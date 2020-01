The Witcher är på väg att bli Netflix' största TV-serie genom tiderna

TV-serien The Witcher på Netflix får imponerande tittarsiffror.

Många miljoner människor har kastat ett mynt till sin Witcher enligt Netflix' resultatrapport för det fjärde kvartalet, som släpptes på tisdagen den 21 januari.

Enligt ett brev som streamingtjänsten skickade iväg till sina aktieägare, har 76 miljoner användare kollat på TV-seriens första säsong, något som gör den till en av företagets mest populära första säsonger någonsin och eventuellt den största serien genom tiderna. Siffrorna är ganska häpnadsväckande och placerar serien över några av årtiondets största TV-serier som Game of Thrones, där över 19 miljoner människor kollade på dess sista avsnitt.

Haken här är dock att dessa siffror räknats ihop enligt Netflix' nya tittarsystem som räknar in alla användare efter att de tittat i två minuter - något som Netflix kallar för ett "medvetet val". Det tidigare tittarsystemet räknade in användare efter att de kollat på 70% av ett avsnitt och det skiljer sig även en hel del från de mätvärden Nielsen använde sig av för att mäta tittarsiffrorna för serier som Game of Thrones.

Oavsett vilket system som används, är ändå det faktum att 76 miljoner användare valt att klicka in och kolla på TV-serien (även om det bara var två minuter) med Henry Cavill i rollen som Geralt of Rivia ganska imponerande. Det är fler användare än den USA-baserade konkurrenten Hulu har totalt och sju gånger så många användare som Disney Plus hade för två månader sedan.

Fler imponerande siffror

The Witcher var inte den enda nya serien under förra månaden. I samma rapport meddelade även Netflix att The Crown fått totalt 73 miljoner tittare efter sin säsongsdebut och 6 Underground (en ny film från regissören Michael Bay och med Ryan Reynolds i huvudrollen) har fått 83 miljoner tittare. Den sista delen låter återigen ganska tvivelaktig, men som vi nämnde tidigare var användare bara tvungna att kolla i två minuter för att räknas med i resultatet.

Resten av resultatrapporten är inte särskilt intressant, men det är några punkter som är värda att uppmärksamma. Exempelvis rapporterade Netflix att de tjänade 20 miljarder dollar under 2019 och sade att de gått förbi 100 miljoner betalda medlemskap utanför USA, där de nu har nästan 70 miljoner abonnenter.

Netflix hävdar att de kommer att spendera sina intjänade pengar för att investera i nya former av innehåll och tar upp Black Mirror Bandersnatch som ett exempel på hur de kan "få evenemang att växa och utveckla sättet de berättar historier", utöver tidigare tillkännagivna titlar som säsong 6 av BoJack Horseman, Locke and Key och säsong 3 av Ozark.

På tekniksidan sade Netflix att deras alternativ för enbart mobil har rullat ut i Malaysia, Indonesien och Indien och hävdar att fler länder kommer att följa under året.