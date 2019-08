World of Warcraft Classic: Allt du behöver veta om återkomsten av vanilla WoW

Kan du föreställa dig en värld utan World of Warcraft? Efter att ha tillbringat 15 år med att utforska vildmarkerna och alla de fantastiska underverken i Azeroth, är det svårt att föreställa sig ett gaming-landskap utan Blizzards enormt populära RPG-spel. Tack vare återkomsten av World of Warcraft Classic, får vi nu möjlighet att uppleva spelets allra tidigaste dagar ännu en gång.

I onlinespelens värld är 15 år en oerhört lång tid och det är nästan omöjligt att lyckas upprätthålla en så pass stor gemenskap som World of Warcraft haft under en så lång tid, speciellt när det krävs ett abonnemang för att spela. För att hålla sin fanbas lojal, har Blizzard lagt till allt mer innehåll till World of Warcraft under åren och släppt en mängd expansioner och uppdateringar.

Är du en av spelarna som längtar tillbaka till tiden då World of Warcraft var ett lite enklare spel, som kändes både fräscht och lite mer mystiskt? Det är här World of Warcraft Classic kommer in i bilden, likt en räddare i nöden.

Vad är World of Warcraft Classic och vad är annorlunda?

Kort förklarat är World of Warcraft Classic versionen av spelet som släpptes under 2006, alltså två år efter spelet först lanseras och innan utgivningen av spelets första fullständiga expansionspaket, The Burning Crusade.

Det var vid denna tidpunkt (Patch 1.12: Drums of War) där World of Warcraft (innan expansionstilläggen kom till) var som allra bäst, med några år av buggfixande och spelförbättringar under bältet. Det var dock ett betydligt svårare och långsammare spel då som uppmuntrade till samarbete med andra spelare för att ta sig an tuffa fiender, istället för att vandra omkring ensam på äventyr som man ofta gör i dagens version av spelet.

Att spela är dessutom lite mer tidskrävande och de mindre befolkade områdena känns större jämfört med de nyare områdena, som är fullproppade med uppdragsalternativ och lättillgängliga alternativ för fast travelling.

Bild: Blizzard (Image credit: Blizzard)

Om det inte låter som något för dig, kanske du saknar den gamla charmen som spelets tidiga dagar bjöd på. Det krävdes en starkare gemenskap för att kunna döda tuffa fiender och även spelarna själva var tvungna att vara lite tuffare, då det fanns mindre hjälpmedel tillgängliga i spelet (som grundläggande quality-of-life-tillägg som quest-markörer) och spelets värld kändes lite mer outforskad och farlig. Det kändes alltid som ett stort äventyr att vandra ut i det okända.

Saker som Dungeon Finder, som gör det enkelt att hitta grupper kommer att försvinna och du kommer dessutom bli tvungen att faktiskt vandra till dungeons-ingångar själv, istället för att omedelbart teleporteras till dem. Vissa visuella förbättringar som lagts till i spelet under åren kommer också att försvinna.

Att välja dina specifika färdigheter kommer också att bli en större uppgift. Du kommer att behöva hitta en tränare för att återställa färdigheter, om du skulle ångra dina tidigare val i Classic, medan dagens version av spelet låter dig ändra dina färdigheter när du vill.

Även om den nuvarande versionen av World of Warcraft onekligen har förbättrats oerhört under åren, har det inte hindrat några spelare från att känna sig nostalgiska över spelets tidigare dagar.

Önskan om att återuppleva spelets historia hade blivit så stor innan det blev klart att World of Warcraft Classic skulle släppas, att många fans själva valde att öppna privata servrar i försök att hålla de gamla goda WoW-tiderna vid liv.

Buggar eller funktioner?

Men som ofta är fallet med nostalgi, är att saker och ting inte alltid är lika fantastiska som du kommer ihåg. Den tidiga tillgången i form av betatester har gett vissa spelare en smygtitt på vad de kan förvänta sig - och det har varit något av en chock för vissa.

Classic-spelare har rapporterat in en mängd buggar till utvecklarna Blizzard Entertainment. Det enda problemet är att de inte är buggar. De är faktiskt fullt fungerande, gammaldags funktioner som fanns med i spelets äldre versioner.

Bild: Blizzard (Image credit: Blizzard)

Från quest-markörer på minimaps till balanseringar av spelarattacker - World of Warcraft har fått otaliga små quality-of-life-förbättringar under åren. Ofta saknar man inte saker förrän de är borta och samma sak gäller patcher.

"WoW Classic väcker ibland olika minnen för olika spelare och detta kan leda till vissa missuppfattningar för vissa om vad som fungerar eller inte fungerar som det är avsett", förklarar Blizzard i ett inlägg på Battle.net.

Så vad är och vad är inte buggar i World of Warcraft Classic? Här är en lista från Blizzard som täcker några av sakerna som inte är buggar i det nygamla spelet.

Taurens hitboxar och deras melee-räckvidd är något större/längre än andra raser.

Om du blir träffad av en critical hit när du använder /sit för att sitta, aktiveras inte förmågor som Enrage, Blood Craze eller Reckoning.

Att använda "Automatic Quest Tracking"-alternativet spårar automatiskt inte nya quest du accepterar. (Det kommer istället att börja spåra ett befintligt quest, så fort framsteg mot ett mål görs).

Warriors Regeneration fungerar i rätt hastighet.

Quest objectives och intressepunkter spåras inte på kartan eller din minimap.

Avslutade uppdrag markeras på din minimap med en prick (och inte ett "?").

Spelare och NPC:er som blivit Feared springer snabbt.

Respawn-hastigheten på monster är mycket långsammare än i Battle for Azeroth.

NPC:er som erbjuder flera olika uppdrag kan inkonsekvent visa upp dem som en prick eller som ett "!" i listan över tillgängliga uppdrag. De var inkonsekventa i patch 1.12 och Blizzard har valt att behålla dem precis som de var då.

Quests som du är för låg level för att göra, visas inte som ett "!" i spelvärlden.

Tillgängliga quests visas inte som ett "!" på din minimap.

I patch 1.12.1 lades meddelandet "Your skill in Protection increased to 15" till och visades när du gick upp i level, något som Blizzard valt att behålla.

World of Warcraft Classic kommer att få uppdateringar och nya funktioner med tiden, men det är ännu inte klart om det kommer att få fullständiga expansioner. Blizzard kommer att lyssna på vad spelarna har att säga och vad de önskar att se, så vi får helt enkelt vänta och se hur långt fram Vanilla-spelet kommer att gå. För närvarande verkar det som att de allra flesta fans vill se spelet uppdateras fram till sin tredje och enormt populära expansion, Wrath of the Lich King.

Bild: Blizzard (Image credit: Blizzard)

Blizzard har dock redan lovat att släppa lite nytt innehåll med tiden. Som det ser ut nu, kan World of Warcraft Classic-spelare se fram emot:

Fas 1 (Vanilla-lanseringen): Molten Core, Onyxia, Maraudon

Molten Core, Onyxia, Maraudon Fas 2: Dire Maul. Azuregos, Kazzak

Dire Maul. Azuregos, Kazzak Fas 3: Blackwing Lair, Darkmoon Faire, Darkmoon Deck

Blackwing Lair, Darkmoon Faire, Darkmoon Deck Fas 4: Zul'Gurub, Green Dragons

Zul'Gurub, Green Dragons Fas 5: Ahn'Qiraj War Effort, Ahn'Qiraj raids enligt framstegen i War Effort, Dungeon-loot rekonfigurering (Tier 0,5 dungeon gear, Relics samt location- och drop-justeringar)

Ahn'Qiraj War Effort, Ahn'Qiraj raids enligt framstegen i War Effort, Dungeon-loot rekonfigurering (Tier 0,5 dungeon gear, Relics samt location- och drop-justeringar) Fas 6: Naxxramas, Scourge Invasion

Det kommer dessutom att släppas nytt PvP-innehåll (player versus player) vid sidan om innehållet i de övriga faserna:

Fas 1 (Vanilla-lansering): PvP kommer att finnas tillgängligt, men det kommer inte att ha några belönings- eller statistiksystem.

PvP kommer att finnas tillgängligt, men det kommer inte att ha några belönings- eller statistiksystem. Fas 2: Honor System (inklusive Dishonorable Kills) kommer att introduceras, PvP Rank Rewards rullas ut.

Honor System (inklusive Dishonorable Kills) kommer att introduceras, PvP Rank Rewards rullas ut. Fas 3: Alterac Valley (version 1.12), Warsong Gulch battleground introduceras

Alterac Valley (version 1.12), Warsong Gulch battleground introduceras Fas 4: Arathi Basin

Arathi Basin Fas 6: World PvP objectives i Silithus och Eastern Plaguelands

Oavsett om nya expansioner kommer så småningom eller inte, verkar det ändå som att det kommer att finnas gott om innehåll att roa sig med. Vi kommer se till att täcka mer om World of Warcraft Classic så fort det släppts, så se till att kika tillbaka på TechRadar för mer information och första intryck i slutet av augusti.