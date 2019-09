WoW Classic är enligt uppgift fortsatt utsatt för DDoS-attacker

World of Warcraft Classic har blivit utsatt för DDoS-attacker under helgen. De startade på lördag och även om Blizzard säger att problemen nu har fixats så klagar fortfarande somliga spelare på att de inte kan logga in på vissa servrar.



Kotaku rapporterar att dessa DDoS-attacker började på lördag runt 17 svensk tid, där en grupp som kallar sig UKDrillas har tagit på sig ansvaret till attacken. På Twitter har de sagt att de kommer cykla genom WoW Classic-servrar med deras DDoS-eld (gruppens Twitter-konto har sedan dess blivit avstängt).

Blizzard bekräftade inte att den här organisationen var ansvariga för attacken, men de verifierade på Twitter att spelet hade DDoS-störningar som påverkade en del av deras användarbas.

Some online services continue to be impacted by a series of DDoS attacks which are resulting in high latency and disconnections. These disruption effects have been felt by a portion of our players, impacting their gaming experience. Thank you again for your continued patience.September 7, 2019

Enligt snack från spelare som följde på Blizzards Twitter-inlägg är effekterna vidsträckta och att gruppen i slutändan gav sig på mer än bara Classic-servrar, de attackerade även normala WoW-servrar.

Blizzards kundtjänst laddade upp ett inlägg på Twitter där de sa: ”Alla WoW-världar utom Rattlegore är tillbaka och stabila. Utredningen fortsätter för den världen. Vissa spelare kan uppleva ihållande problem att logga in tills morgondagens Maintenance.”

De följde en timme senare upp med ett nytt Tweet där de sa att allt har lösts: ”Rattlegore är nu också stabiliserad. Vi tackar för allas tålamod.”

Allt är inte väl?

Medan vissa Gamers onekligen upplever att allt fungerar som vanligt igen så är det ändå ett antal spelare som kommenterat på det senaste Twitter-inlägget och rapporterar att de fortfarande har problem att logga in, eller att de kanske kan logga in men att de sedan inte kan komma in i det faktiska spelet.

Can't get into Dalaran. Can get to character list but can't get on to a character.September 8, 2019

Andra rapporter indikerar att problem fortfarande finns i US, den Oceaniska regionen och Malaysia, där vissa spelare klagar på att de inte kan logga in till Battle.net överhuvudtaget. Följande Realm-maintenance kommer förhoppningsvis att lösa de återstående problemen.

Annat snack online har kopplat ihop UKDrillas till DDoS-attacker på Twitch-servrar tidigare förra helgen och till och med den här helgens driftavbrott hos Wikipedia, men inget har bekräftats från officiellt håll, så vi vet inte om något av det här är sant (inklusive Blizzard).