 990 kr

DJI Mini 2 lanserades i november 2020 och erbjuds i två olika paket, ett lite billigare instegspaket med drönaren och några få, nödvändiga tillbehör. Utöver det finns det även ett Fly More-paket vars kanske viktigaste del är det faktum att du får med trippel uppsättning batterier, för att få ut omkring 90 minuter total flygtid.

Instegspaketet kommer med en prislapp på 4 990 kr och för det priset får man drönaren i sig, batteri, fjärrkontroll, extra uppsättning propellrar, skydd för kameramodulen samt en drös med kablar för att passa så många typer av enheter som möjligt.

För vårt test hade vi tillgång till Fly More-paketet som utöver ordinarie paket inkluderar inte mindre än tre batterier. Det finns också ett batteripack som kan ta emot dessa tre batterier samtidigt, en 18W laddare till detta, en väska samt lite annat smått och gott man kan ha nytta av.

Jämfört med första generationen Mini saknas dock propellerskydd i Fly More-paketet och detta är då något som man får köpa till separat i fall man önskar detta till sin Mini 2. För Fly More-paketet så hamnar prislappen på 6 690 kr.

Design

Väger endast 249 gram med måtten 131 x 81 x 58 mm

Har sensorer på undersidan men saknar annars funktionen att undvika hinder

Har nu USB-C istället för microUSB

DJI Mini 2 ärver den lilla storleken och de vikbara armarna från första generationen Mavic Mini, något som gör den liten, lätt och diskret när man flyger den. Dess vikt på under 250 gram har tidigare undantagit den från att behöva märkas upp, något som dock ändras genom nya regler som gäller från och med första januari 2021.

DJI Mavic Air 2 må vara en mycket kompakt och lätt drönare, men Mini 2 är ännu mindre och verkligen en drönare man kan ta med sig överallt, när som helst.

Bild 1 av 3 (Image credit: Future) Bild 2 av 3 (Image credit: Future) Bild 3 av 3 (Image credit: Future)

På framsidan av Mini 2 hittar man kameran som är stabiliserad i tre axlar. En kamera som ur kartong skyddas av ett plastskydd som du lätt tar av när det är dags att flyga. På baksidan hittar vi en port för microSD-kort samt kontakt av typen USB-C, en uppgradering från förra generationens microUSB och som dessutom ger dig möjlighet att snabbt ladda vid behov.

Ovanför detta hittar vi även batteriluckan och det är busenkelt att byta såväl batteri som lagringsmedia vid behov, något som är guld värt enligt vår mening.

Till skillnad från DJI Mavic Air och större drönare, så saknar DJI Mini 2 stöd för att undvika hinder. Däremot finns det sensorer riktade nedåt, så att den kan försöka undvika onödigt hårda landningar. På undersidan finns även statusindikator för batterinivån samt lampor för att du ska kunna hålla koll på din drönare även i mörkret.

Fjärrkontroll och hantering

Ny design på kontrollen, nu utan antenner

Bekant app-upplevelse genom DJI Fly appen

Kraftfull men ändå enkel att använda

Det kanske bästa med DJI Mini 2 är dess nya kontroll som är helt omgjord i enkelhetens namn och det är endast DJI Mavic Air 2 som har samma typ av avancerade kontroll i segmentet.

Med ett batteri på 5 200 mAh är det inte så konstigt att fjärrkontrollen till DJI Mini 2 väger in på hela 390 gram, långt mer än vad drönaren själv väger. Dess joysticks förvaras inuti kontrollen när de inte används och skruvas enkelt fast på respektive plats när det är dags att flyga.

På ovansidan av kontrollen har du en fjädrande hållare för din telefon, inklusive kontakt för att koppla samman de två. Med i kartongen får du kontakter för såväl Lightning, microUSB som USB-C för att täcka in merparten av alla enheter.

Vad gäller knappar så finns det en Fn-knapp som är förinställd för vertikala panoreringar med en enkel knapptryckning, en knapp för att välja läge och knappar för landning samt av/på. Utöver det har du även en lägesväljare för Cine-, Normal- och Sportläge, något som underlättar väldigt mycket när du vill undvika att leta i menyer när du flyger.

(Image credit: Future)

På baksidan av kontrollen hittar du en avtryckarknapp och en ratt för att kunna kontrollera den vertikala panoreringen. Det som är imponerande är hur alla delar av kontrollen, från joystick till ratten, är finjusterade för att ge mjukaste möjliga panoreringar även i sportläget.

En annan stor fördel med DJI Mini 2 är hur enkelt det är att komma igång, komma upp i luften och kunna utföra alla möjliga konster. Vi trodde första generationen av Mavic Mini var enkelt att hantera, men DJI Mini 2 tar det till en helt ny nivå med en intuitiv kontroll och ett förfinat styrsystem överlag.

Med möjlighet att föra över video på upp till 10 km avstånd så ökar DJI Mini 2 sin räckvidd med 150% jämfört med originalet. Hur vi än skulle vilja säga att vi har testat den till max, så kunde vi inte lagligen flyga tillräckligt högt eller långt bort för att anslutningen skulle få problem, något som är minst sagt imponerande.

DJI Fly-appen

Enkel anslutning och navigation

Man är mindre beroende av appen med den förbättrade fjärrkontrollen

Ändra inställningar och kom åt QuickShot-funktionalitet

DJI Fly-appen är en välbalanserad kombination av enkelhet men ändå med goda möjligheter att erbjuda avancerade användare extra funktionalitet.

Är du inte en passionerad drönarpilot så behöver du sällan ge dig bortom själva huvudgränssnittet, där du hittar knappar för att enkelt starta och landa din drönare, en genväg till kartan, en avtryckarknapp, möjlighet att byta läge samt genväg till galleriet.

Utöver detta får du även gott om information i gränssnittet vad gäller höjd, återstående inspelningstid, exponeringskompensation, batteriprocent samt hur god signalstyrkan är.

(Image credit: Future)

För mer avancerade användare så finns det i appen gott om ytterligare inställningar som du når via de tre punkterna i övre högra hörnet. Här kan du mer i detalj justera maxhöjd, avstånd samt din drönares hempunkt, dit den ska återvända vid problem.

Det är även via appen som du kan styra drönarens främre LED, något som kan underlätta om det är flera drönare i luften samtidigt. I och med att du kan justera hur just din lyser upp genom antingen att byta till valfri solid färg eller genom olika typer av rullande färgmönster blir det lättare att särskilja just din DJI Mini 2.

Utöver detta får du även möjlighet att visa histogram, få varning för överexponerad bild, olika former av stödlinjer för att hjälpa dig med bildens komposition samt möjligheten att styra mellan 50 Hz och 60 Hz inspelning. Det är imponerande hur DJI balanserar mellan ett enkelt och intuitivt gränssnitt men utan att offra möjligheten till mer avancerade inställningar.

Genom appen får du dessutom möjligheten till mer manuell fotografering, genom att styra slutartiden från upp till 4 sekunder för stillbild och 1/60s för video samt maximalt ISO-tal på 3200 för både stillbild som video.

Funktioner och prestanda

Upp till 4K-upplösning med 30 bilder per sekund

Stillbilder på 12 megapixel

Fem olika QuickShot-lägen

När du i DJI Fly-appen trycker på knappen för olika fotolägen får du fram en meny av olika möjligheter, foto, video, QuickShot samt panorama-lägen. Varje läge erbjuder i sin tur mer specifika inställningsmöjligheter, när du väl valt ett.

I fotoläget kan du byta mellan att ta en enkel bild åt gången, ett så kallat AEB-läge där flera bilder sammanfogas för utökat dynamiskt omfång samt timer-lägen, för att kunna ta bilder med fördröjning. Väljer du video-läget så kan du styra upplösning (1080p, 2.7K samt 4K) samt bilder per sekund vid inspelning, upp till 60 bilder per sekund vid 1080p, annars max 30 bilder per sekund.

Det finns även fem QuickShot-lägen, fördefinierade flygvägar som låter dig följa en specifik punkt genom några klassiska drönarsekvenslägen som exempelvis att cirkla runt ett objekt eller att i kontinuerlig hastighet lyfta från objektet i fråga. Utöver det finns även tre olika varianter av panorama, traditionellt, 180-graders samt 360-graders panorama.

Men hur är det då med batteritiden? På en dag med mindre blåst så fick vi omkring 30 minuter flygtid per laddning när vi filmade med en blandning av 1080p- och 4K-material. När batteriet börjar nå kritiskt låg punkt så återvänder drönaren till dess startpunkt för att kunna göra en säker landning.

Det största skälet till att köpa Fly More-paketet är just det, att det låter dig flyga mer. Med tre batterier på 2 250 mAh får du alltså runt 90 minuter flygtid ur din drönare, vilket är mycket bra.

Nu är dock inte drönarens batteri det enda viktiga, kontrollen till DJI Mini 2 har ett batteri på imponerande 5 200 mAh vilket dels räcker en evighet, dels tar några timmar att ladda. Extra fördel är att den dessutom laddar din telefon när den är ansluten med sladd.

Som om inte det vore nog, så kan du även använda laddningsdosan som medföljer Fly More-paketet med de tre batterierna som en 18W snabbladdare för din telefon eller andra tillbehör, om än på bekostnad av flygtid.

Video- och fotokvalitet

Har du tidigare använt en DJI-produkt, oavsett om det är DJI OM 4, DJI Pocket 2 eller någon av de andra drönarna, så är det genomgående temat smidigt och stabilt. DJI har en pålitlig stabilisering som har blivit närmast synonymt med företaget i sig, precis som den gråa färg som präglar merparten av produkterna.

Något man lägger märke till med videoklipp från DJI Mini 2 är att det är mycket stabilt i alla utom de kanske mest blåsiga av väder. Mycket imponerande för en så pass liten och lätt drönare.

Genomgående för alla lägen, normal (mellansnabb), cine (långsam) och sport (snabb) är att du smidigt susar fram över landskapet. Även om snabba riktningsändringar kan få horisonten att tillfälligt bli en smula sned, så styr DJI Mini 2 oftast upp det hela imponerande fort, perfekt för nybörjarpiloter.

Själva bildsensorn och optiken är i grund och botten samma som i föregående modell, vilket innebär att ägare av just föregående modell inte direkt kommer känna ett stort behov av att uppgradera.

Med optik som motsvarar 24 mm i småbildsformatet får man ungefär 83 graders bildvinkel, något som ganska väl motsvarar det mänskliga ögats synfält, om än marginellt mer vidvinkligt. Optikens bländaröppning på f/2.8 med fast fokus ger bra ljusstyrka men utan att riskera överexponerad himmel hur ofta som helst.

Bildsensor i både Mavic Mini och Mini 2 är alltså en 12 megapixel 1/2.3” CMOS-sensor med maximal upplösning på 4 000 x 3 000 pixel eller 4 000 x 2 250 pixel vid 16:9-formatet.

Även om hårdvaran i DJI Mini 2 är mycket bekant så gör förbättringar i motorer, stabilisering och vindmotståndet att kamera och dess stabilisering får ett lättare jobb och det hela innebär generellt riktigt imponerande slutresultat.

Oredigerat material kan se en smula platt och underexponerat ut, framförallt i mulet väder och det är tydligt att DJI valt en försiktig bildbearbetning med redigering av materialet efteråt i åtanke. Du kan ju trots allt förstärka skuggor i efterhand men det är betydligt mycket svårare att rädda överexponerade delar av bilden.

(Image credit: Future)

Ökningen i upplösning från tidigare maximalt 2,7K till 4K är mycket välkommet, även om det inte verkar som att det fanns några hinder för att 4K skulle kunna finnas även i föregående generation. Oavsett vilket så är ökningen i antalet inspelade pixlar mycket välkommet och innebär mer utrymme för zoom och beskärning av slutresultatet.

Digital zoom är begränsat till omkring 2x om du filmar i 4K och filmar du istället i 1080p så får du runt 3x användbar zoom. Dock begränsas detta kraftigt så snart du tappar bra ljus, åtminstone om du vill bibehålla bra kvalitet på materialet.

Som man kanske kan förvänta sig av en så pass liten bildsensor, så är det här inte en optimal drönare för att filma i sämre ljusförutsättningar. Så snart solen försvinner så får DJI Mini 2 vissa problem, även om stillbildsläget fortfarande kan fungera hyfsat. För bästa resultat rekommenderar vi kort och gott soliga, vackra dagar så långt det är möjligt.

Använder du de manuella lägena så kan du till viss del förbättra prestandan i dåligt ljus. Utöver detta så är även panorama-funktionaliteten utmärkt och rentav bättre vad gäller dynamiskt omfång än vad DJI Pocket 2 med sina 64 megapixel är i vissa typer av miljöer.

Borde jag köpa en DJI Mini 2?

(Image credit: Future)

Köp den om...

... du vill ha den bästa minidrönaren just nu

Med 4K video, förbättrade kontroller, längre räckvidd och förbättrad vindtålighet så är DJI Mini 2 den just nu bästa lätta drönaren. Den just nu starkaste konkurrenten är förra generationen av Mavic Mini, vars största fördel är ett lägre pris.

... du behöver 4K

I miljöer med bra ljus så levererar DJI Mini 2 krispigt och trevligt videomaterial utan att du behöver kompromissa med kvaliteten, även om du beskär materialet till viss del.

... du är ny som drönarpilot

Även om DJI Mini 2 kommer behöva märkas upp efter 1 januari 2021 trots sin låga vikt så är det fortfarande en otroligt lättflugen drönare som med sina intuitiva kontroller passar mycket väl för nybörjaren.

Köp den inte om...

... din budget är begränsad

Tillåter plånboken så är DJI Mini 2 är utmärkt nybörjardrönare. Är du istället på jakt efter bästa möjliga pris, så kan föregående generation Mavic Mini vara ett bättre alternativ. Den kostar mindre och erbjuder närmast identisk kamerahårdvara, även om den erbjuder maxupplösning på 2,7K istället.

... du har redan en Mavic Mini

Även om DJI Mini 2 tekniskt sett är bättre än Mavic Mini så är det inte ett tillräckligt stort hopp för att byta. Är du nöjd med 2,7K som maxupplösning så är det egentligen endast den nya kontrollen som ger störst skillnad. Vårt råd är att hålla hårt i slantarna och vänta in DJI Mini 3 istället.

... du är en nattuggla

Räknar du med att spendera många flygtimmar på natten så vill du förmodligen satsa pengarna på en mer professionell drönare istället, exempelvis DJI Phantom 4 Pro v2.0. Det som den saknar i omtanke för din plånbok och portabilitet kompenserar den istället med klart bättre videokvalitet tack vare en större 1”-sensor och andra professionella funktioner.