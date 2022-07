The Gray Man fick en succédebut på Netflix, men det är inte årets största hit

The Gray Man, Netflix' enormt dyra nya action-thriller, har fått en enormt framgångsrik premiärhelg på streamingtjänsten.

Filmen, som har kostat 200 miljoner dollar att göra, är baserad på Mark Greaneys bokserie med samma namn. Den följer Ryan Goslings CIA-agent Court Gentry – alias Sierra Six, som är en mycket skicklig, byråsanktionerad agent, som plötsligt befinner sig på fel sida av och på flykt från CIA. Gentry måste försöka ligga steget före Chris Evans före detta CIA-kohort Lloyd Hansen, som jagar Sierra Six i ett världsomspännande äventyr som kommer att testa lojaliteten för alla inblandade.

I huvudrollerna tillsammans med Gosling och Evans finns No Time To Die (opens in new tab)-stjärnan Ana de Armas, Bridgerton (opens in new tab)-skådisen Regé-Jean Page, 12 Years A Slaves-skådisen Alfre Woodard och The Matrix Resurrections (opens in new tab)-skådisen Jessica Henwick. Russo Brothers, männen som ligger bakom storhits i Marvel Cinematic Universe som Avengers: Endgame och Avengers: Infinity War, ligger bakom även detta projekt.

Trots blandade recensioner (opens in new tab) har Netflix-filmen (opens in new tab) – som vi kallade en "lagom underhållande och spänningsfylld spionfilm som känns som en sommar-blockbuster från förr (opens in new tab)" – backats upp av en enorm publicitetsturné. Det inkluderade TechRadars samtal med The Russo Brothers (opens in new tab) och en stor marknadsföringskampanj, allt i syfte att placera så många tittare som möjligt framför TV-apparaterna under filmens premiärhelg.

Netflix publicerar en lista (opens in new tab) varje vecka där de samlar sina mest populära filmer under en sjudagarsperiod, sedan november 2021, så att alla kan se hur deras favoritprogram och filmer har presterat på streamingtjänsten.

Rangordningen av titlar baseras på antalet tittartimmar per vecka – alltså det totala antalet timmar som prenumeranter runt om i världen såg varje titel mellan måndag och söndag under föregående vecka – Netflix delar regelbundet fyra separata listor: två för filmer (engelska och icke-engelska) och två för TV-serier (engelska och icke-engelska).

The Gray Man, som hade premiär på streamingtjänsten fredagen den 22 juli, kom upp i 88,55 miljoner tittartimmar; vilket är en enormt framgångsrik premiärhelg för att vara ett Netflix-original.

Dessa siffror placerade den över Adam Sandler-filmen Hustle (opens in new tab), komedin The Man From Toronto och den omåttligt populära erotiska thrillern 365 Days: This Day (opens in new tab), som alla klättrade till en första plats inom några dagar efter premiären. Det är dock inte den största öppningshelgen för en Netflix-film under 2022.

Vem slog The Grey Man?

Ryan Reynolds. Närmare bestämt familje-sci-fi-äventyret The Adam Project, som fick 92,43 miljoner tittartimmar under sin första helg på Netflix i mars.

Anmärkningsvärt nog stannade The Adam Project (opens in new tab) på topp i ytterligare tre veckor och kom till och med upp i ytterligare 85,6 miljoner tittartimmar under sin andra vecka på plattformen. Med tanke på vad de har spenderat på The Grey Man, håller säkerligen Netflix-gänget tummarna att populariteten för den spektakulära actionfilmen håller i sig minst lika länge.

Men Netflix måste redan vara ganska nöjda med The Gray Man och dess kreativa team. Igår (26 juli) tillkännagavs (opens in new tab) det att filmen får både en uppföljare och en spin-off-film. Ryan Gosling är bekräftad att medverka även i de filmerna, liksom bröderna Russo, men The Gray Man 2 har för närvarande ingen officiell titel eller släppdatum. Den kommer dock troligen att följa handlingen i den andra romanen i Mark Greaneys thrillerserie, som heter On Target.

Samtidigt kommer spin-off-filmen, som kommer att skrivas av Deadpool (opens in new tab)-författarna Paul Wernick och Rhett Reese, att "utforska en annan del av The Gray Man-universumet".

Kommer Netflix att vara nöjda med dessa siffror?

Med tanke på att de precis har beställt både en uppföljare och en spin-off, kan vi nog dra slutsatsen att ja, det är de. Det är dock värt att nämna att dessa siffror ligger långt bakom typen av siffror som Netflix' storhits samlade in under 2021.

Red Notice (opens in new tab) med bland annat Ryan Reynolds, Dwayne "The Rock" Johnson och Gal Gadot i rollerna lyckades samla in 148,7 miljoner tittare när filmen hade premiär i november 2021, medan dramat Don't Look Up (opens in new tab) njöt av två veckor i topp på plattformen med över 152 miljoner tittare.

Det är dock värt att notera att detta var mitt under covid och att förväntningarna har förändrats något sedan dess. Så The Gray Mans resultat på 88 miljoner tittare på tre dagar är fortfarande otroligt mycket. Det är dock oklart om den kommer att hålla sig kvar i toppen lika länge som streamingtjänstens tidigare storhits.