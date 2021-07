Ny God of War: Ragnarök-trailer kan visas upp väldigt snart

På jakt efter fler nyheter om God of War: Ragnarök? Då kan du ha tur, eftersom det dykt upp rykten som påstår att en ny God of War: Ragnarök-trailer kommer att släppas om bara några få veckor, potentiellt som en del av en kommande Sony State of Play-presentation som kommer att presentera kommande PS5-titlar.

Det var The Gamer som rapporterade att gaming-läckan QuimSix på Reddit sagt att det kommer att släppas en ny God of War: Ragnarök-trailer i augusti. Även om vi rekommenderar att du tar alla rykten du hör med en nypa salt, har QuimSix en gedigen historik vad gäller läckor. Han förutspådde bland annat det korrekta datumet för Sonys senaste State of Play-presentation och har även delat med sig av detaljer kring det kommande Far Cry 6.

QuimSix föreslog också att en God of War Ragnarok-trailer inte kommer att vara det enda att se fram emot och förutspådde att Horizon Forbidden West också kan få en ny trailer, samt ett släppdatum. Dessutom sade han att han inte hade blivit förvånad över att få se en ny trailer för GTA 5 på PS5 och Xbox Series X/S.

Hajpen är hög

Efter att ha skippat E3 helt har Sony varit ganska tysta vad gäller nyheter för många av sina kommande förstapartstitlar, God of War: Ragnarök inkluderat. Informationen från QuimSix ger åtminstone lite hopp om att Sony kan planera en mer robust State of Play-presentation inom en snar framtid för att kompensera för sin märkbara E3-frånvaro - även om detta inte har bekräftats ännu.

Väntan på God of War: Ragnarök har varit minst sagt prövande för många fans. Det var ursprungligen planerat att släppas i år, men sköts sedan fram till 2022 efter förseningar och det enda vi egentligen har fått höra om spelet är dess titel och den första tillkännagivande teasern.

Oavsett om vi får se en ny God of War: Ragnarök-trailer om några veckor eller inte, är hajpen för PS5-uppföljaren utan tvekan hög. God of War-spelet från 2018 markerade en framgångsrik reboot av serien och utforskade en snällare sida av Kratos som sällan ses i den ursprungliga trilogin. Vi är väldigt nyfikna på att se hur han och hans son Atreus fortsätter att växa i den kommande uppföljaren.