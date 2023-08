Så ser USB-C-portarna till Iphone 15 ut

Iphone 15 kommer att förses med USB-C för laddning och dataöverföring istället för den åldrande Lightning-porten som finns där idag (och för att EU bestämt så ). Eller är det bara Pro-modellerna som får det? Eller är det först vid Iphone 16 eller 17 som det kommer?

Ryktena kring vilken typ av laddkontakt som nästa Iphone kommer att ha har haglat tätt länge nu, nästan så att den biten överskuggat resten av de funktioner som telefonerna ryktas få.

Nu har en läckare hittat bilder som påstår sig visa kontakterna för respektive modell.

USB-C för hela slanten

Eftersom Apple kör USB-C på nästan alla sina andra enheter idag för laddning känns det logiskt att även iPhone skulle ta det steget. Nu senast var det billigaste Ipaden och fjärrkontrollen till Apple TV som fick det (Airpods och Magic Mouse är i stort sett de enda som är kvar). Samtidigt har EU som bekant beslutat att alla mobila enheter ska laddas med USB-C inom kort. Det gör att Apple antingen skulle kunna göra modellspecifika enheter för Europa för att matcha det kravet, eller helt enkelt byta kontakt globalt.

Det nya ryktet gör gällande att just det senare blir fallet och att vi faktiskt kommer att få USB-C i samtliga Iphone 15-modeller. Ryktena kommer från två olika håll via X (tidigare Twitter) som påstås visa just laddkontakterna för alla modeller. På bilden här nedan syns Pro-modellerna övers, plus i mitten och vanliga Iphone 15 längst ner.

Laddkontakterna till Iphone 15 Pro, Plus och vanliga modellen. (Image credit: X)

Olika hastigheter

Samtidigt är USB-C bara en kontakt. Vilken teknik som sitter bakom den är en helt annan sak. Du kommer fortfarande att kunna ladda alla Iphones med vilken USB-C-sladd som helst, men det kommer att gå olika fort. Detsamma gäller för data.

Vanliga Iphone kommer att ha USB 2.0 som protokoll. Det innebär en långsammare laddning och långsammare dataöverföring, högst troligt på samma nivå som idag. Samma sak för Iphone 15 Plus (inget ord om en Iphone 15 mini tyvärr).

Iphone 15 Pro kommer att få snabbare överföring, dock oklart vilken form. Här kan det handla om USB 3.x eller USB 4, eller Thunderbolt. Det skulle ge rejält med skjuts när du överför filmer, foton och filer via sladd och även möjliggöra för snabbare laddning.

Men räkna inte med att kunna använda vilken sladd som helst. Apple sägs vilja ha kvar sitt MFI-program (made for Iphone) även när de byter kontakt. Det gör att det bara är godkända sladdar som kommer kunna ladda i full hastighet, medan alla tredjepartskablar laddar långsammare. Det är ett sätt att möta EU:s krav och ändå kunna erbjuda något eget (som de tjänar pengar på). Liknande tilltag har vi sett många gånger förut i Android-lägret, där exempelvis Oneplus snabbladdning bara funkar med deras laddare och kablar.

Samtidigt. Bryr du dig inte om vilken kontakt som sitter i botten kommer du fortfarande kunna ladda trådlöst. Både via vanlig trådlös QI-laddning och Apples Magsafe. Gissningsvis kommer Iphone 15-modellerna även att bli först med att använda QI2-standarden . Detta eftersom den i mångt och mycket bygger på samma smarta magnetteknik som Apple använder i sin Magsafe-laddning (något de samarbetat med QI-gruppen för att få till).

Någonstans kring den 13 september, när Apple väntas ha sitt årliga Iphone-event, får vi alla svaren.