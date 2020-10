Ubisoft kommer inte att ta mer för Xbox Series X- och PS5-spel

Du kommer tydligen inte att behöva betala mer för Assassin's Creed Valhalla eller Watch Dogs Legion om du bestämmer dig för att köpa dem på Xbox Series X eller PS5.

Det är goda nyheter som kommer till oss efter ett samtal med investerare på onsdagen, där Ubisoft bekräftade att de inte kommer att höja priserna på de första spelen som släpps till nästa konsolgeneration.

Ubisoft wouldn't answer when asked about next-gen pricing after this fall. "We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at $60"July 22, 2020