Horizon Forbidden West kommer att ta över 60 timmar att spela igenom

Handlingen i Horizon Forbidden West kommer att vara ungefär lika lång som den i Horizon Zero Dawn, enligt spelets regissör.

I en intervju med GamePro avslöjade spelregissören Mathijs de Jonge att handlingen i Horizon Forbidden West liknar dess föregångare i längd – däremot är spelets övergripande omfattning mycket större.

Huvudhandlingen för Horizon Zero Dawn klockade in på cirka 22 till 23 timmar (enligt How Long to Beat), medan det tog ungefär 45 timmar att utföra huvuduppdragen plus extramaterial som sidouppdrag. För att fullborda allt som erbjuds i spelet var spelarna tvungna att lägga över 60 timmars speltid.

De Jonges bekräftelse på att handlingen i Horizon Forbidden West kommer att vara ungefär lika lång som dess föregångare betyder troligen att vi kan räkna med att uppföljarens huvudhandling också kommer att klockas in på strax över 20 timmar, men eftersom omfattningen av PS5-uppföljaren är mycket större, kan vi tänka oss att det tar mer tid att slutföra spelet helt och hållet, med extramaterial som sidouppdrag. Men exakt hur länge det kan handla om har inte bekräftats av utvecklaren Guerrilla Games eller av de Jonge.

Kommentar: Dags att rensa kalendern

(Image credit: Sony / Guerrilla)

Även om 60+ timmar att slutföra ett spel är mycket, är det inte alla som kommer att vilja utforska varje liten vrå av Guerrilla Games postapokalyptiska värld - men det är fortfarande värt att vara realistisk om hur mycket tid du sannolikt kommer att behöva lägga ned på Horisont Forbidden West.

Visst, huvudhandlingen kommer troligen att ta cirka 23 timmar att slutföra, men majoriteten av spelarna - även om de kör igenom spelet hundra procent - kommer att åtminstone att göra några av sidouppdragen och extramaterialet som erbjuds. När allt kommer omkring, varför skulle du spela ett RPG i en öppen värld och inte utforska åtminstone lite?

Detta innebär realistiskt sett att de flesta Horizon Forbidden West-spelare förmodligen kan räkna med att spendera mellan 25 och 45 timmar på spelet - beroende på hur mycket tid du väljer att lägga - medan de som siktar på att checka av allt som finns att göra i spelet får räkna med mer än så.

Även om det är ganska lång tid med 25 timmar för att slutföra huvudhandlingen, är det ganska vanligt för Sonys förstapartsspel. Handlingen i God of War (2018) tog exempelvis cirka 21 timmar att slutföra, medan The Last of Us 2 tog cirka 24 timmar. Det är lagom läng enligt oss, tillräckligt lång för att berätta en färdigutvecklad historia men inte för lång för att den hinner bli överväldigande eller långtråkig, till skillnad från The Witcher 3 (52 timmar) och Assassin's Creed Odyssey (44 timmar).

Skillnaden mellan Horizon Forbidden West kommer dock i extramaterialet, som ger en betydligt längre speltid än både God of War och The Last of Us 2. Men dessa extrafunktioner - och att köra igenom spelet helt - är valfria. Guerrilla Games ser ut att ge oss ett spel som i berättelselängd faller i linje med andra exklusiva PlayStation-titlar. Om du sedan väljer att ytterligare utforska Aloys värld är helt upp till dig och om Guerrilla Games kan övertyga dig att spela över 20 timmar utöver huvudhandlingen, har de gjort ett bra jobb.