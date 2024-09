iPhone 16 Plus: senaste nyheter, rykten och allt vi vet hittills

iPhone 16 Plus kommer troligen inte att bli den mest populära telefonen i iPhone 16-serien. Faktum är att den, baserat på tidigare erfarenheter, förmodligen kommer att vara den minst populära, medan iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max förmodligen kommer att toppa försäljningen. Men detta kan ändå bli en spännande enhet.

Tack vare läckor och rykten har vi redan en ganska bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss av iPhone 16 Plus, som nu nästan är här då iPhone 16-serien lanseras den 9 september. Här nedanför hittar du allt vi har hört hittills, inklusive det ryktade priset, designen och specifikationerna.

Vi kommer troligtvis att få höra många fler rykten om denna telefon före lanseringen, och vi kommer att samla alla här. Så håll utkik om du vill ha den mest kompletta bilden av iPhone 16 Plus före lanseringen.

Senaste nytt Capture-knappen på iPhone 16 Plus kommer troligen att fungera precis som vanligt även när den täcks av ett officiellt fodral.

iPhone 16 Plus: förväntat släppdatum & pris

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tillkännages den 9 september

Bör börja levereras innan slutet av september

Kan kosta runt 12 000 kronor

Apple har nu bekräftat att deras nästa stora lanseringsevent kommer att ske den 9 september, så vi kommer med största sannolikhet att se iPhone 16 Plus då. Eventet börjar klockan 19:00 svensk tid. Det kommer att streamas online, så om du vill titta på lanseringen av iPhone 16 live kan du göra det.

Förbeställningar för iPhone 16 kommer troligen att öppnas på fredagen den veckan, vilket innebär den 13 september, och iPhone 16 Plus kommer troligen att släppas fredagen efter, vilket betyder att den bör finnas i köparnas händer den 20 september.

När det gäller priset på iPhone 16 Plus kan det vara liknande som för iPhone 15 Plus, som har ett startpris på 11 995 kronor. Men det kan också kosta något mer och det finns till och med en chans att priset blir lägre.

Enligt en rapport från Nikkei Asia kan höga produktionskostnader pressa upp priset på iPhone 16-serien, även om publikationen inte anger hur mycket.

Å andra sidan kan en ryktad förändring i tillverkningsprocessen för Apples chipset leda till ett lägre pris. I vilket fall som helst förväntar vi oss inte någon drastisk skillnad.

Om priset skulle bli högre i år kan det dock bli ett problem, då en undersökning visade att potentiella köpare ser ett överkomligt pris som den viktigaste faktorn när de beslutar om de ska uppgradera.

Kom dock ihåg att även om de förväntade uppgraderingarna för iPhone 16 kan vara lockande, så kan ett rykte om de potentiella specifikationerna för iPhone 17 göra att det är den telefonen som är värd att vänta på.

iPhone 16 Plus: förväntad design

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Kan ha en ny Capture-knapp

Kan få Action-knappen från iPhone 15 Pro

Kamerorna kan vara anordnade vertikalt

För designen av iPhone 16 Plus kan en av de största förändringarna vi får se i år vara kamerauppsättningen. Det ryktas att linserna kan placeras vertikalt istället för diagonalt, något vi först hörde om i maj 2023. Sedan dess har en läcka om iPhone 16-komponenter och iPhone 16-formar stärkt detta genom att visa denna design.

Vi har även sett denna design i läckta bilder på iPhone 16-prototyper, vilka du kan se nedan. Dessa visar tre olika designalternativ som tydligen övervägdes, där den svarta förväntas lanseras, även om alla har vertikala kameror.

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Sedan dess har en uppsättning dummy-enheter för iPhone 16-serien läckt ut, vilka du kan se nedan. En annan liknande bild på en dummy-enhet från iPhone 16-serien har också dykt upp, och i båda fallen visar dessa en vertikal kamerauppsättning för iPhone 16 Plus.

Vissa av dessa bilder visar också två nya knappar – en Action-knapp där ljudknappen brukade vara, vilket redan finns på iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max. Mer intressant är att det finns en ny knapp under strömknappen, som ryktas kallas "Capture-knappen".

Den nya knappen sägs vara dedikerad för att spela in videor enligt en källa, medan en annan källa tillägger att Capture-knappen låter dig zooma kameran in och ut med en svepning. Ett lätt tryck ska fokusera, och ett hårt tryck ska ta en bild eller starta en videoinspelning.

Samma källa påstår att Capture-knappen kommer att vara mekanisk, vilket motsäger tidigare läckor som sagt att knappen kommer att vara kapacitiv. En mer nyligen läckt uppgift säger också att den kommer att vara kapacitiv, och tillägger att du fortfarande ska kunna svepa över knappen även när den är täckt av ett officiellt Apple-fodral.

När det gäller iPhone 16 Plus-färgerna, föreslår en läcka att den kommer i rosa, gult, blått, grönt, svart, vitt och lila. En annan, mer trovärdig läcka pekar på att färgerna blir svart, grön, rosa, blå och vit.

(Image credit: Sonny Dickson)

Den andra uppsättningen färger för iPhone 16 har sedan dykt upp i en bild av dummy-enheter, som du kan se ovan.

Vi har också hört att iPhone 16 Plus kan använda färginfunderat glas, precis som sin föregångare.

iPhone 16 Plus: förväntad skärm

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ryktas att ha en 6,7-tumsskärm

Ryktas om en uppdateringsfrekvens på 60 Hz

Kan ha en ljusare skärm än iPhone 15 Plus

iPhone 16 Plus kommer troligtvis inte att få några större förändringar när det gäller skärmen, med en 6,7-tumsskärm, precis som iPhone 15 Plus.

Tyvärr säger samma källa att iPhone 16 Plus fortfarande kommer att vara begränsad till en uppdateringsfrekvens på 60 Hz.

Det finns dock uppgifter om att iPhone 16 Plus kan få en ljusstarkare skärm än sin föregångare på 2000 nits och dessutom kan den komma med tunnare ramar runt skärmen.

iPhone 16 Plus: förväntade kameror

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Enligt uppgift en 12MP ultravidvinkelskamera som förra året

Förmodligen samma 48 MP huvud- och 12 MP selfiekameror också

Kanske kan spela in rumslig video

Hittills har vi inte hört mycket om kamerorna på iPhone 16 Plus, vilket troligtvis beror på att det kanske inte blir några större förändringar. Enligt analytikern Jeff Pu kommer iPhone 16 Plus att ha en 12 MP ultravidvinkelkamera, precis som iPhone 15 Plus. Han nämner inte huvudkameran, men eftersom den uppgraderades till 48 MP förra året, förväntas inga ytterligare uppgraderingar i år.

Vi förväntar oss heller inte några fler linser, eftersom läckor inte nämnt en tredje lins, och bilder som läckt visar bara två – så om du vill ha en telefotokamera måste du troligen välja någon av Pro-modellerna.

Det finns ingen information om den främre kameran på iPhone 16 Plus, men det är troligt att den kommer att vara på 12 MP, precis som förra året, särskilt eftersom även iPhone 15 Pro Max bara har en 12 MP selfiekamera.

Det kan dock bli vissa uppgraderingar i kamerans programvara och funktioner, inklusive möjligheten att spela in spatial video för användning med Apple Vision Pro. Det spekuleras att den ryktade övergången till en vertikal kameralins kan vara för att möjliggöra detta.

iPhone 16 Plus: förväntade specifikationer & funktioner

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ryktas att ha ett A18-chipset

Kan ha 8GB RAM

Batteriet kan bli mindre i år

Det råder viss osäkerhet kring specifikationerna och funktionerna för iPhone 16 Plus, särskilt när det gäller dess chipset. iPhone 15 Plus har A16 Bionic, som den ärvde från föregående års Pro-modeller. Om Apple fortsätter i samma spår skulle det vara logiskt att iPhone 16 Plus har A17 Pro, som för närvarande finns i iPhone 15 Pro-serien.

Vi har specifikt hört nämnas A17 Pro i en läcka om iPhone 16 Plus, men en något nyare läcka pekar på att alla fyra förväntade iPhone 16-modeller kommer att få ett A18-chipset.

Om detta stämmer skulle iPhone 16 Plus kunna få en rejäl prestandauppgradering jämfört med sin föregångare – men det är också möjligt att det kommer att finnas flera versioner av A18. Till exempel kanske iPhone 16 Plus får det vanliga A18-chipsetet, medan iPhone 16 Pro får ett A18 Pro. Oavsett vilket borde det vara kraftfullare än A17 Pro.

Me det sagt, kanske uppgraderingen inte blir så drastisk, då en läcka föreslår att det ryktade A18 Pro kommer att vara 10% snabbare än A17 Pro, medan en annan säger att det kan vara mindre kraftfullt än Snapdragon 8 Gen 4, som troligen kommer att driva Android-konkurrenter.

Det ryktas också att A18 Pro inte kommer att stödja snabbare LPDDR6 RAM, medan Snapdragon 8 Gen 4 möjligen gör det.

När det gäller RAM kanske iPhone 16 Plus har 8 GB, upp från 6 GB i iPhone 15 Plus. Vi har hört om 8 GB RAM för iPhone 16 Plus flera gånger, och vi har även hört att iPhone 16 – och därför troligen även iPhone 16 Plus – kanske börjar på 256 GB lagringsutrymme, vilket är dubbelt så mycket som sin föregångare.

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Den ökade mängden RAM, lagringsutrymme och kraft i iPhone 16 Plus kan delvis vara för att underlätta användningen av AI, vilket Apple förväntas satsa stort på i år, även om de ryktade 8 GB RAM kanske inte räcker för att fullt ut dra nytta av AI-funktioner.

Med tanke på att WWDC 2024 introducerade Apple Intelligence kan vi vara ganska säkra på att iPhone 16 Plus och resten av iPhone 16-serien kommer att ha AI-drivna funktioner och en smartare Siri. Sådana funktioner kan kräva ett nytt och mer kraftfullt A-serie-chipset.

Det kan dock finnas dåliga nyheter för telefonens batteri. Enligt en läcka kommer iPhone 16 Plus att ha ett cirka 9% mindre batteri än sin föregångare.

Den exakta kapaciteten för iPhone 16 Plus batteri kommer enligt uppgift att vara 4 006 mAh (ner från 4 383 mAh), vilket vi nu har hört från flera källor, så det är troligtvis sant. Samma källor säger dock att de andra iPhone 16-modellerna kommer att ha större batterier än sina föregångare; det vore märkligt om Apple bara minskade batteriet i Plus-modellen.

Trots detta kan iPhone 16 Plus åtminstone dra nytta av en grafen-kylfläns, som skulle hjälpa till att hålla telefonen sval.

Vi har också hört att iPhone 16 Plus kan ha förbättrade mikrofoner, så att den uppgraderade Siri kan höra och förstå dina kommandon bättre.

