Vi kliver snart in i 2023, och hos Prime Gaming inleds det nya året i retrostil. Spelen, som alla Amazon Prime-medlemmar hämtar utan extra kostnad, är nämligen tio gamla godingar – och de finns tillgängliga redan nu.

Har du inte hunnit hämta förra månadens spel, som inkluderade Banners of Ruin, Desert Child, Quake och fem andra titlar, har du fortfarande chansen att göra det i ytterligare några dagar, närmare bestämt till och med 3 januari. Som vanligt får du som är Prime-prenumerant även tillgång till bonusinnehåll till Fifa 23, Apex Legends, GTA Online och många fler spel. I medlemskapet ingår även en gratis prenumeration på valfri Prime Gaming-kanal på Twitch.

Men hur var det nu med de nya gratisspelen? Läs vidare för hela listan över spel som finns tillgängliga på Prime Gaming i januari 2023, och om du ännu inte är Prime-medlem kan du registrera dig för en gratis 30-dagars provperiod utan bindningstid via länken längst ner.

Prime Gaming-spel i januari 2023: Hela listan

Januari 2023 på Prime Gaming går i retrospelens tecken, med titlar som Metal Slug, The Last Blade och Twinkle Star Sprites. En nyhet är att merparten av spelen kommer att finnas tillgängliga för nedladdning under de nästkommande 11 månaderna, i stället för att försvinna när nästa månads gratisspel släpps. Detta gäller alla spel på listan utom Dishonored 2, som också är den enda titeln i januariutbudet som inte kan kallas retrospel, då det släpptes så sent som 2016.

Metal Slug X

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

Dishonored 2

Metal Slug

SNK 40th Anniversary Collection

The Last Blade

Metal Slug 3

The King of Fighters 2003

Alla ovanstående spel går att hämta direkt från Amazon Prime Gaming (Öppnas i ny flik) (länk till webbplatsen) till din Windows-PC.

Dishonored 2 är det enda mer moderna spelet på månadens lista. (Image credit: Bethesda)

Så blir du Prime-medlem

För att få tillgång till spelen på Prime Gaming behöver du bli Prime-medlem. Som nyregistrerad får du prova Amazon Prime helt gratis i 30 dagar, utan bindningstid. Prime Gaming-spelen du laddar ner får du behålla för alltid, oavsett om du väljer att behålla ditt medlemskap efter provperioden eller inte.

Prova Amazon Prime genom att klicka på länken nedan, så kan du börja spela månadens Prime Gaming-spel redan i dag.

(Öppnas i ny flik) 30 dagar gratis Prova Prime Gaming fritt i 30 dagar | 59 :- 0:- | Amazon Prime Gaming (Öppnas i ny flik) Du får prova Amazon Prime gratis i 30 dagar, och väljer du att stanna kostar det 59 kronor i månaden, eller 549 kronor för ett årsmedlemskap. Medlemskapet ger dig fri frakt när du handlar hos Amazon.se, exklusiv tillgång till kampanjer och Prime Video – den populära streamingtjänsten med Sagan om ringen: Maktens ringar, Reacher, och mycket mer. Du får även tillgång till Prime Gaming, som låter dig ladda ner spel och bonusinnehåll utan extra kostnad varje månad.

