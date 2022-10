Focal Bathys – recension

Focal Bathys: Kort recension

Låt oss ta det från början: Ljudmässigt är Focal Bathys mer än värda sitt avundsvärda arv. Och bortsett från den trådlösa avlyssningen av hög kvalitet, kan du sätta i USB-C-kabeln i DAC-läge och få högupplöst ljud upp till 21bit/192kHz. Och om det behöver förtydligas är de är helt fantastiska att titta på. Så varför fyra och en halv stjärna istället för fem? Till det här priset får man faktiskt inte ha minsta svaghet – och konkurrensen är hård.

Focal Bathys är inte de första lurarna av de franska ljudspecialisterna – man tillverkar faktiskt några av de bästa over-ear-hörlurar som vi någonsin har haft nöjet att placera över öronen (Focal Stellia, till exempel). Men det här är Focals första satsning på trådlösa hörlurar med brusreducering och (det finns inget enkelt sätt att säga detta) – Bathys är dyra. Vi förstår skälen bakom det begärda priset – de patenterade "M"-dome-högtalarelementen i aluminium/magnesium är tillverkade i Frankrike med tekniker från de finaste Focal-hörlurarna är inte billiga; inte heller det bakgrundsbelysta emblemet i mitten av varje öronkåpa – men de är dyrare än AirPods Max och de nya Bowers & Wilkins PX8, vilket gör att de har mycket att leva upp till.

Ta på dig dem och du känner dig vacker, lyfts upp av deras detaljer, insikt och tydlighet, men använd brusreduceringen (du får alternativ för "silens", "soft" och "transparent") och du kanske upptäcker att du skulle kunna vilja få lite mer – vilket du inte kan.

Inget av våra klagomål angående Bathys hänför sig till deras ljud, oavsett vilken brusreduceringsprofil du väljer – och även om de billigare Sennheiser Momentum 4 Wireless (vilka lanserades i augusti 2022) har dubbla batteritiden med 60 timmar jämfört med 30 timmar hos dessa och många andra lurar (t.ex. Sony WH-1000XM5 som lanserades i maj 2022) så är det mer än tillräckligt för oss.

Bathys Focal and Naim-app (du sveper åt höger för Focal eller åt vänster för Naim, som någon sorts audiofil dejtingapp) är också sympatisk och har alla nödvändiga funktioner för att hjälpa dig att lyssna, inklusive en fembands EQ-flik med användbara förinställningar.

De fysiska knapparna på örnkåporna känns dock lite tunna och prototypliknande, och vi tycker att de är lite svåra att justera när vi använder lurarna. Dessutom knirrar huvudbandet ibland under användning vilket påverkar det annars utmärkta ljudet.

Återigen, för den här typen av ljud är vi beredda att förlåta det mesta – för oss är ljudet avgörande. Men det stora försäljningsargumentet här är trådlös lyssning, så vi måste påpeka dessa mindre brister i vad som fortfarande är en härligt klingande uppsättning over-ears.

Focal Bathys review: Pris och säljstart

Släpptes den 4 oktober 2022

Kostar 8 990 kr

Focal Bathys är tillgängliga nu och kostar 8 990 kr.

Detta gör dem dyrare än nästan alla klassledande hörlurar i detta utrymme, inklusive Bowers & Wilkins PX8 (7 498 kr), Sennheiser Momentum 4 Wireless (3 790 kr) och klassledande Sony WH-1000XM5 för 4 990 kr.

Och låt oss inte glömma att de ovannämnda Sennheiser-lurarna har dubbelt så lång uthållighet som Focal Bathys (även jämfört med XM5 och Bowers & Wilkins PX8 också om vi ska vara ärliga) vilket gör att prissättningen känns lite arrogant. Om än inte lika arrogant de kanske största konkurrenterna när det gäller ljudet – Mark Levinson No. 5909, som kostar hela 11 990 kr

Och priset för Focal Bathys känns plötsligt relativt rimligt – för vad vi än har att säga om dem, så är ljudkvaliteten exceptionell och prisvärd.

Focal Bathys review: Funktioner

USB-C kabelanslutet DAC-läge för strålande högupplöst ljud

ANC är bra snarare än exceptionell

On-ear-kontrollenar är opålitliga under testning

Det stora dragplåstret här är den medföljande USB-C till USB-C-kabeln, eftersom den ger dig tillgång till avkodning i upp till 24bit/192kHz, beroende på hur bra din ljudfil är. Vi tar vår Samsung Galaxy S21 och ansluter, växlar reglaget på Bathys högra öronkåpa till "DAC" och börjar lyssna på Fontaines D.C. i High-Res Lossless på Apple Music. Det är sublimt – men det är intressant att notera att den strålande trådbundna prestandan är ett stort försäljningsargument med tanke på att dessa lurar saluförs som en i huvudsak trådlös produkt.

Kanske är det bäst att tänka på Focal Bathys som trådbundna over-ears i premiumklassen som dessutom erbjuder möjligheten att lyssna trådlöst, eftersom detta är Focals första uppsättning trådlösa over-ears. Och det har både för och nackdelar. Ljudet är exceptionellt oavsett om du lyssnar trådbundet eller trådlöst, men om du i huvudsak är van vid trådlös lyssningsutrustning från sådana märken som Sony, finns det saker du kommer att sakna.

Focal Bathys specifikationer är bra, men med tanke på konkurrensen är de inte utmärkta. Till exempel kan de två ANC-profilerna och ett transparensalternativ inte justeras, det finns inget utrymme för att optimera mikrofonerna eller röstupptagningen när du är i ett samtal (utöver Focals implementerade Clear Voice Capture-teknik), och det finns inte heller någon bäraredetektering, så din musik pausas inte automatiskt när du tar av lurarna. Det här är små saker att gnälla över, men på den här premiumnivån förväntar vi oss dem – och alla som är vana vid att deras musik pausar när de lyfter på en öronkåpa kommer snart att sakna det när det inte händer.

Det finns auto-standby (som skickar lurarna till lågeffektläge efter en period av inaktivitet) och en knapp för att komma åt din röstassistent. Focals logotyp, upplyst med en vit bakgrundsbelysning på varje öronkåpa, kan också stängas av i den snygga men ändå njutbara Focal and Naim-appen.

Sedan finns det den intuitiva fembands EQ-fliken, som inkluderar förinställningar eller kan justeras manuellt – och som vi verkligen gillar. Vi kanske hade velat ha lite mer uthållighet än 30-timmars batteritid, även om detta slår både Bose QuietComfort 45 och Bose Noise Canceling 700, som erbjuder mellan 24 och 30 timmar. En snabb laddning på 15 minuter ger dig dessutom fem timmars uppspelning – ett påstående som vi kan garantera.

Som du kan förvänta dig har Focal här antagit ett traditionellt tillvägagångssätt för on-ear-kontrollerna genom att de alla är fysiska knappar, med volym, uppspelning, ström och en dedikerad knapp för åtkomst till din röstassistent (Alexa, Google Assistant, Bixby och Siri stöds alla) på den högra öronkåpan, plus en ANC-knapp på den vänstra hörselkåpan, som växlar mellan "silent" (den högsta ANC som Bathys kan uppbringa), "soft" (lågnivåljuddämpning) och "transparent" för att filtrera in externt omgivningsljud.

Bathys Bluetooth 5.1-codec inkluderar stöd för både aptX och aptX Adaptive för den bästa trådlösa Bluetooth-upplösningen (och lägsta latens) som finns tillgänglig för närvarande. Vad du inte kommer att få är stöd för Sonys LDAC-codec med högre upplösning – men det är en relativt liten fråga när aptX Adaptive finns på menyn.

Funktioner: 3.5/5

Focal Bathys review: Design

Fantastiska bakgrundsbelysta logotyper på öronkåporna

Väldigt bekväma

Knapparna känns lite ömtåliga

När lurarna bärs (särskilt när den bakgrundsbelysta logotypen på varje öronkåpa är upplyst i läge "hög") är detta verkligen en slående uppsättning hörlurar.

Alla som är bekanta med Focal Stellia vet att den St. Etienne-baserade ljudspecialistens utskurna, nästan webbliknande öronkåpsaccenter glittrar och skimrar under ljuset, men även om byggkvaliteten här antyder prisvärda smycken, magnesium och aluminium känns de lite obetydliga snarare än starkt utstickande (vågar vi säga plastiga?), och det där huvudbandet i äkta läder, även om det är väl vadderat, knirrar lite under användning, vilket med tiden påverkar den övergripande njutningen.

Bathys vikbara design innebär att öronkåporna ligger plant för att passa snyggt i den medföljande väskan, men observera att Bathys anammar den nuvarande utvecklingen med lurar som inte fälls upp helt i huvudbandet.

I deras hårda, tygklädda bärväska hittar vi också en USB-C till USB-C-kabel för både laddning och för USB-C DAC-läget (som för övrigt ger dig 10 extra timmars batteri i upp till 40 timmar av lyssning), en 3,5 mm till 3,5 mm hörlursuttag (som ger dig 35 timmars speltid – ja läget måste vara i "på" för att använda detta, så du lyssnar inte passivt) och en USB-C till Lightning-dongel.

Komfortnivåerna är verkligen mycket bra, men under användning tycker vi att on-ear-knapparna är lite ömtåliga och opålitliga. Alternativet för att hoppa framåt (som borde vara så enkelt som ett dubbeltryck på mittknappen mellan alternativen för volym upp/ned) för att flytta till nästa låt visar sig vara särskilt svårt för oss att få till – Bathys ignorerar oss antingen eller pausar musiken och återuppta det, vilket är synd.

Design: 3.5/5

Focal Bathys review: Ljudkvalitet

Fantastisk musikalisk klarhet, djup och rymd

USB-C DAC-läget är en fröjd

Agil presentation över frekvenserna

Vi streamar Fontaines D.C.s Big Shot i High-Res Lossless på Apple Music, och rockgitarrreverbet i vårt vänstra öra tillsammans med rytmen i vårt högra är energisk, smidig och spännande. Det här är ett argt spår och och Bathys är inte rädda för att följa med. Grian Chattens sång är gränsöverskridande hånande och full av känslor när den anländer mitt i denna breda och begåvade ljudbild.

Den rytmiska glädjen i Hootie & the Blowfish's Only Wanna Be With You är något helt annat tonmässigt – och det klarar lurarna lika enkelt. Texturen i det häftiga introt avslöjar skickligt uppbyggda lager, från bas till slagverk, gitarrer, bakgrundssång och Darius Carlos Ruckers avslappnade sångstilar.

Stormzys Vossi Bop är en hård utmaning för basen i alla hörlurar, och Bathys klarar den med råge. Cymbaler kommer genom varje öra när introt lätt sjunker ner till det smutsiga djupet, men Bathys levererar den låga delen med smidighet och panache. Allt vi kastar på dessa lurar hålls vackert i schack hela vägen, över frekvenserna.

Vår spellista fortsätter till Big For Your Boots och känslan av att låten snabbt anländer och plötsligt sköljer över dig är vackert hanterad. I vad som är inget mindre än ett krigsrop är Stormzys sång precis så tredimensionell som den borde vara.

Jämför dem med den nya klassledaren på nivån, Bowers & Wilkins PX8, och vi hör en marginell skillnad när det gäller överflöd och nöje hos PX8 jämfört med detaljerna, vidden och förfiningen hos Focal Bathys. Vilket du gillar bäst kommer till stor del att bero på om du föredrar en integrerad, detaljerad, expansiv, raffinerad lyssning (Bathys), eller något som skryter med smidighet och ett extra uns av dynamiskt byggande och kraft med en något mer begränsad ljudbild (PX8) men återigen, det är ett väldigt tätt lopp här – båda lurarna är solklara femmor när det gäller ljudbilden.

Ljudkvalitet: 5/5

Focal Bathys review: Värde

High-end ljud för high-end pengar

ANC kan vara bättre på den här nivån

Bra snarare än utmärkt batteritid

Detta är långt ifrån budgetvänligt territorium och de mindre problem vi hade med byggkvaliteten tillsammans med de få utelämnandena i specifikationerna påverkar värdet givet deras high-end prissättning.

Bristen på automatisk avstängningsidentifiering av bärare, det faktum att de tre ANC-profilerna är begränsade till silent, soft och transparent – och du kan inte avstå från dem helt eftersom det är omöjligt att stänga av ANC helt – och knapparna som får oss att hellre knappa på vår telefon istället för att använda dem påverkar också bedömningen.

Esset i Focal Bathys ärm är att de är i huvudsak drivna, trådbundna over-ears som dessutom råkar erbjuda trådlös Bluetooth-lyssning, och ljudet när man lyssnar på båda sätten är utmärkt. Och det är svårt att sätta ett pris på det – så om ljudkvaliteten är avgörande för dig bör Focal Bathys fortfarande finnas på din lista.

Värde: 4/5

Ska du köpa Focal Bathys?

Focal Bathys Attributes Notes Rating Funktioner Utmärkt USB-C DAC-läge, bra EQ-optimering, standard snarare än utmärkt ANC 3.5/5 Design Vackra bakgrundsbelysta öronkåpor men något tunna knappar 4/5 Ljudkvalitet Detaljerade, expansiva och vackert raffinerade 5/5 Värde Om ljudkvaliteten är av största vikt är de värda varenda krona – men det finns nackdelar 4/5

Köp dem om …

Du gillar möjligheten att lyssna via kabel

Focal Bathys är verkligen ett fantastiskt par strömförsedda, trådbundna USB-C-over-ears som råkar erbjuda trådlös Bluetooth-lyssning också. Om det här är vad du verkligen vill ha kan de vara uppsättningen för dig.

Du är beredd att betala extra för detaljerat ljud

För detaljer, förfining, vidd och klarhet är ljudet här oöverträffat i en trådlös design. Men du kommer att få betala för det.

Du redan äger en trådlös Naim-högtalare

En app för att styra all din Naim/Focal-utrustning. Trevligt!

Köp dem inte om ...

Du vill ha klassledande ANC

Det finns där och det hjälper, men ANC här omsluter dig inte i en bubbla av tystnad ens på högsta nivå – och det är omöjligt att justera nivåerna manuellt.

Du vill ha lurar som fälls ihop helt

Som med det senaste från Sony, B&W och Sennheiser, ligger Focal Bathy-hörlurarna platt men kan inte fällas ihop för enkel transport.

Du behöver klassledande batteritid

Sennheiser Momentum 4 Wirelsess kan erbjuda dubbla de 30 timmar som erbjuds av Focal Bathys. Men 30 timmar (eller upp till 40 i trådbundet DAC-läge) är knappast dåligt ...

