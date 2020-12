Twitch tar bort "blind playthrough"-taggen efter kritik från funktionshindrade spelare

Twitch har tagit bort taggen "blind playthrough" som svar på feedback från spelare med funktionsnedsättningar - ett beslut som har mötts med blandade reaktioner över olika sociala medier.

Taggen användes ursprungligen för att samla streams där spelare gick in i ett spel utan några förkunskaper om handling eller mekanik, men nu uppmuntras streamers på plattformen att använda mer lämpliga termer som "first playthrough" eller "no spoilers".

En inkluderande plattform

Eftersom taggen nu har raderats har kända individer och organisationer för funktionshindrade spelare gått ut på sociala medier för att berömma Twitch för att ha tagit steg mot att vara en mer inkluderande plattform. Mer lämpliga taggnamn har föreslagits från personer som bland annat Erin Wayne, Twitch' chef för Community and Creator Marketing.



Happy to see Twitch has listened to everyone who shared feedback and removed the “Blind Playthrough” tag to encourage more inclusive language for our community. You can still use “First Playthrough” or opt to use it in combination with "No Spoilers" for the same sentiment. 💜December 4, 2020

Steven Spohn, operativ chef för välgörenheten AbleGamers, har också vägt in detta beslut. Steven har varit en stark förespråkare för inkludering i gaming- och streaming-miljöer och betraktas som en pelare i gaming-communityn.

Han sa: "Precis som vi brukade säga "gay" när något var dåligt, är det vanligt att använda funktionshindertermer som ett alternativt ord för en negativ situation eller känsla i dagens språk. Men precis som vi slutade säga gay för att beskriva något dåligt, kan vi sluta säga dessa ord också. Tänk på vilka ord du väljer."

I'm happy to see Twitch following through on promises to address and resolving issues and concerns from the disability community. It's just the beginning.For those who will ask what's wrong with "blind playthrough" this the thread that started thishttps://t.co/c3uN9LtRQb https://t.co/1y7DGqcFZ0December 4, 2020

Beslutat har dock även resulterat i en del kritik från vissa Twitter-användare, som har anklagat Twitch för godhetssignalering.

Steve Saylor från Can I Play That?, en online-community för funktionshindrade spelare, som också driver YouTube-kanalen Blind Gamer, svarade på kritiken och sa: "Att ändra termen "blind playthrough" innebär inte att vi är superkänsliga. Jag har sagt detta tidigare - "'first playthrough" är ändå en bättre beskrivning. Jag blir personligen inte förolämpad av det, men jag tycker ändå att det är en term som kan försvinna. Språket förändras med tiden, så låt det ha sin gång."

Twitch' beslut att ta bort taggen ger också möjligheten att den kan återställas i framtiden, fast för användning av medlemmar i den synskadade gaming-communityn. Vi hade exempelvis gärna sett mer innehåll från Zoe Espinoza, den blinda Mortal Kombat-spelaren som kan besegra vilken motståndare som helst, och alla verktyg som gör det enklare att hitta fantastiska streamers är en vinst i våra ögon.

Via PC Gamer