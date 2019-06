Oppos osynliga "under display"-kamera gör flärpar och skärmhål irrelevanta

I kapplöpningen om att erbjuda användare mer skärmutrymme, har mobiltillverkare arbetat hårt för att göra sina selfiekameror så diskreta som möjligt. De har introducerat lösningar som flärpar, skärmhål och till och med mekaniska popup-kameror.

Även om många av dessa lösningar utan tvekan är smarta ur en konstruktionssynpunkt, kan alla samtidigt ses som ingenjörskompromisser - det är ingen som egentligen vill ha en flärp eller ett skärmhål på en för övrigt vacker mobil, men nöjer sig ändå då de inte har något annat val.

Nu verkar det som att sådana kompromisser snart kan höra till det förflutna, då Oppo precis tillkännagivit att de löst dilemmat med selfiekameror på mobiler och presenterat världens första titt på sin "under-display"-kamerateknologi i en video på Twitter.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019