Dynasty Warriors 9 Empires - recension

Testinformation Speltid: 28 timmar Plattform: PS5

Om någon har sagt "krig förändras aldrig" var det förmodligen ett fan av Dynasty Warriors. Koei Tecmos berömda hack-and-slash-spel är lika populärt efter ett decennium och formeln har förfinats genom otaliga spinoffs och expansioner utan att spelet har förlorat sin unika karaktär. Dynasty Warriors 9 Empires är den senaste strategiorienterade varianten och denna markerar den nionde i ordningen.

Empires behåller dock Dynasty Warriors välkända formel: du marscherar fortfarande in i strid mot hundratals fiender och slungar ditt svärd genom horder av fiender varje gång du trycker på knappen. Men bortom själva striderna är ditt mål att förena landet under en samlad fana genom diplomati och belägringar. Du väljer mellan att prioritera att stärka militären, koncentrera dig på diplomatiska frågor eller skapa allianser med andra nationer för att göra framsteg i spelet.

Empires är väldigt annorlunda från Dynasty Warriors 9, men det är ändå precis vad du har förväntat dig. Om du inte redan älskar den här serien kommer denna nya strategiska version förmodligen inte att övertyga dig. Om du redan är ett fan finns det mycket att gilla här – men ändå inte tillräckligt.

Dynasty Warriors 9 Empires – pris och släppdatum

Vad är det? En strategiorienterad version av Dynasty Warriors 9

Utgivningsdatum? Den 15 februari 2022

Var kan jag spela det? Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5

Pris? Lanseringspris 699 kronor, men går ofta att få till ett billigare pris

En trött romans

(Image credit: Koei Tecmo)

Liksom sina föregångare hämtar Empires inspiration från Luo Guanzhongs 1300-talsroman The Story of the Three Kingdoms. Det finns åtta uppdrag i Conquest Mode baserade på historiska händelser, som de gula turbanernas uppror och Slaget vid Guandu. Du kan blanda karaktärer från dessa perioder genom specialuppdraget Gathering of Heroes. Oavsett vilken tidslinje du väljer är ditt mål att ena Kina.

Uppdelat på dessa uppdrag kan du välja bland 90 officerare från olika rang som alla är baserade på historiska figurer. Vi själva skulle rekommendera att du börjar med en Ruler, eftersom bara de kan bestämma om de ska invadera andra kungadömen, till skillnad från generaler och underordnade officerare. Det finns också ett skaparläge där du kan skapa dina egna karaktärer, om du föredrar att skapa dina egna officerare. Valmöjligheterna här är kanske inte de mest heltäckande, men det får gå.

Du kan välja mellan 90 olika officerare i Dynasty Warriors 9 Empires. (Image credit: Koei Tecmo)

Dynasty Warriors 9 Kingdoms gör det inte enkelt att starta ett krig.

Ditt uppdrag börjar med att bestämma agendan för ditt rike. Du kommer att möta många fiender och det är inte så enkelt som att bara välja nästa strid från en karta. Ditt krigsråd kommer att ge förslag på beslut indelade i fyra olika ämnen: inrikes angelägenheter, mänskliga angelägenheter, diplomati och militära angelägenheter. Du kan också lägga till fler politiska mål, som att uppgradera försvaret och öka ransonerna. När du har fattat dina beslut har du sex månader på dig att slutföra dessa planer. Sedan sammankallar man krigsrådet igen och fattar beslut om en ny agenda.

Dynasty Warriors 9 Kingdoms gör det inte enkelt att starta ett krig. Man kan inte bara attackera grannländer. Soldaterna kommer inte att slåss om det inte finns tillräckligt med ransoner eller försäkran om att detta inte kommer att leda till förlust av territorier. Du behöver organisera utvecklingen av jordbruk och handel, stimulera rekrytering och kanske till och med inleda några allianser för att förhindra andra kungadömen från att invadera dina territorier.

Till strid

Den öppna världen i Dynasty Warriors 9 Empires är ganska tom. (Image credit: Koei Tecmo)

Empires är ett spel som kräver tålamod. Även om det kan verka drygt att bläddra igenom menyer får du ett djup som du normalt inte förväntar dig av Musou. Du kan också utforska spelets öppna värld, men jämfört med huvudspelet känns denna väldigt tom. Sidouppdragen från huvudspelet saknas här, så utforskningen handlar i första hand om att rekrytera nya soldater.

Efter sex månader (i spelet) kan du äntligen genomföra en invasion. Innan slaget börjar på allvar kan du begå ett sista litet bedrägeri. Du kan skicka ut en officer för att sätta i verket en "hemlig plan". Detta kan vara att organisera förstärkningar som kommer att ansluta sig till dina styrkor i stridens hetta eller skapa svåra väderförhållanden som förstöra för fienden. När du lyckas med sådana knep, kan de bli avgörande för resultatet av striden.

Det som verkligen skiljer Empire från Dynasty Warriors 9 är att striderna är centrerade kring belägring av borgar. Ditt mål är att använda belägringsvapen för att bryta igenom fiendens slottsportar. Väl inne måste du slåss mot fiendens befälhavare i en duell – med en dödlig utgång som avgör striden. När du försvarar dig är positionerna omvända och du måste avvärja fiendens attacker.

Dynasty Warriors 9 Empires lägger stort fokus på belägringar. (Image credit: Koei Tecmo)

Kärnan i Dynasty Warriors 9, det vill säga hack-and-slash-gameplay, är för det mesta intakt. Du styr en praktiskt taget övermänsklig officer i strid på ett stort slagfält. Genom att slunga omkring vilt med vapnet kan du komma långt och om du ser till att vapnet är anpassat efter fienden kan du orsaka enorm skada. Du beordrar infanteriet att attackera kavalleri, kavalleriet att jaga bågskyttar och bågskyttar för att skydda infanteriet – och totalkrossa fienden. Secret Plans ger dig extra bra kontroll över slagfältet och låter dig aktivera stridsbonusar som elemental-attacker eller healing. Om du dessutom lyckas ladda din Musou Gauge med lyckade attacker mot fienden, kan du göra en tung, filmisk attack för att rensa slagfältet runt dig.

Tyvärr faller stridsscenerna in i de gamla vanliga Dynasty Warriors-fällorna. Spelare kan skicka kommandon från pausmenyn, men det är organiserat på ett krångligt sätt. Dessutom blir det ganska repetitivt att bara erövra borgar och försvara territorier, men Secret Plans kompenserar till viss del för detta. Men nu när vi har spelat flera olika upplagor i den här serien, kan vi inte förneka att det finns något djupt tillfredsställande med att svepa ned rader av fiender som kommer flygande mot dig.

Berättelsen skrivs av segrarna

Dynasty Warriors 9 Empires har en del prestandaproblem. (Image credit: Koei Tecmo)

Om du har gått segrande ur striden, kan du sedan försöka rekrytera enskilda officerare från den motsatta sidan, efter att ha erövrat dem i strid. Skulle de vägra kan spelare välja att avrätta dem eller låta dem gå. När du är klar kommer du att höja nivån på din officer och tjäna nya titlar som ger ytterligare hemliga planer och sällsynta ädelstenar, de sistnämnda ger dig bättre stats när de används. Det är ett trevligt sätt att komplimentera den mångsidighet som Empires ger officerare.

När du är klar kommer du att återgå till att hantera politiska angelägenheter och cykeln fortsätter igen. Det finns mycket att gilla med Conquest Mode, men utöver detta önskar vi att det fanns mer i spelet. Mekaniskt skiljer sig dessa åtta kampanjer inte jättemycket från varandra utöver mellansekvenser och tutorials. Det finns inga andra lägen. Allt vi har är ett galleri för att välja mellan olika officerare och tidigare upplåsta cutscenes.

Det största tekniska problemet är att PS5-versionen lider av ganska mycket screen tearing under strider och det hjälper inte att byta mellan olika grafiklägen. Som referens prioriterar "Action Mode" en bättre bildhastighet, medan "Movie Mode" erbjuder en högre upplösning vid 30 fps.

För att göra saken värre, drabbades cutscenes också av märkbara bildfrekvensfall under hela spelet. Detta var förvånande eftersom det inte var ett problem under själva striderna. Vi hoppas att dessa problem fixas i framtida uppdateringar, men just nu saknas det en del med tanke på vad vi förväntar oss från en ny konsolgeneration.

Omdöme

Dynasty Warriors 9 Empires är roligt, men har en del brister. (Image credit: Koei Tecmo)

Dynasty Warriors 9 Empires är skapat för en nischpublik och vänder sig till dem som är ute efter en mer strategisk upplevelse samtidigt som de sveper igenom hundratals fiender. Koei Tecmo försöker inte uppfinna hjulet på nytt här, men en del stora brister hindrar det från att bli mer än ännu ett nytt tillskott.

Förutom Conquest Mode kändes Empires ganska tomt och inte ens hemliga planer kunde hindra dem från att hamna i välbekanta problem. Det är fortfarande en hyfsad version och det finns mycket roligt att pyssla med, men om du hoppas på en sådan där oförglömlig action som Dynasty Warriors är känd för, kanske det är bättre om du håller dig till originalutgåvan.