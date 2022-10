Bowers & Wilkins PX8 – recension

Överlägsen komfort under användning

Bowers & Wilkins PX8: Kort sammanfattning

Ljudmässigt är Bowers & Wilkins PX8 nu i toppen av de trådlösa bästa over-ear-hörlurarna på marknaden. Nu har vi redan sagt det, så om det är allt du behöver höra önskar vi dig lycka till. Men om du vill veta varför vi sa "ljudmässigt" snarare än "bäst i test", och varför denna recension ger lurarna fyra och en halv stjärna snarare än hela fem – läs vidare.

B&W PX8 är ett glänsande par trådlösa over-ear-hörlurar, utan tvekan. Men låt oss redan nu göra en sak klar: PX8 är dyra. Det finns goda, påtagliga, förståeliga skäl till detta – nya 40 mm högtalarelement i kolkon ersätter befintliga element i de mer prisvärda Bowers & Wilkins PX7 S2 och de pressgjutna aluminiumarmarna, diamantslipade ljusmetalldetaljer och nappaläder höjer bygget till high-end territorium – men för vissa är allt som är hetare än AirPods Max lite för mycket med tanke på det nuvarande ekonomiska klimatet. Och vi förstår till fullo.

Men vi har också hört hur Bowers & Wilkins PX8 låter och, ekonomisk kris eller inte, så är de exceptionella.

Bowers & Wilkins medger att uppdraget var enkelt: Uppnå bästa möjliga trådlösa over-ears och tänk på kostnaden. Och trots att de kostar en del, har den brittiska ljudspecialisten har uppfyllt uppdraget. Att sätta på dessa hörlurar är att uppleva en stolthet över ägande som sällan upplevs, inte ens på den här nivån – något vi inte kände med de lite konstiga AirPods Max, till exempel. Och trots priset är ljudkvaliteten för pengarna här sublim.

Finns det då några problem med lurarna? Ja, men inga av dessa problem har med ljudet att göra, och det är där dessa lurar verkligen lyser. Men problemen är också orsaken till att vi drog av en halv stjärna i betyget i denna annars lysande recension. De billigare Sennheiser Momentum 4 Wireless (lanserades i augusti 2022) erbjuder hela 60 timmars batteritid även med ANC igång, och du får bara 30 timmar här – även om det är lika mycket du får hos Sony WH-1000XM5 (som lanserades i maj 2022 – vi vill spara dig besväret med att kontrollera). Dessutom kan brusreduceringen inte anpassas, EQ-justeringarna är begränsade till diskant och bas, och det finns inga stora extrafunktioner.

Men det är där det negativa slutar. På andra ställen samlar Bowers & Wilkins Music-appen nu dina streamingtjänster på ett ställe (förutsatt att dessa är Tidal, Deezer, SoundCloud eller Qobuz, även om B&W hoppas kunna arbeta med Apple Music i framtiden) och tack vare appen skapar man ett B&W-ekosystem där allt som kommer genom dina lurar enkelt kan överföras till din Zeppelin, Formation Wedge eller andra B&W-högtalare som stöds.

Som trogna TechRadar-läsare vet, i det här huset är ljudet kungen. Och ljudprestandan här är detaljerad, smidig, rymlig, musikalisk och inget mindre än förtjusande. Om du har råd och vill ha de bäst klingande trådlösa lurarna på marknaden kommer du inte att bli besviken på PX8.

Bowers & Wilkins PX8 – Pris och säljstart

Lanserades den 28 september 2022

Kostar 7 498 kr

Bowers & Wilkins PX8 finns tillgänglig att förbeställa nu för 7 498 kr. HiFi-klubben räknar med att få dem i lager den 27 oktober.

7 498 kr är dyrt, vi vet, men så är det här också toppskiktet i B&W:s utbud av lurar.

Men det går inte att mörka det faktum att detta gör PX8 dyrare än Apple AirPods Max, Sennheisers Momentum 4 Wireless och de klassledande Sony WH-1000XM5, som säljs för 4 990 kr (och som ofta kan hittas billigare).

Och med tanke på att Sennheiser-lurarna har dubbelt så stark uthållighet som Bowers & Wilkins PX8 så börjar prissättningen se lite ambitiös ut …

Och ändå är den inte det. Varför? Eftersom ljudkvaliteten gör dem till ett exceptionellt köp. Svårare än så är det inte.

Bowers & Wilkins: Funktioner

Utmärkt stöd för musikappar för ekosystem med flera rum

Enkla, pålitliga fysiska on-ear-kontroller

ANC- och transparensprofiler kan inte anpassas

Medan Bowers & Wilkins PX8:s specifikationer är bra snarare än utmärkta (ANC-profilerna består av på, av eller pass-through, medan EQ endast involverar bas- och diskantreglage, så alla som hoppas på fullständiga fembands EQ-inställningar bör se sig om någon annanstans) så ska du komma ihåg att det som PX8 gör, gör de verkligen mycket bra.

Det finns bärardetektering och automatiskt standbyläge (som skickar dem till lågströmstillstånd efter 15 minuters inaktivitet) som båda kan slås på eller av, och den vänstra snabbknappen kan anpassas beroende på om du vill bläddra genom ANC-profiler eller få tillgång till din röstassistent.

En fin touch här är möjligheten att ställa in streamingkvaliteten (med din mobildata eller Wi-Fi) och bärardetektering på låg, normal eller hög. Om PX8 misslyckas med att pausa när du lyfter en öronkåpa för att prata med en kollega, ställ in den till hög. Pausar de oväntat under användning? Växla till låg.

Vi kanske hade hoppats på mer än "standard" 30-timmars batteritid, även om detta är bättre än både Bose QuietComfort 45 och Bose Noise Canceling 700, som erbjuder mellan 24 och 30 timmar. En snabb laddning på 15 minuter ger dig dessutom sju timmars uppspelning – ett påstående som vi testade och fann vara sant.

Det finns ett traditionellt tillvägagångssätt här när det kommer till on-ear-kontroller, men de fungerar bra, med volym-, uppspelnings- och strömknappar på höger öronkåpa och en "snabbfunktion"-knapp till vänster, som vi använder för att snabbt byta ANC. Angående detta är ANC här bra och tar bort allt utom de mest bullriga bussarna och flygplanen över huvudet när vi går in på kontoret.

Transparensläget är en mer subtil affär helt och hållet och verkar lite ovillig att aktivt filtrera in omgivande ljud lika ivrigt som Sennheiser Momentum 4 Wireless. Som sagt, det finns en markant skillnad i ljudgenomströmning – du kommer att höra omvärlden – men vi skulle ha dragit upp det en smula, om det var möjligt.

B&W PX8 kommer med Bluetooth 5.2 plus stöd för aptX Adaptive (en av de bästa Bluetooth-codec som finns idag) samt aptX och aptX HD, och de sex mikrofonerna totalt (fyra för ANC, två för samtalshantering) gör ljudet tydligt under telefonsamtal.

Funktioner: 4/5

Bowers & Wilkins PX8: Design

Vackra metallaccenter (särskilt på den beiga färgen)

Elementen är vinklade mot bärarens öra

Spännkraften är perfekt

När det gäller flärd och skönhet har Bowers & Wilkins nått hela vägen med PX8. Det här är lurar att se och synas. Att justera huvudbandet är en jämn, tyst upplevelse, och de mjuka, rikliga öronkåporna roterar för att ligga platt runt halsen vid det sällsynta tillfället de inte bärs över dina öron.

Ja, PX8 återspeglar den nuvarande förkärleken för design med lurar som roterar för att ligga plant men inte fälls upp, precis som hos Sony WH-1000XM5 och Bowers & Wilkins PX7 S2 (snarar än de äldre, hopfällbara Sony WH-1000XM4).

Och som du kan förvänta dig kommer dessa lurar med ett hårt skal – en tygklädd väska, men det är särskilt trevlig eftersom de medföljande kablarna (USB-C till USB-C för laddning, USB-C till 3,5 mm om din enhet har en sådan port) har ett eget litet fack med ett magnetiserat lock, placerat i det döda utrymmet under bågen av huvudbandet.

Komfortnivåerna är fantastiska under hela vår lyssning också, med riklig stoppning på undersidan av huvudbandet och en klämkraft som är lika perfekt som vi någonsin har känt; inte för hårt men betryggande säkert.

Allt som allt (och med risk för att överdriva) gillar vi verkligen både premiumutseendet och känslan hos dessa hörlurar.

Öronkåporna är ganska tjocka, men inuti elementen monterade i en vinkel, så att de är parallella med dina öron, inte med utsidan av öronkåporna. Detta är designat för att hjälpa till med timing och precision i ljudet.

Design: 5/5

Bowers & Wilkins PX8: Ljudkvalitet

Suverän smidighet och musikalisk klarhet

Vackert vidsträckt och detaljerat ljud

Tung men smidig bas

Genom att stänga av alla ANC-profiler streamar vi Tom Pettys Free Fallin' på Tidal och de milda, eftertänksamma gitarrerna låter lika tredimensionella och energiska när vi lyssnat med en trådbunden design. Pettys sång är central och detaljerad genom ett smidigt och expansivt mellanregister. Bakgrundssången som kommer in på "Ventura Boulevard" är distinkt, skiktad och ges extra utrymme för att påverka.

Plockade strängar i Sukhwinder Singhs Haule Haule och slingrande slagverk får oss att stampa fötterna och är bara två av de sakkunnigt hanterade musikaliska trådarna i PX8:s sammanhållna, livfulla mix. Vår spellista fortsätter till Bol Na Halke Halke av Mahalakshmi Iyer och Rahat Fateh Ali Khan och om du får en chans uppmanar vi dig att lyssna på den. Hör hur introt ormar från bakom ditt vänstra öra till över nära ditt högra, och skrapar din lillhjärna och nackloben på vägen. Notera också den dynamiska uppbyggnaden från nästan tystnad till en kakofoni av flöjter, trummor, stråkar och Iyers klockliknande sång genom den gnistrande diskanten.

De är lika uttrycksfulla och tunga i den låga delen också. Streama Stormzys Mel Made Me Do It och det ovanliga bakgrundsspåret blir levande. Yelps, trumknäppar, uttalanden om "inte flygande ekonomi" och skakiga rytmiska ljudartiklar springer fram ur det saftiga grime-riffet, men det hela underbyggs av ett regimenterat, skarpt framförande genom basen.

Hur jämför de sig med Sennheiser Momentum 4 Wireless? Tja, med tanke på prisskillnaden är det knappast rättvist – PX8 är dubbelt så mycket av allt. Men vi gör det ändå, enbart för att Momentum 4 Wireless är ett femstjärnigt förslag.

Den extra energin, djupet, den känslomässiga kraften och den övergripande nedsänkningen i musik av utmärkt kvalitet placerar PX8 i en annan liga – vilket är förståeligt och detta uttalande är inte avsett att lägga ner Sennheiser-hörlurarna. Vad vi säger är att om din budget sträcker sig till den här nivån är de ljudmässiga vinsterna värda det i insatserna för ljud per krona. Ljudet här är exceptionellt – men du måste betala för det.

Ljudkvalitet: 5/5

Bowers & Wilkins PX8: Värde

High-end ljud och konstruktion till en hög kostnad

ANC kunde dock vara bättre i prisklassen

Standard snarare än utmärkt batteritid

Det här är inte ett budgetvänligt territorium (kom ihåg att PX8:s syskon, Bowers & Wilkins PX7 S2 kostar 3 000 kr mindre) och de mindre utelämnanden i PX8:s specifikationer påverkar värdet här med tanke på deras avancerade prissättning.

Vilka utelämnanden syftar vi på? Avsaknaden av fembands EQ (du kan bara anpassa bas och diskant), det faktum att de tre ANC-profilerna är begränsade till på, av och omgivningsljud (vilken inte går att justera), den bra snarare än utmärkta batteritiden … på den här nivån är det vårt jobb att vara petiga.

PX8:s två starkaste försäljningsargument är dess strålande utseende och exemplarisk ljudkvalitet. Om dessa två funktioner är av yttersta vikt för dig, representerar PX8 några av de bästa brusreducerande hörlurarna du kan köpa – men du måste betala dyrt för äganderätten.

Värde: 4/5

Ska jag köpa Bowers & Wilkins PX8?

Bowers & Wilkins PX8 Attributes Notes Rating Funktioner Bra batteri, standard snarare än utmärkt ANC- och EQ-optimering 4/5 Design De är helt enkelt fantastiska 5/5 Ljudkvalitet Nitisk men ändå expansiv och känslomässig; en sonisk behandling 5/5 Värde Ursäkta standardbatteritiden och ANC-profilerna och PX8 representerar fortfarande ett utmärkt ljud-per-krona-värde 4/5

Köp dem om ...

Du gillar att se bra ut

Alla bryr sig inte om utseende. Men om du vill att folk ska titta längtansfullt på dina lurar och undra vad du jobbar med för att ha råd med dem, är dessa förmodligen lurarna för dig.

Du är beredd att betala extra för klassledande ljud

Det råder ingen tvekan om att PX8 låter helt häpnadsväckande i detaljer, klarhet, energi och smidighet. Om du har råd kommer du inte att bli besviken

Du redan äger en trådlös högtalare från Bowers & Wilkins

Tack vare B&W Music-appen kan du nu överföra din spellista från dina PX8-lurar till din Formation Wedge när du går in genom dörren. Häftigt!

Köp dem inte om ...

Du behöver klassledande batteritid

Sennheiser Momentum 4 Wireless kan erbjuda dubbla de 30 timmar som PX8 erbjuder. Men tänk på att 30 timmar knappast är dåligt det heller …

Du önskar lurar som fälls ihop helt

Bowers & Wilkins PX8 följer den senaste tidens tendens (se det senaste från Sony och Sennheiser) att ligga platt men inte fällas ihop för enkel transport – även om du får ett särskilt snyggt hardshell-fodral.

Du vill ha alla EQ-tweaks

Du får bara bas och diskant här – så fans av fembands-EQ kommer att bli besvikna. Som sagt, vi skulle ändå inte pilla så mycket med EQ med tanke på ljudkvaliteten ...

