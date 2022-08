iPhone 14 Pro-serien kan få mycket bättre ultravidvinkelskameror

Hittills har de flesta kamerarykten kring iPhone 14 Pro (opens in new tab) fokuserat på huvudsensorn, som enligt uppgift kommer att öka från 12 MP på iPhone 13 Pro (opens in new tab) till 48 MP i år, men det låter som att ultravidvinkelskameran också kan vara på gång att få en stor uppgradering.

Enligt Ming-Chi Kuo (opens in new tab) (en analytiker med bra historik vad gäller Apple-information) i en tweet som upptäcktes av Apple Insider (opens in new tab), använder företaget större 1,4 µm pixlar i ultravidvinkelskameran på iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Det är ett kliv upp från 1,0 µm pixlar på de nuvarande modellerna.

Denna nya kameran kommer alltså att ha pixlar som är cirka 40% större och det betyder att den här kameran bör prestera mycket bättre i svagt ljus, eftersom större pixlar kan fånga upp mer ljus.

Så även om vi för närvarande inte förväntar oss att få se en ökning av megapixlar på den här sensorn – där 12 MP ser troligt ut – kan det bli en stor uppgradering på andra sätt.

Som alltid rekommenderar vi ta läckor med en nypa salt, men nu är det bara en vecka kvar till lanseringen av iPhone 14-serien den 7 september och så här nära lanseringen tenderar läckorna att vara i stort sett korrekta.

Telefotokameran kan bli utan uppgraderingar

Det låter som att kamerorna på iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max kan vara en enorm förbättring, med stora förändringar som kommer för både huvud- och ultravidvinkelskamerorna, samtidigt som det går rykten om att de även kommer att ha stöd för 8K-videor.

Men hur är det med telefotokameran då? Hittills tyder de flesta tecken på att denna inte kommer att få några betydande uppgraderingar. Det betyder att du förmodligen kan förvänta dig en 12 MP-kamera med 3x optisk zoom igen, och det är en specifikation som känns allt mer daterad.

Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) – och ett antal andra Samsung-mobiler – erbjuder exempelvis 10x optisk zoom, medan sådana som Pixel 6 Pro (opens in new tab) erbjuder 4x optisk zoom, och det finns många andra exempel på Android-mobiler (opens in new tab) som kan zooma längre än Apples.

Men eventuellt kommer det bara att dröja ett år till innan Apple börjar komma ikapp, eftersom det talas om en zoomkamera på 5x (opens in new tab) för iPhone 15.